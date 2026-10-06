Come acquistare i biglietti per Al Ahli-Al-Taawoun: prezzi della Saudi Pro League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Al Ahli affronta l'Al-Taawoun giovedì 5 novembre 2026 al King Abdullah Sports City di Gedda.

Storicamente, l'Al-Ahli ha il sopravvento in questo confronto, compresa una vittoria per 2-1 contro l'Al-Taawoun nel precedente incrocio di campionato. Entrambe le squadre vantano talenti internazionali di rilievo, con l'undici dell'Al-Ahli che include nomi di alto profilo come Riyad Mahrez e Ivan Toney.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Al Ahli-Al-Taawoun, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Al Ahli-Al-Taawoun di Saudi Pro League?

Al Ahli-Al-Taawoun si gioca al King Abdullah Sports City di Gedda, giovedì 5 novembre 2026.

1ª Divisione - Game Week 13 5 nov 2026 - 12:00 King Abdullah Sports City

Come comprare i biglietti per Al Ahli-Al-Taawoun di Saudi Pro League?

Ecco le principali opzioni disponibili per acquistare i biglietti della sfida di Saudi Pro League tra Al-Ahli e Al-Taawoun:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: I biglietti per le partite casalinghe ospitate dall'Al-Ahli al King Abdullah Sports City vengono generalmente messi in vendita attraverso i partner ufficiali designati per la biglietteria e le piattaforme del club in prossimità della data della partita.

2. Piattaforme secondarie di rivendita biglietti

Piattaforme secondarie per i biglietti: Se le opzioni ufficiali del club sono completamente esaurite, spesso è possibile trovare biglietti di ingresso generale su piattaforme secondarie come Ticombo . Queste piattaforme permettono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità primarie sono terminate.

Quanto costano i biglietti per Al Ahli-Al-Taawoun di Saudi Pro League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al-Ahli e Al-Taawoun variano a seconda che l'acquisto avvenga attraverso i canali ufficiali primari del club o tramite il mercato secondario dei biglietti.

1. Canali ufficiali del club

Ingresso generale / posti standard: In genere vanno da 30 SAR a 100 SAR , offrendo una visuale standard del campo dai settori superiori o più esterni.

Categoria 1 & 2 (fascia intermedia): Di solito hanno un prezzo compreso tra 100 SAR e 250 SAR , offrendo una visuale più ravvicinata e sedute più confortevoli in tribuna.

Posti Gold & Premium: Generalmente costano tra 200 SAR e 500 SAR per visuali centrali privilegiate lungo le linee laterali.

2. Piattaforme secondarie di rivendita biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso le vendite primarie del club, piattaforme secondarie come Ticombo mettono in vendita tagliandi in base alla domanda di mercato:

Rivendita standard / ingresso generale: A partire da circa 300 SAR a 1.100 SAR a seconda della domanda complessiva del mercato.

Rivendita posti centrali premium: I biglietti di rivendita di fascia medio-alta vanno regolarmente da 1.100 SAR a 1.600 SAR (~$300 to $425+ USD) per posti ben posizionati.

Pacchetti VIP & Hospitality: L'accesso premium alle lounge VIP e i pacchetti hospitality di alto livello sui mercati di rivendita partono generalmente da 1.800 SAR e possono salire sensibilmente a seconda dei servizi inclusi nel pacchetto specifico.

Al Ahli-Al-Taawoun di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Al Ahli e Al-Taawoun

L'Al Ahli ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con l'Al-Ahli Saudi FC che ha perso 2-1 contro il Mamelodi Sundowns il 19 settembre 2026, a Pretoria, in Sudafrica, e la squadra ha perso anche 3-2 contro l'Al Qadsiah in Saudi Pro League. Sul fronte positivo, ha battuto l'Al Riyadh 5-0 e l'Al Hazem 3-1 nelle competizioni nazionali, e ha pareggiato 1-1 con il Pakhtakor Tashkent nell'AFC Champions League Elite. In queste cinque partite, l'Al Ahli ha segnato 12 gol.

L'Al-Taawoun ha raccolto appena un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato un pareggio per 1-1 con l'Al-Nahda nell'AFC Champions League Two, ma il rendimento in Saudi Pro League racconta una storia più dura: sconfitte consecutive per 6-0 contro l'Al Hilal e per 1-0 contro l'Al Hazem. Ha perso anche 2-1 contro l'Al Nassr in precedenza in questa serie e ha pareggiato 0-0 con l'Al Fateh. Gli ospiti hanno subito nove gol e ne hanno segnati soltanto quattro in queste cinque gare.

Al Ahli-Al-Taawoun: i precedenti recenti

L'Al Ahli ha dominato gli incroci recenti con l'Al-Taawoun. L'incontro più recente risale a maggio 2026, quando l'Al Ahli ha vinto 2-1 in trasferta in Saudi Pro League. Guardando alle ultime cinque sfide dirette nella competizione, l'Al Ahli ha vinto quattro volte contro l'unico successo dell'Al-Taawoun, senza pareggi nella serie. L'unica vittoria dell'Al-Taawoun in questo parziale è arrivata in casa con un punteggio di 1-2 ribaltato, il suo unico lampo in un bilancio recente altrimenti a senso unico.