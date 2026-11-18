L'AGF ospita l'FC Twente giovedì 10 dicembre 2026 al Cepheus Park Randers, a Randers.

AGF Aarhus e FC Twente hanno pochi precedenti ufficiali: i loro incontri più importanti risalgono a decenni fa, quando si affrontarono in un doppio confronto molto equilibrato di UEFA Europa League. Le due squadre si ritrovano nella fase campionato della UEFA Conference League 2026/27, arrivando all'appuntamento invernale con un rendimento diverso.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di AGF-FC Twente, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca AGF-FC Twente di Conference League?

AGF-FC Twente si gioca giovedì 10 dicembre 2026 al Cepheus Park Randers, a Randers.

Conference League - Game Week 5 10 dic 2026 - 15:00 Cepheus Park Randers

Come acquistare i biglietti per AGF-FC Twente di Conference League?

Ecco i canali e le modalità di acquisto disponibili per la prossima partita di Conference League tra AGF e FC Twente:

1. Canali ufficiali dei club

Portale ufficiale dei biglietti dell'AGF (squadra di casa): Poiché l'AGF ospita la partita, i biglietti sono disponibili direttamente sulla piattaforma ufficiale del club (billet.agf.dk). I settori per i tifosi di casa e quelli neutrali sono gestiti attraverso i consueti canali di vendita.

Poiché l'AGF ospita la partita, i biglietti sono disponibili direttamente sulla piattaforma ufficiale del club (billet.agf.dk). I settori per i tifosi di casa e quelli neutrali sono gestiti attraverso i consueti canali di vendita. Settore ospiti dell'FC Twente: Per i tifosi al seguito della squadra olandese, le informazioni ufficiali sui biglietti e le quote disponibili sono gestite direttamente attraverso la biglietteria ufficiale e i canali del club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Conference League quando quelli dei canali primari sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per AGF-FC Twente di Conference League?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la partita di Conference League tra AGF e FC Twente:

1. Canali ufficiali dei club

Settore ospiti dell'FC Twente: Prezzo: 20 € .

Prezzo: . Settori di casa dell'AGF: Prezzi generalmente compresi tra circa 25 e 60 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti più economici e nell'anello superiore: da 80 a 95 €

Posti premium e nelle migliori posizioni lungo le linee laterali: da 160 a 240 €

Pacchetti hospitality VIP ed executive: da 250 a oltre 450 €

AGF-FC Twente di Conference League: tutto quello che c'è da sapere

Il momento di forma di AGF e FC Twente

Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, l'AGF ha ottenuto due vittorie, un pareggio e una sconfitta; resta un risultato non specificato nella serie. Nell'impegno più recente ha battuto 2-0 l'AC Horsens in Superleague, dopo lo 0-0 contro il Braga in Conference League. La sconfitta per 2-0 contro il Broendby IF, arrivata in precedenza, è l'unica della serie. Nelle cinque partite l'AGF ha segnato cinque goal e ne ha subiti due.

L'FC Twente ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha pareggiata una. Il risultato più recente è il 2-2 contro l'Ajax in Eredivisie, preceduto dalla vittoria per 3-1 sul Pafos FC in Conference League. Spicca il 9-0 inflitto all'Excelsior. In queste cinque partite il Twente ha segnato diciannove goal e ne ha subiti quattro.

AGF-FC Twente: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra AGF e FC Twente in vista di questa partita.