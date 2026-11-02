L'AFC Bournemouth ospita il Nottingham Forest sabato 21 novembre 2026 al Vitality Stadium di Bournemouth.

Nell'ultimo confronto, disputato il 24 maggio 2026, le due squadre hanno pareggiato 1-1 al City Ground: Morgan Gibbs-White ha segnato per il Forest e Marcus Tavernier ha pareggiato per il Bournemouth. Nel precedente incontro di Premier League, nell'ottobre 2025, il Bournemouth aveva ottenuto una netta vittoria per 2-0 in trasferta contro il Forest.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di AFC Bournemouth-Nottingham Forest, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca AFC Bournemouth-Nottingham Forest di Premier League?

AFC Bournemouth-Nottingham Forest si gioca sabato 21 novembre 2026 al Vitality Stadium di Bournemouth.

Premier League - Game Week 11 21 nov 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Come acquistare i biglietti per AFC Bournemouth-Nottingham Forest di Premier League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra AFC Bournemouth e Nottingham Forest F.C.:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Il metodo principale e più affidabile è acquistare i biglietti tramite il portale ufficiale dell'AFC Bournemouth, per i settori di casa, o del Nottingham Forest F.C., per i posti riservati agli ospiti. Di solito i biglietti vengono messi in vendita in più fasi, dando la precedenza agli iscritti ai club e agli abbonati, prima dell'eventuale vendita libera o tramite sorteggio.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per AFC Bournemouth-Nottingham Forest di Premier League?

Ecco i dettagli sulle opzioni e sui prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra AFC Bournemouth e Nottingham Forest:

1. Canali ufficiali dei club

Prezzo nominale dei biglietti ordinari: I biglietti standard acquistati direttamente tramite i portali ufficiali dei club costano generalmente circa da 30 a 60 £ , a seconda del settore, della fascia d'età e della categoria assegnata alla partita.

I biglietti standard acquistati direttamente tramite i portali ufficiali dei club costano generalmente circa , a seconda del settore, della fascia d'età e della categoria assegnata alla partita. Pacchetti hospitality ufficiali: Le opzioni hospitality acquistate direttamente dai club hanno prezzi più alti, generalmente a partire da circa 150-300 £ o più a persona, e comprendono posti premium, accesso alle lounge e servizi di ristorazione.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti messi in vendita direttamente dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti dietro le porte: A partire da circa 170-200 £ a biglietto.

A partire da circa a biglietto. Posti lungo i lati del campo: I posti standard lungo i lati del campo costano generalmente da 210 a 260 £ a biglietto.

I posti standard lungo i lati del campo costano generalmente a biglietto. Rivendita di pacchetti hospitality premium/VIP: I pacchetti VIP di fascia alta e le offerte combinate speciali possono arrivare a costare da 590 a oltre 2.300 £ a biglietto, a seconda del venditore e dei servizi inclusi.

AFC Bournemouth-Nottingham Forest di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

AFC Bournemouth-Nottingham Forest: Lo stato di forma

Il Bournemouth arriva alla partita con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni. L'ultimo risultato è una vittoria per 2-0 sul Sunderland in Premier League, arrivata dopo il successo per 3-0 contro lo Sturm Graz in Europa League. Nelle cinque partite il Bournemouth ha segnato sette goal e ne ha subiti sei. Le uniche sconfitte sono arrivate contro il Chelsea, per 5-1, e il Liverpool, per 1-0.

Il Nottingham Forest ha ottenuto una vittoria e un pareggio nelle ultime cinque partite, perdendo le altre tre. Nell'ultima gara ha perso 0-1 contro l'Arsenal, dopo le precedenti sconfitte in Premier League contro Crystal Palace e Coventry City. L'unico successo del Forest è arrivato in trasferta contro l'Aston Villa, battuto 2-1. Nelle cinque partite ha segnato tre goal e ne ha subiti sei.

AFC Bournemouth-Nottingham Forest: I precedenti recenti

Nelle ultime stagioni i confronti diretti tra questi club sono stati equilibrati. L'ultima sfida, giocata sul campo del Forest nel maggio 2026, è terminata 1-1 e, nelle ultime cinque partite di Premier League, nessuna delle due squadre è riuscita a imporsi nettamente sull'altra. Il Bournemouth ha ottenuto le vittorie più ampie, tra cui il 5-0 al Vitality Stadium nel gennaio 2025 e il 2-0 in casa nell'ottobre 2025, mentre due delle cinque sfide sono finite in parità.