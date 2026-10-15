L’AFC Champions League Elite propone un’altra sfida continentale: l’Al Ahli, potenza del calcio saudita, si prepara a ospitare l’Al-Gharafa, formazione qatariota, nel prestigioso King Abdullah Sports City Stadium di Gedda. Entrambe le squadre vantano rose profonde e giocatori di talento, caratteristiche che rendono questa partita una delle più attese della fase a gironi.

GOAL ti offre tutte le informazioni essenziali sulla data della partita, lo stadio e le opzioni per acquistare i biglietti, così potrai assicurarti un posto e vivere la sfida dal vivo.

Quando si gioca Al Ahli-Al-Gharafa in AFC Champions League Elite?

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione di Al Ahli-Al-Gharafa. Torna a consultare questa pagina in prossimità del calcio d’inizio per conoscere i canali TV e le opzioni di streaming confermati.

AFC Champions League Elite - Game Week 3 26 ott 2026 - 13:00

Dove acquistare i biglietti per Al Ahli-Al-Gharafa?

I biglietti ufficiali per le partite casalinghe dell’Al Ahli in AFC Champions League Elite sono messi in vendita principalmente sulla piattaforma ufficiale Webook, il principale canale di vendita per i grandi eventi calcistici in Arabia Saudita. Ai tifosi è sempre consigliato di controllare prima il sito ufficiale all’apertura della vendita generale.

Se i biglietti sul canale ufficiale sono esauriti, è possibile consultare piattaforme di rivendita come Grintahub.

Quanto costano i biglietti per Al Ahli-Al-Gharafa?

I prezzi dei biglietti per le partite di AFC Champions League Elite variano in base alla posizione del posto, alla categoria e alla domanda nei diversi settori dello stadio.

Sulla piattaforma ufficiale, i biglietti standard per i posti dietro le porte e nei settori dell’anello superiore partono generalmente da circa 20-35 SAR.

Se i biglietti ufficiali si esauriscono, la disponibilità sul mercato secondario varia in base alla domanda dei tifosi. Su piattaforme come Grintahub, i biglietti standard partono da circa 50 SAR.

Per ottenere il prezzo più conveniente, conviene agire rapidamente all’apertura della vendita generale oppure verificare le disponibilità presso rivenditori secondari affidabili prima che i prezzi cambino ulteriormente.

Al Ahli-Al-Gharafa in AFC Champions League Elite: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Al Ahli e Al-Gharafa

L’Al Ahli arriva a questa partita con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni. Nell’impegno più recente ha perso 2-1 contro il Mamelodi Sundowns nella Coppa Intercontinentale FIFA, mentre nella precedente partita di AFC Champions League Elite ha pareggiato 1-1 con il Pakhtakor Tashkent. Tra i risultati positivi figurano il 5-0 inflitto all’Al Riyadh nella Saudi Pro League e la vittoria per 3-1 sull’Al Hazem. In queste cinque partite, l’Al Ahli ha segnato 12 goal e ne ha subiti otto.

L’Al-Gharafa arriva da un periodo difficile, con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la sconfitta per 1-2 contro l’Al Hilal in AFC Champions League Elite; la squadra ha inoltre perso 1-4 contro l’Al-Sadd nella Stars League. L’unica vittoria è arrivata contro l’Al-Shahaniya. In queste cinque gare, la formazione qatariota ha segnato cinque goal e ne ha subiti nove.

Al Ahli-Al-Gharafa: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club si è disputato il 20 ottobre 2025 in AFC Champions League Elite e si è concluso con una vittoria per 4-0 dell’Al Ahli. Prima di allora, nel febbraio 2025, l’Al Ahli aveva battuto l’Al-Gharafa 4-2 nella stessa competizione. Nei cinque precedenti registrati, l’Al Ahli conta due vittorie, mentre le altre tre partite sono terminate in pareggio. Negli incontri più recenti, inoltre, il club saudita ha segnato molti più goal degli avversari qatarioti.



