L'AFC Bournemouth ospita il Nottingham Forest sabato 21 novembre 2026 al Vitality Stadium di Bournemouth.

Nell'ultimo confronto, disputato il 24 maggio 2026 al City Ground, le due squadre hanno pareggiato 1-1: Morgan Gibbs-White ha segnato per il Forest e Marcus Tavernier ha pareggiato per il Bournemouth. Nel precedente incontro di Premier League, nell'ottobre 2025, il Bournemouth aveva ottenuto una netta vittoria per 2-0 in trasferta contro il Forest.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di AFC Bournemouth-Nottingham Forest, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca AFC Bournemouth-Nottingham Forest di Premier League?

AFC Bournemouth-Nottingham Forest si gioca sabato 21 novembre 2026 al Vitality Stadium di Bournemouth.

Premier League - Game Week 11 21 nov 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Come acquistare i biglietti di AFC Bournemouth-Nottingham Forest di Premier League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra AFC Bournemouth e Nottingham Forest F.C.:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Il canale principale e più affidabile è il portale ufficiale dell'AFC Bournemouth, per i posti nei settori di casa, oppure quello del Nottingham Forest F.C., per i biglietti riservati al settore ospiti. Di solito i biglietti vengono messi in vendita in più fasi, dando la precedenza a soci e abbonati prima dell'eventuale vendita libera o tramite sorteggio.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare quelli standard su piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di AFC Bournemouth-Nottingham Forest di Premier League?

Ecco le opzioni e i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra AFC Bournemouth e Nottingham Forest:

1. Canali ufficiali dei club

Prezzo nominale dei biglietti standard: I biglietti standard acquistati direttamente sui portali ufficiali dei club costano in genere da circa 30 a 60 £ , a seconda del settore, della fascia d'età e della categoria assegnata alla partita.

I biglietti standard acquistati direttamente sui portali ufficiali dei club costano in genere da circa , a seconda del settore, della fascia d'età e della categoria assegnata alla partita. Pacchetti hospitality ufficiali: Le offerte hospitality vendute direttamente dai club hanno prezzi più elevati, generalmente a partire da circa 150 a 300 £ e oltre a persona, e comprendono posti premium, accesso alle lounge e servizi di ristorazione.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti nei settori dietro le porte: A partire da circa 170 a 200 £ a biglietto.

A partire da circa a biglietto. Posti lungo i lati del campo: I posti standard lungo i lati del campo costano in genere da 210 a 260 £ a biglietto.

I posti standard lungo i lati del campo costano in genere da a biglietto. Rivendita di pacchetti hospitality premium/VIP: I pacchetti VIP di fascia alta e le offerte speciali combinate possono costare da 590 a oltre 2.300 £ a biglietto, a seconda del venditore e dei servizi inclusi.

AFC Bournemouth-Nottingham Forest di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di AFC Bournemouth e Nottingham Forest

Il Bournemouth arriva alla partita con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni. Nell'incontro più recente ha battuto 2-0 il Sunderland in Premier League, dopo aver superato 3-0 lo Sturm Graz in Europa League. Nelle cinque partite il Bournemouth ha segnato sette goal e ne ha subiti sei. Le uniche sconfitte sono arrivate contro il Chelsea, per 5-1, e il Liverpool, per 1-0.

Il Nottingham Forest ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. La gara più recente si è conclusa con una sconfitta per 0-1 contro l'Arsenal, dopo le precedenti sconfitte in Premier League contro Crystal Palace e Coventry City. L'unica vittoria del Forest è arrivata in trasferta contro l'Aston Villa, battuto 2-1. Nelle cinque partite ha segnato tre goal e ne ha subiti sei.

AFC Bournemouth-Nottingham Forest: I precedenti recenti

Negli ultimi anni i confronti tra i due club sono stati equilibrati. La sfida più recente, disputata in casa del Forest nel maggio 2026, è terminata 1-1 e, nelle ultime cinque gare di Premier League, nessuna delle due squadre è riuscita a imporsi nettamente. Le vittorie con il margine più ampio sono state quelle del Bournemouth, tra cui il 5-0 al Vitality Stadium nel gennaio 2025 e il 2-0 in casa nell'ottobre 2025. Due delle cinque partite si sono concluse in parità.