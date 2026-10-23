Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Champions League
team-logoAEK Atene
Allwyn Arena
team-logoReal Madrid
Book AEK Athens vs Real Madrid Tickets
GOAL-e
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per AEK Atene-Real Madrid: prezzi per la Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

SHOPPING
Biglietti
AEK Atene
Real Madrid
Champions League

L’AEK Atene affronta il Real Madrid in Champions League. Ecco come assicurarti i biglietti

I due club si sono già affrontati nella fase a gironi della Champions League 2002-03: entrambe le partite sono finite in parità, 3-3 ad Atene e 2-2 al Santiago Bernabéu.

Il Real Madrid arriva alla sfida con risultati più altalenanti: nonostante la vittoria per 2-1 sull'Inter in Champions League, ha recentemente perso in campionato contro Real Betis e Atlético Madrid.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di AEK Atene-Real Madrid, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca AEK Atene-Real Madrid di Champions League?

AEK Atene-Real Madrid si gioca all'Allwyn Arena di Atene mercoledì 4 novembre 2026.

crest
Champions League - Game Week 4
Allwyn Arena

Come acquistare i biglietti di AEK Atene-Real Madrid di Champions League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di UEFA Champions League tra AEK Atene e Real Madrid:

1. Canali ufficiali dei club

  • Sito ufficiale del club e Ticketmaster Greece: L'AEK Atene si affida a Ticketmaster Greece come principale partner autorizzato per la vendita dei biglietti delle partite casalinghe all'Allwyn Arena (OPAP Arena). I biglietti possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale dell'AEK FC o sulla piattaforma ufficiale Ticketmaster Hellas.
  • Call center ufficiale: L'AEK Atene e Ticketmaster mettono a disposizione un numero telefonico dedicato per acquistare i biglietti delle partite.
  • Settore ospiti: I tifosi del Real Madrid in trasferta devono acquistare i biglietti esclusivamente attraverso i canali ufficiali di vendita del club e il sistema di assegnazione dei posti riservati agli ospiti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti di AEK Atene-Real Madrid di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra AEK Atene e Real Madrid variano notevolmente a seconda che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali dei club o sul mercato della rivendita, a causa della fortissima domanda.

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti standard: Il prezzo nominale varia generalmente da 30 a 100 € tramite l'AEK Atene o Ticketmaster Greece, a seconda del settore e del blocco di posti all'interno dell'Allwyn Arena.
  • Posti premium e VIP: I pacchetti hospitality ufficiali o le soluzioni premium offerte dal club costano generalmente da 150 a oltre 350 €, a seconda dei servizi dello stadio inclusi.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono prezzi determinati dalla domanda:

  • Posti nei settori superiori e posti standard rivenduti: I prezzi degli annunci per i settori superiori più richiesti partono da circa 290 a 400 €.
  • Posti nei settori inferiori e posti premium rivenduti: I prezzi medi vanno spesso da 600 a oltre 1.300 €, a seconda della vicinanza del posto al campo e del rincaro complessivo sul mercato.

AEK Atene-Real Madrid di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di AEK Atene e Real Madrid

L'AEK Atene arriva in buona forma: ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e pareggiato l'altra. Nell'ultima uscita ha vinto 1-2 in trasferta contro il NFC Volos in Super League e ha anche ottenuto una netta vittoria per 8-1 sul Panserraikos in Coppa. In queste cinque partite ha segnato 16 goal e ne ha subiti soltanto 4, conquistando anche una vittoria per 1-0 sul LASK in Champions League.

Il recente rendimento del Real Madrid è più altalenante. La squadra di Mourinho ha vinto tre delle ultime cinque partite, ma le sconfitte contro Real Betis e Atletico Madrid nella Liga ne mostrano le difficoltà. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro l'Atletico, anche se il Real ha battuto l'Inter 2-1 in Champions League e segnato quattro goal al Rayo Vallecano. In queste cinque partite ha realizzato 10 goal e ne ha subiti 6.

AEK

AEK - Forma

PAF
V8-1
VOL
V1-2
OFI
V3-0
SHK
S3-1
MCI
S5-1
Gol segnato (subito)
15/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
RMA

RMA - Forma

ATM
S2-1
VIL
V1-0
ROM
V3-4
SEV
V4-1
RBL
V4-1
Gol segnato (subito)
14/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

AEK Atene-Real Madrid: I precedenti

I precedenti tra i due club sono pochi, ma memorabili. Gli unici incontri registrati risalgono alla fase a gironi della Champions League 2002-03 ed entrambi sono terminati in parità. Il Real Madrid ha pareggiato 3-3 ad Atene e 2-2 al Bernabeu: nessuna delle due squadre ha quindi mai battuto l'altra nelle competizioni europee. Nei due incontri, entrambe hanno segnato lo stesso numero di goal.

Testa a testa

AEK AtenePareggioReal Madrid
0
2
0
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
AEK Atene badge
AEK Atene
AEK
2
FIN
Champions League
AEK Atene badge
AEK Atene
AEK
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FIN
5Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/2
Entrambe le squadre hanno segnato2/2
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google