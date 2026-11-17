L’AFC Bournemouth ospita il Viktoria Plzen giovedì 10 dicembre 2026 al Vitality Stadium di Bournemouth.

Questa partita segna una tappa storica: AFC Bournemouth e FC Viktoria Plzeň non si sono mai affrontati nelle competizioni europee. Senza precedenti tattici tra la squadra inglese e quella ceca, la sfida sarà un interessante banco di prova per la profondità delle rispettive rose a metà della fase campionato.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per assicurarti i biglietti per AFC Bournemouth-Viktoria Plzen, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca AFC Bournemouth-Viktoria Plzen di Europa League?

AFC Bournemouth-Viktoria Plzen si gioca al Vitality Stadium di Bournemouth giovedì 10 dicembre 2026.

Europa League - Game Week 6 10 dic 2026 - 15:00 Vitality Stadium

Come acquistare i biglietti per AFC Bournemouth-Viktoria Plzen di Europa League?

Ecco i canali e le modalità di acquisto disponibili per la prossima partita di Europa League tra AFC Bournemouth e Viktoria Plzen:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Puoi consultare il sito ufficiale o la biglietteria dell’AFC Bournemouth per verificare la disponibilità dei biglietti, le vendite prioritarie per i soci e i pacchetti hospitality ufficiali.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Europa League quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per AFC Bournemouth-Viktoria Plzen di Europa League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Europa League tra AFC Bournemouth e Viktoria Plzen:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard: da 35 a 60 €.

Pacchetti hospitality ufficiali del club: da 120 a 250 € e oltre.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Biglietti per i settori dietro le porte o per l’anello inferiore: da 465 a 480 €.

Posti sui lati lunghi e con vista centrale: da 530 a 800 € e oltre.

AFC Bournemouth-Viktoria Plzen di Europa League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di AFC Bournemouth e Viktoria Plzen

Il Bournemouth arriva in condizioni eccellenti, avendo vinto tutte le ultime cinque partite ufficiali: cinque vittorie, zero pareggi e zero sconfitte. Nell’ultima uscita ha battuto 2-1 l’Ipswich Town in Premier League, dopo il successo per 3-1 sul campo dello Sparta Praga in Europa League. In quelle cinque partite, il Bournemouth ha segnato 11 goal e ne ha subìto soltanto uno, mantenendo la porta inviolata in quattro gare su cinque.

Il Viktoria Plzen ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è un pareggio per 1-1 con lo Sparta Praga nel campionato ceco; ha inoltre battuto 1-0 il Lillestroem in Europa League. In quelle cinque gare, il Plzen ha segnato 12 goal ma ne ha anche subìti quattro: una squadra capace di segnare con facilità, pur mostrando qualche vulnerabilità difensiva.

AFC Bournemouth-Viktoria Plzen: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati sugli scontri diretti tra AFC Bournemouth e Viktoria Plzen relativi ai loro ultimi cinque incontri. Questa partita offrirà una prima indicazione di come le due squadre si confrontano a questo livello.