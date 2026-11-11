L'AFC Bournemouth ospita l'Hull City sabato 5 dicembre 2026 al Vitality Stadium di Bournemouth.

L'AFC Bournemouth e l'Hull City hanno vissuto percorsi agonistici diversi, segnati anche da precedenti in Premier League come il 6-1 casalingo del Bournemouth nell'ottobre 2016. Il confronto diretto più recente risale al gennaio 2022, quando l'Hull City vinse di misura per 1-0 al Vitality Stadium in una partita di Championship.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di AFC Bournemouth-Hull City, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca AFC Bournemouth-Hull City di Premier League?

AFC Bournemouth-Hull City si gioca sabato 5 dicembre 2026 al Vitality Stadium di Bournemouth.

Premier League - Game Week 14 5 dic 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Come acquistare i biglietti di AFC Bournemouth-Hull City di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra AFC Bournemouth e Hull City, sono disponibili le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: L'opzione più diretta e affidabile è acquistare i biglietti attraverso i portali ufficiali dell'AFC Bournemouth o dell'Hull City, in base all'eventuale iscrizione al club, ai punti fedeltà o alla disponibilità nella vendita libera.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di AFC Bournemouth-Hull City di Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra AFC Bournemouth e Hull City:

1. Canali ufficiali dei club

Posti centrali nella tribuna principale: 51 sterline per gli adulti, più una commissione amministrativa standard di 2 sterline.

per gli adulti, più una commissione amministrativa standard di 2 sterline. Ingresso ordinario / altri settori (fasce standard): Generalmente da 30 sterline a 48 sterline.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti dietro le porte e altri posti in rivendita: A partire da circa 150 sterline .

A partire da circa . Posti lungo le linee laterali e posti premium in rivendita: Spesso tra 195 sterline e 334 sterline o più.

AFC Bournemouth-Hull City di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di AFC Bournemouth e Hull City

Il Bournemouth ha vinto tutte le ultime cinque partite ufficiali senza subire gol. Nell'impegno più recente ha battuto il Leeds United per 2-0 in Premier League; nel corso della stessa serie ha sconfitto anche l'AC Milan per 3-0 in Europa League e l'Aston Villa per 3-0 in Carabao Cup. In queste cinque partite, il Bournemouth ha segnato dieci gol e mantenuto la porta inviolata per cinque gare consecutive.

L'Hull City ha ottenuto due pareggi e subito due sconfitte nelle ultime cinque partite di Premier League, senza vincere. Il risultato più recente è un 2-2 contro l'Ipswich Town; la squadra ha pareggiato anche 1-1 con il Brentford. Le sconfitte contro Fulham e Newcastle United aprono e chiudono una serie difficile per l'Hull City, che ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

AFC Bournemouth-Hull City: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra i due club risale al gennaio 2022, quando l'Hull City batté il Bournemouth per 1-0 al Vitality Stadium in una partita di Championship. Negli ultimi cinque scontri diretti registrati, entrambe le squadre hanno ottenuto due vittorie, con un pareggio. Il risultato più significativo della serie resta però il 6-1 casalingo del Bournemouth nell'ottobre 2016, durante il precedente periodo in cui entrambe militavano in Premier League.