I due club si sono già affrontati nella fase a gironi della Champions League 2002-03: entrambe le partite sono finite in parità, 3-3 ad Atene e 2-2 al Santiago Bernabéu.
Il Real Madrid arriva alla sfida con risultati più altalenanti: nonostante la vittoria per 2-1 sull'Inter in Champions League, ha recentemente perso in campionato contro Real Betis e Atlético Madrid.
Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di AEK Atene-Real Madrid, da dove trovarli a quanto costano.
Quando si gioca AEK Atene-Real Madrid di Champions League?
AEK Atene-Real Madrid si gioca all'Allwyn Arena di Atene mercoledì 4 novembre 2026.
Come acquistare i biglietti di AEK Atene-Real Madrid di Champions League?
Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di UEFA Champions League tra AEK Atene e Real Madrid:
1. Canali ufficiali dei club
- Sito ufficiale del club e Ticketmaster Greece: L'AEK Atene si affida a Ticketmaster Greece come principale partner autorizzato per la vendita dei biglietti delle partite casalinghe all'Allwyn Arena (OPAP Arena). I biglietti possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale dell'AEK FC o sulla piattaforma ufficiale Ticketmaster Hellas.
- Call center ufficiale: L'AEK Atene e Ticketmaster mettono a disposizione un numero telefonico dedicato per acquistare i biglietti delle partite.
- Settore ospiti: I tifosi del Real Madrid in trasferta devono acquistare i biglietti esclusivamente attraverso i canali ufficiali di vendita del club e il sistema di assegnazione dei posti riservati agli ospiti.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub.
Quanto costano i biglietti di AEK Atene-Real Madrid di Champions League?
I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra AEK Atene e Real Madrid variano notevolmente a seconda che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali dei club o sul mercato della rivendita, a causa della fortissima domanda.
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietti standard: Il prezzo nominale varia generalmente da 30 a 100 € tramite l'AEK Atene o Ticketmaster Greece, a seconda del settore e del blocco di posti all'interno dell'Allwyn Arena.
- Posti premium e VIP: I pacchetti hospitality ufficiali o le soluzioni premium offerte dal club costano generalmente da 150 a oltre 350 €, a seconda dei servizi dello stadio inclusi.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono prezzi determinati dalla domanda:
- Posti nei settori superiori e posti standard rivenduti: I prezzi degli annunci per i settori superiori più richiesti partono da circa 290 a 400 €.
- Posti nei settori inferiori e posti premium rivenduti: I prezzi medi vanno spesso da 600 a oltre 1.300 €, a seconda della vicinanza del posto al campo e del rincaro complessivo sul mercato.
AEK Atene-Real Madrid di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere
Lo stato di forma di AEK Atene e Real Madrid
L'AEK Atene arriva in buona forma: ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e pareggiato l'altra. Nell'ultima uscita ha vinto 1-2 in trasferta contro il NFC Volos in Super League e ha anche ottenuto una netta vittoria per 8-1 sul Panserraikos in Coppa. In queste cinque partite ha segnato 16 goal e ne ha subiti soltanto 4, conquistando anche una vittoria per 1-0 sul LASK in Champions League.
Il recente rendimento del Real Madrid è più altalenante. La squadra di Mourinho ha vinto tre delle ultime cinque partite, ma le sconfitte contro Real Betis e Atletico Madrid nella Liga ne mostrano le difficoltà. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro l'Atletico, anche se il Real ha battuto l'Inter 2-1 in Champions League e segnato quattro goal al Rayo Vallecano. In queste cinque partite ha realizzato 10 goal e ne ha subiti 6.
AEK Atene-Real Madrid: I precedenti
I precedenti tra i due club sono pochi, ma memorabili. Gli unici incontri registrati risalgono alla fase a gironi della Champions League 2002-03 ed entrambi sono terminati in parità. Il Real Madrid ha pareggiato 3-3 ad Atene e 2-2 al Bernabeu: nessuna delle due squadre ha quindi mai battuto l'altra nelle competizioni europee. Nei due incontri, entrambe hanno segnato lo stesso numero di goal.
Testa a testa
|#
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|Forma
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|3
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|0
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|3
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|13
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S