L'attesissima sfida di Emaar Super Cup tra due grandi club del calcio degli Emirati Arabi Uniti, Al Ain FC e Shabab Al Ahli, si preannuncia spettacolare. I tifosi di tutta la regione si preparano ad assistere ad Abu Dhabi alla battaglia tra le due squadre per il prestigioso trofeo.

Questa partita ha alle spalle una lunga storia di rivalità e calcio avvincente, che la rende un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport. Gli scontri più recenti hanno regalato momenti indimenticabili e questa finale promette altrettanto, con entrambi i club in lotta per la supremazia nella regione.

GOAL ha tutte le informazioni necessarie per assicurarti un posto sugli spalti. Ecco come acquistare subito i biglietti.

Quando si gioca Al Ain FC-Shabab Al Ahli?

Data e ora Partita Luogo Biglietti 29 novembre 2026, ore 19:30 Al Ain FC-Shabab Al Ahli Stadio Mohammed Bin Zayed, Abu Dhabi Biglietti

Dove acquistare i biglietti per Al Ain FC-Shabab Al Ahli?

Il posto migliore per trovare i biglietti dell'Emaar Super Cup è Platinumlist, la piattaforma ufficiale di vendita. Gestisce la distribuzione iniziale dei biglietti per gli eventi della UAE Pro League, offrendo ai tifosi accesso diretto ai posti standard.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, StubHub è un'alternativa. I siti di rivendita come StubHub sono una valida soluzione per chi decide di assistere alla partita a ridosso della data dell'incontro o cerca posti specifici non più disponibili sul mercato primario.

Quanto costano i biglietti per Al Ain FC-Shabab Al Ahli?

Su Platinumlist, la piattaforma ufficiale, i biglietti per i settori a ingresso generale partono di norma da prezzi accessibili, permettendo ai tifosi di sostenere le proprie squadre senza spendere una fortuna. Per trovare i posti al prezzo nominale più basso ancora disponibili, controlla sempre prima il canale di vendita primario.

Se i biglietti ufficiali per i settori a ingresso generale sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub offrono un'altra possibilità per assicurarsi posti all'ultimo momento. Sul mercato secondario, i prezzi partono attualmente da circa 95 AED, una soluzione per chi vuole seguire la partita dal vivo. Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, StubHub è un'alternativa.

Tutto quello che c'è da sapere su Al Ain FC-Shabab Al Ahli

L'Emaar Super Cup riunisce il meglio del calcio degli Emirati Arabi Uniti. Al Ain FC e Shabab Al Ahli sono protagonisti di una rivalità di lunga data e si contendono regolarmente i principali titoli nazionali.

Allo stadio Mohammed Bin Zayed di Abu Dhabi, l'atmosfera promette di essere elettrizzante. Entrambe le squadre possono contare su rose ricche di talento: i tifosi possono quindi aspettarsi un calcio offensivo e di qualità dal primo all'ultimo fischio.