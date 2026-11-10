L'AFC Bournemouth ospita il Brighton & Hove Albion mercoledì 2 Desember 2026 al Vitality Stadium di Bournemouth.

L'ultimo incontro tra le due squadre si è disputato all'American Express Stadium il 19 gennaio 2026 ed è terminato con un combattuto pareggio per 1-1. Prima di quella sfida, il Bournemouth aveva battuto il Brighton per 2-1 al Vitality Stadium nel settembre 2025.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di AFC Bournemouth-Brighton & Hove Albion, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca AFC Bournemouth-Brighton & Hove Albion di Premier League?

AFC Bournemouth-Brighton & Hove Albion si gioca al Vitality Stadium di Bournemouth mercoledì 2 Desember 2026.

Premier League - Game Week 13 2 dic 2026 - 15:15 Vitality Stadium

Come acquistare i biglietti per AFC Bournemouth-Brighton & Hove Albion di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra AFC Bournemouth e Brighton & Hove Albion, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale dell'AFC Bournemouth (per le partite in casa al Vitality Stadium) o tramite il Brighton & Hove Albion (per i posti riservati ai tifosi ospiti), in base alle categorie di tesseramento, ai punti fedeltà e alla disponibilità.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando quelli disponibili attraverso i canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per AFC Bournemouth-Brighton & Hove Albion di Premier League?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra AFC Bournemouth e Brighton & Hove Albion:

1. Canali ufficiali dei club

Settori ordinari: I prezzi vanno generalmente da circa 30 £ a 65 £ .

I prezzi vanno generalmente da circa . Pacchetti hospitality: I prezzi vanno da circa 150 £ a oltre 300 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti messi in vendita direttamente dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono prezzi che variano in base alla domanda:

Prezzi di rivendita iniziali o minimi: Partono da circa 136 £ .

Partono da circa . Prezzi medi di mercato: Per i posti standard, la fascia media va da 125 £ a 208 £ .

Per i posti standard, la fascia media va da . Rivendita di posti VIP e premium: I prezzi superano spesso 600 £.

AFC Bournemouth-Brighton & Hove Albion di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di AFC Bournemouth e Brighton & Hove Albion

Il Bournemouth arriva a questa partita con quattro vittorie nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Nell'ultima uscita ha battuto il Manchester United per 3-0 in Premier League e, nello stesso periodo, ha sconfitto anche il Milan per 3-0 in Europa League. Il Bournemouth ha segnato 11 goal e ne ha subiti sei in quelle cinque partite. L'unica sconfitta è stata il 5-1 contro il Chelsea in Premier League.

Il Brighton ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'ultimo risultato è stato il 2-0 subito domenica ad Anfield, che ha interrotto una serie di tre vittorie consecutive. La prestazione migliore del Brighton in quella serie è stata la netta vittoria per 5-0 contro il Crystal Palace. Ha anche vinto 2-0 sul campo del Sunderland. Il Brighton ha pareggiato 0-0 contro lo Jablonec in Conference League e, prima di subire due goal dal Liverpool, non ne aveva incassati in quattro di quelle cinque partite.

AFC Bournemouth-Brighton & Hove Albion: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre, disputato sul campo del Brighton in Premier League nel gennaio 2026, è terminato 1-1. Il bilancio delle ultime cinque sfide è equilibrato: due vittorie per il Brighton, due per il Bournemouth e un pareggio. L'ultima vittoria casalinga del Bournemouth contro il Brighton risale al settembre 2025, quando si impose per 2-1 al Vitality Stadium.