L’Al-Ahli ospita l’Al-Faisaly venerdì 20 novembre 2026 al King Abdullah Sports City di Gedda.

Il bilancio dei precedenti mostra che l’Al-Ahli ha tradizionalmente avuto la meglio negli scontri con l’Al-Faisaly, anche se spesso con margini ridotti. Negli ultimi incontri di campionato prima del periodo trascorso dall’Al-Faisaly in una categoria inferiore, le sfide tra le due squadre sono state spesso combattute e ricche di gol.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Al-Ahli-Al-Faisaly, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Al-Ahli-Al-Faisaly di Saudi Pro League?

Al-Ahli-Al-Faisaly si gioca venerdì 20 novembre 2026 al King Abdullah Sports City di Gedda.

1ª Divisione - Game Week 14 20 nov 2026 - 12:00 King Abdullah Sports City

Come acquistare i biglietti di Al-Ahli-Al-Faisaly di Saudi Pro League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Saudi Pro League tra Al-Ahli e Al-Faisaly, puoi utilizzare i seguenti canali e piattaforme:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Consulta i portali di biglietteria o i siti ufficiali dell’Al-Ahli Saudi FC: di norma, i club mettono in vendita i biglietti per le partite casalinghe direttamente tramite i propri partner di biglietteria.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come GrintaHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità dei canali di vendita primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Al-Ahli-Al-Faisaly di Saudi Pro League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Saudi Pro League tra Al-Ahli e Al-Faisaly, suddivisi tra canali ufficiali di vendita primaria e mercato di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Posti economici e con prezzo calmierato: da 10 a 30 SAR per i posti di base soggetti a regolamentazione, in linea con i limiti di prezzo per i biglietti accessibili previsti dalla lega.

da 10 a 30 SAR per i posti di base soggetti a regolamentazione, in linea con i limiti di prezzo per i biglietti accessibili previsti dalla lega. Posti standard e nei settori d’angolo: da 35 a 100 SAR per i posti nei settori ordinari, dietro le porte e nelle tribune d’angolo.

da 35 a 100 SAR per i posti nei settori ordinari, dietro le porte e nelle tribune d’angolo. Posti lungo le linee laterali e categorie premium: da 100 a 350 SAR per i posti centrali nelle file inferiori e nella tribuna principale.

da 100 a 350 SAR per i posti centrali nelle file inferiori e nella tribuna principale. Pacchetti VIP e hospitality: da 500 a oltre 1.500 SAR per l’accesso alle lounge premium e ai servizi di hospitality esclusivi con vista sul campo.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti tramite i canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come GrintaHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Rivendita di posti standard e nei settori ordinari: da 200 a oltre 500 SAR.

da 200 a oltre 500 SAR. Rivendita di posti centrali di prima scelta e nelle file inferiori: da 600 a oltre 1.200 SAR.

da 600 a oltre 1.200 SAR. Rivendita di pacchetti VIP e hospitality: da 1.500 a oltre 2.500 SAR.

Al-Ahli-Al-Faisaly di Saudi Pro League: Tutto quello che c’è da sapere

Al-Ahli-Al-Faisaly: Stato di forma

L’Al-Ahli ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiandone una e perdendone una. Nell’impegno più recente ha battuto l’Al-Wasl 3-1 nell’AFC Champions League Elite. Dopo il 4-0 in campionato contro l’Al Fateh, ha pareggiato con il Pakhtakor Tashkent. L’unica sconfitta in questa serie è arrivata contro i Mamelodi Sundowns nella Coppa Intercontinentale FIFA. In queste cinque partite l’Al-Ahli ha segnato nove gol e ne ha subiti sei, mostrando sia la propria capacità offensiva sia qualche occasionale fragilità difensiva.

L’Al-Faisaly ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è un successo per 3-2 sull’Al Kholood, ma le sconfitte contro Al Ittihad e Al Qadsiah, con un punteggio complessivo di 4-1, evidenziano l’incostanza che ha caratterizzato la sua stagione. In queste cinque partite ha segnato appena cinque gol e ne ha subiti sei.

Al-Ahli-Al-Faisaly: I precedenti più recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre si è concluso con un pareggio per 2-2 in Saudi Pro League nel gennaio 2022, quando l’Al-Faisaly giocava in casa. Nelle ultime cinque sfide dirette, l’Al-Ahli ha il bilancio migliore: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. In questi cinque incontri l’Al-Ahli ha segnato nove gol, contro gli otto dell’Al-Faisaly.