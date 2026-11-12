L'Al Ahli ospita lo Shabab Al Ahli nello spettacolare King Abdullah Sports City di Gedda per una sfida cruciale della fase a gironi dell'AFC Champions League Elite.

GOAL ha tutte le informazioni sui dettagli della partita e sui prezzi. Continua a leggere per scoprire come acquistare subito i biglietti e sostenere la tua squadra del cuore allo stadio.

A che ora inizia Al Ahli-Shabab Al-Ahli Dubai FC di AFC Champions League Elite?

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di Al Ahli-Shabab Al-Ahli Dubai FC in AFC Champions League Elite non sono ancora disponibili. Torna a controllare in prossimità del calcio d'inizio per conoscere il canale TV e i dettagli dello streaming in diretta confermati.

AFC Champions League Elite - Game Week 6 8 dic 2026 - 13:15

Dove acquistare i biglietti per Al Ahli-Shabab Al Ahli?

Il modo migliore per assicurarsi un posto è utilizzare i canali ufficiali di vendita dei biglietti del club e della competizione, come la piattaforma Webook. Ai tifosi si consiglia sempre di controllare prima i canali ufficiali, man mano che i biglietti vengono resi disponibili in vista della partita.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, puoi rivolgerti alla piattaforma di rivendita Grintahub Puoi consultare i posti disponibili e completare l'acquisto per questa sfida di AFC Champions League Elite visitando la pagina dedicata ai biglietti su Grintahub.

Quanto costano i biglietti per Al Ahli-Shabab Al Ahli?

Trovare il biglietto più economico è spesso l'obiettivo principale sia dei tifosi in trasferta sia di quelli locali. Acquistando attraverso i canali ufficiali del club, i biglietti standard per questa partita partono da un prezzo molto accessibile di 20 SAR e arrivano generalmente fino a 150 SAR per i posti nell'anello inferiore.

Sul mercato secondario, su piattaforme come Grintahub, i prezzi dei biglietti partono da circa 60 SAR per l'ingresso generale. Acquistare in fretta è la strategia migliore per assicurarsi il prezzo più basso prima che la domanda aumenti con l'avvicinarsi della partita.

Al Ahli-Shabab Al-Ahli Dubai FC di AFC Champions League Elite: Tutto quello che c'è da sapere

Al Ahli-Shabab Al-Ahli Dubai FC: Lo stato di forma

Nelle ultime cinque partite, l'Al Ahli ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'ultima gara si è conclusa con uno 0-0 contro l'Al-Sadd in AFC Champions League Elite, dopo la sconfitta per 6-1 contro l'Al Shabab nella Saudi Pro League. Prima di questa fase difficile, aveva battuto l'Al-Gharafa per 2-1 nella competizione continentale e l'Al Khaleej per 4-1 in campionato. In queste cinque partite, l'Al Ahli ha segnato otto goal e ne ha subiti nove.

Lo Shabab Al-Ahli Dubai ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite, senza pareggi. Il risultato più recente è una sconfitta per 2-0 contro lo Sharjah nell'ADNOC Pro League, arrivata dopo il 2-0 subito contro l'Al Hilal in AFC Champions League Elite. Prima di queste due sconfitte consecutive, aveva vinto tre partite di fila, tra cui il 2-0 contro l'Esteghlal e il 3-2 contro l'Al-Ain. In quelle cinque gare ha segnato nove goal e ne ha subiti quattro.

Al Ahli-Shabab Al-Ahli Dubai FC: I precedenti recenti

L'incontro più recente tra le due squadre si è disputato in AFC Champions League Elite il 16 febbraio 2026, quando l'Al Ahli ha vinto 4-3 in casa. Negli ultimi cinque scontri diretti, tutti disputati in AFC Champions League Elite, l'Al Ahli ha ottenuto tre vittorie, a fronte di un pareggio e di una vittoria casalinga dello Shabab Al-Ahli Dubai. Storicamente, l'Al Ahli ha avuto la meglio in questa rivalità continentale.