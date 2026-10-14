L'AFC Bournemouth ospita il Leeds United sabato 31 ottobre 2026 al Vitality Stadium di Bournemouth.

I precedenti incontri ufficiali tra le due squadre hanno spesso avuto risultati equilibrati, tra cui alcuni pareggi combattuti nelle ultime stagioni. Il Bournemouth cercherà di sfruttare il fattore campo sulla costa meridionale, mentre il Leeds punta a conquistare punti importanti in trasferta in campionato.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di AFC Bournemouth-Leeds United, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca AFC Bournemouth-Leeds United di Premier League?

L'AFC Bournemouth affronta il Leeds United al Vitality Stadium di Bournemouth sabato 31 ottobre 2026.

Premier League - Game Week 9 31 ott 2026 - 11:00 Vitality Stadium

Come acquistare i biglietti per AFC Bournemouth-Leeds United di Premier League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra AFC Bournemouth e Leeds United:

1. Canali ufficiali dei club

I tifosi di casa possono acquistare i biglietti direttamente attraverso il portale ufficiale dell'AFC Bournemouth, mentre quelli ospiti possono utilizzare i canali ufficiali del Leeds United. Tieni presente che la disponibilità dipende solitamente da un sistema di punti di priorità o dall'iscrizione al club, poiché le partite di Premier League al Vitality Stadium registrano rapidamente il tutto esaurito.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti attraverso i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come Ticombo . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità nei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per AFC Bournemouth-Leeds United di Premier League?

Per la prossima partita di Premier League tra AFC Bournemouth e Leeds United, i prezzi dei biglietti variano in base alla piattaforma, al settore e alla domanda:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard per adulti: I biglietti d'ingresso ordinari al prezzo nominale presso club come il Bournemouth costano generalmente da circa 43 a 61 sterline per i posti standard.

Prezzo massimo per i tifosi ospiti: Secondo le regole della Premier League, il prezzo dei biglietti per i tifosi in trasferta è rigorosamente limitato a un massimo di 30 sterline per ogni biglietto per adulti.

Tariffe ridotte e sconti per i giovani: I canali ufficiali offrono prezzi nominali ridotti per minorenni, giovani adulti, persone anziane e tifosi con disabilità. I prezzi possono essere inferiori a seconda del listino del club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti attraverso la vendita ufficiale dei club, piattaforme di rivendita come Ticombopropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Le offerte disponibili partono generalmente da circa 430 a 480 sterline per i posti standard, con prezzi medi spesso molto più alti a causa dell'elevata domanda.

AFC Bournemouth-Leeds United di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

AFC Bournemouth-Leeds United: lo stato di forma

Il Bournemouth arriva a questa partita con un rendimento recente altalenante: due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. La squadra di Rose ha segnato nove goal e ne ha subiti sei in questo periodo, compresa la sconfitta casalinga per 0-1 contro il Liverpool nell'ultima partita di Premier League. Il 2-2 contro il Brentford e un altro 2-2 in casa del Newcastle hanno dimostrato che può competere con squadre affermate, anche se ha faticato a conservare il vantaggio.

Il Leeds è stato più costante, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più importante è stato il netto 4-1 sul Newcastle in Premier League, anche se la sconfitta per 6-3 contro il Chelsea in Carabao Cup ha messo in luce fragilità difensive nella competizione. La squadra di Farke ha pareggiato le ultime due partite di campionato, senza subire reti nello 0-0 in casa del Crystal Palace.

AFC Bournemouth-Leeds United: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club si è concluso 2-2 al Vitality Stadium nell'aprile 2026, lo stesso risultato della partita ospitata dal Leeds contro il Bournemouth nel settembre 2025. Negli ultimi quattro confronti di Premier League tra le due squadre, nessuna delle due è riuscita a vincere: tutte e quattro le partite sono terminate in parità o a favore della squadra ospite. Il 4-1 casalingo del Bournemouth nell'aprile 2023 resta il risultato più significativo della storia recente.