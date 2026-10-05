Come acquistare i biglietti per AFC Bournemouth-Sunderland: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'AFC Bournemouth affronta il Sunderland domenica 18 ottobre 2026 al Vitality Stadium di Bournemouth.

Nella massima serie, le due squadre hanno mantenuto un bilancio equilibrato, con due vittorie per parte e due pareggi in sei sfide di Premier League. Nell'incontro più recente, il 28 febbraio 2026, le due squadre hanno pareggiato 1-1 al Vitality Stadium, con Evanilson che ha annullato il gol del vantaggio segnato da Eliezer Mayenda.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per AFC Bournemouth-Sunderland, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca AFC Bournemouth-Sunderland di Premier League?

AFC Bournemouth-Sunderland si gioca al Vitality Stadium di Bournemouth domenica 18 ottobre 2026.

Premier League - Game Week 7 18 ott 2026 - 09:00 Vitality Stadium

Come acquistare i biglietti per AFC Bournemouth-Sunderland di Premier League?

Per acquistare i biglietti per una partita di Premier League tra AFC Bournemouth e Sunderland, le opzioni dipendono dal fatto che vogliate sedervi nel settore di casa (Vitality Stadium, Bournemouth) oppure nel settore ospiti:

1. Tifosi di casa (settore AFC Bournemouth)

Portale ufficiale biglietti: registrate un account sul portale ufficiale di biglietteria dell'AFC Bournemouth.

Sistema Cherries Points: il Bournemouth assegna i biglietti per il giorno della partita utilizzando un sistema di punti fedeltà chiamato Cherries Points. La priorità viene data agli abbonati e ai tifosi che hanno accumulato punti assistendo alle partite precedenti.

Vendita libera: poiché il Vitality Stadium ha una capienza ridotta, le partite ad alta richiesta raramente arrivano alla vendita libera. Tuttavia, se dovessero rimanere biglietti dopo le fasi prioritarie, saranno messi a disposizione dei titolari di account in base all'ordine di arrivo.

2. Tifosi ospiti (settore Sunderland AFC)

Quote ufficiali per gli ospiti: se desiderate sedervi nel settore ospiti, dovete acquistare direttamente tramite il sito ufficiale di biglietteria del Sunderland AFC.

Priorità Black Cat Points: la quota riservata agli ospiti è rigorosamente prioritaria per i possessori di abbonamento stagionale del Sunderland e per i tifosi con un alto numero di Black Cat Points. I biglietti per le partite in trasferta vengono raramente messi a disposizione del pubblico generale.

3. Piattaforme secondarie di biglietteria:

Le piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub spesso hanno posti messi in vendita da rivenditori se i biglietti ufficiali sono esauriti, anche se i prezzi possono differire dal valore nominale.

Quanto costano i biglietti per AFC Bournemouth-Sunderland di Premier League?

I prezzi dei biglietti per una partita di Premier League tra AFC Bournemouth e Sunderland dipendono dalla categoria del posto, dal settore tifosi e dal canale di acquisto.

1. Prezzi ufficiali dei biglietti a valore nominale

Tifosi di casa (settore Bournemouth):

Adulti: da £33 a £55 (variabili in base alla categoria della partita e al settore dello stadio) Ridotti (Over 65 / studenti a tempo pieno): da £20 a £34 Junior (Under 16 / Under 21): da £8 a £18

Tifosi ospiti (settore Sunderland):

Adulti: tetto massimo di £30, rigorosamente in base al regolamento della Premier League per i tifosi ospiti Ridotti e junior: da £16 a £29



2. Prezzi del mercato secondario e della rivendita

Poiché la domanda per le partite di Premier League è elevata, i biglietti sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub vengono scambiati a prezzi di mercato dinamici, determinati dalla domanda e dall'offerta:

Rivendita generale: i prezzi in genere vanno da £120 a £220+ a seconda della domanda con l'avvicinarsi del giorno della partita.

Pacchetti hospitality: i pacchetti con posti executive e le opzioni di ristorazione per il giorno della partita partono generalmente da circa £250 a £450+ a persona.

AFC Bournemouth-Sunderland di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di AFC Bournemouth e Sunderland

Il Bournemouth arriva a questa sfida con un bilancio di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato un netto 4-0 sul Lincoln City in Carabao Cup, mentre l'ultima uscita in Premier League si è chiusa con un 2-2 contro il Newcastle United. I Cherries hanno anche pareggiato 1-1 sul campo dell'Everton e perso 2-1 contro il Manchester City in campionato nelle prime fasi della stagione. Nelle cinque partite considerate, il Bournemouth ha segnato nove gol e ne ha subiti sei, ma non ha ancora vinto una partita di Premier League in questa stagione.

Il Sunderland arriva con un bilancio di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stato un successo per 1-0 sull'Hull City in Carabao Cup, mentre nella precedente partita di Premier League ha pareggiato 1-1 sul campo del Brentford. Un successo per 1-0 contro il Fulham all'inizio della stagione dimostra che la squadra di Le Bris sa ottenere risultati in trasferta anche soffrendo. Il Sunderland ha segnato sei gol e ne ha subiti quattro in questa serie di cinque partite.

AFC Bournemouth-Sunderland: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club è arrivato in Premier League il 28 febbraio 2026, quando le due squadre hanno pareggiato 1-1 al Vitality Stadium. Prima di allora, il Sunderland aveva vinto 3-2 in casa contro il Bournemouth nel novembre 2025. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il bilancio degli scontri diretti parla di due vittorie del Sunderland, una del Bournemouth e due pareggi.