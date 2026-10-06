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Come acquistare i biglietti per Al Ahli-Al-Taawoun: prezzi della Saudi Pro League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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1ª Divisione

L'Al Ahli affronta l'Al-Taawoun nella Saudi Pro League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Al Ahli affronta l'Al-Taawoun giovedì 5 novembre 2026 al King Abdullah Sports City di Gedda.

Storicamente, l'Al-Ahli ha il sopravvento in questo confronto, compresa una vittoria per 2-1 contro l'Al-Taawoun nel precedente incrocio di campionato. Entrambe le squadre vantano talenti internazionali di rilievo, con l'undici dell'Al-Ahli che include nomi di alto profilo come Riyad Mahrez e Ivan Toney.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Al Ahli-Al-Taawoun, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Al Ahli-Al-Taawoun di Saudi Pro League?

Al Ahli-Al-Taawoun si gioca al King Abdullah Sports City di Gedda, giovedì 5 novembre 2026.

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1ª Divisione - Game Week 13
King Abdullah Sports City

Come comprare i biglietti per Al Ahli-Al-Taawoun di Saudi Pro League?

Ecco le principali opzioni disponibili per acquistare i biglietti della sfida di Saudi Pro League tra Al-Ahli e Al-Taawoun:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: I biglietti per le partite casalinghe ospitate dall'Al-Ahli al King Abdullah Sports City vengono generalmente messi in vendita attraverso i partner ufficiali designati per la biglietteria e le piattaforme del club in prossimità della data della partita.

2. Piattaforme secondarie di rivendita biglietti

  • Piattaforme secondarie per i biglietti: Se le opzioni ufficiali del club sono completamente esaurite, spesso è possibile trovare biglietti di ingresso generale su piattaforme secondarie come Ticombo. Queste piattaforme permettono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità primarie sono terminate.

Quanto costano i biglietti per Al Ahli-Al-Taawoun di Saudi Pro League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al-Ahli e Al-Taawoun variano a seconda che l'acquisto avvenga attraverso i canali ufficiali primari del club o tramite il mercato secondario dei biglietti.

1. Canali ufficiali del club

  • Ingresso generale / posti standard: In genere vanno da 30 SAR a 100 SAR, offrendo una visuale standard del campo dai settori superiori o più esterni.
  • Categoria 1 & 2 (fascia intermedia): Di solito hanno un prezzo compreso tra 100 SAR e 250 SAR, offrendo una visuale più ravvicinata e sedute più confortevoli in tribuna.
  • Posti Gold & Premium: Generalmente costano tra 200 SAR e 500 SAR per visuali centrali privilegiate lungo le linee laterali.

2. Piattaforme secondarie di rivendita biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso le vendite primarie del club, piattaforme secondarie come Ticombo mettono in vendita tagliandi in base alla domanda di mercato:

  • Rivendita standard / ingresso generale: A partire da circa 300 SAR a 1.100 SAR a seconda della domanda complessiva del mercato.
  • Rivendita posti centrali premium: I biglietti di rivendita di fascia medio-alta vanno regolarmente da 1.100 SAR a 1.600 SAR (~$300 to $425+ USD) per posti ben posizionati.
  • Pacchetti VIP & Hospitality: L'accesso premium alle lounge VIP e i pacchetti hospitality di alto livello sui mercati di rivendita partono generalmente da 1.800 SAR e possono salire sensibilmente a seconda dei servizi inclusi nel pacchetto specifico.

Al Ahli-Al-Taawoun di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Al Ahli e Al-Taawoun

L'Al Ahli ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con l'Al-Ahli Saudi FC che ha perso 2-1 contro il Mamelodi Sundowns il 19 settembre 2026, a Pretoria, in Sudafrica, e la squadra ha perso anche 3-2 contro l'Al Qadsiah in Saudi Pro League. Sul fronte positivo, ha battuto l'Al Riyadh 5-0 e l'Al Hazem 3-1 nelle competizioni nazionali, e ha pareggiato 1-1 con il Pakhtakor Tashkent nell'AFC Champions League Elite. In queste cinque partite, l'Al Ahli ha segnato 12 gol.

L'Al-Taawoun ha raccolto appena un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato un pareggio per 1-1 con l'Al-Nahda nell'AFC Champions League Two, ma il rendimento in Saudi Pro League racconta una storia più dura: sconfitte consecutive per 6-0 contro l'Al Hilal e per 1-0 contro l'Al Hazem. Ha perso anche 2-1 contro l'Al Nassr in precedenza in questa serie e ha pareggiato 0-0 con l'Al Fateh. Gli ospiti hanno subito nove gol e ne hanno segnati soltanto quattro in queste cinque gare.

AHL

AHL - Forma

ALR
V5-0
ALQ
S3-2
ALH
V3-1
PAT
D1-1
SFC
S2-1
Gol segnato (subito)
12/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ALT

ALT - Forma

ALN
S2-1
ALF
D0-0
ALH
S1-0
HIL
S0-6
ALN
D1-1
Gol segnato (subito)
2/10
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Al Ahli-Al-Taawoun: i precedenti recenti

L'Al Ahli ha dominato gli incroci recenti con l'Al-Taawoun. L'incontro più recente risale a maggio 2026, quando l'Al Ahli ha vinto 2-1 in trasferta in Saudi Pro League. Guardando alle ultime cinque sfide dirette nella competizione, l'Al Ahli ha vinto quattro volte contro l'unico successo dell'Al-Taawoun, senza pareggi nella serie. L'unica vittoria dell'Al-Taawoun in questo parziale è arrivata in casa con un punteggio di 1-2 ribaltato, il suo unico lampo in un bilancio recente altrimenti a senso unico.

Testa a testa

Al AhliPareggioAl-Taawoun
5
0
0
1ª Divisione
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
2
FIN
1ª Divisione
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Al Ahli
AHL
2
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
FIN
1ª Divisione
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Al Ahli
AHL
2
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Al-Taawoun
ALT
0
FIN
1ª Divisione
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
4
FIN
1ª Divisione
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
0
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
FIN
11Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

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