Come acquistare i biglietti per AEK Atene-Galatasaray: prezzi, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

L’AEK Atene ospita il Galatasaray martedì 8 dicembre 2026 all’Allwyn Arena di Atene.

AEK Atene e Galatasaray si sono affrontate pochissime volte in passato. L’unico precedente di rilievo è un’amichevole tra club disputata nel luglio 2018, vinta di misura per 3-2 dall’AEK Atene. La partita di dicembre all’Allwyn Arena sarà il primo confronto ufficiale tra AEK Atene e Galatasaray nelle competizioni UEFA.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarti i biglietti di AEK Atene-Galatasaray, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca AEK Atene-Galatasaray di Champions League?

AEK Atene-Galatasaray si gioca all’Allwyn Arena di Atene martedì 8 dicembre 2026.

Champions League - Game Week 6 8 dic 2026 - 15:00 Allwyn Arena

Come acquistare i biglietti per AEK Atene-Galatasaray di Champions League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Champions League tra AEK Atene e Galatasaray:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: È possibile acquistare direttamente sulle piattaforme di biglietteria ufficiali dell’AEK Atene o del Galatasaray, generalmente accessibili dai rispettivi siti web.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per AEK Atene-Galatasaray di Champions League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra AEK Atene e Galatasaray:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard: I prezzi vanno generalmente da circa 30 a 120 € .

I prezzi vanno generalmente da circa . Pacchetti VIP e hospitality: I prezzi vanno generalmente da 250 € a oltre 600 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti attraverso i canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Posti nell’anello superiore: Gli annunci di rivendita partono generalmente da circa 400 a 460 € .

Gli annunci di rivendita partono generalmente da circa . Anello inferiore e settori premium: I prezzi vanno spesso da 480 € a oltre 1.500 €.

AEK Atene-Galatasaray di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

La forma di AEK Atene e Galatasaray

L’AEK Atene ha vinto due delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha perse tre, segnando 12 goal e subendone nove. Nell’ultima gara ha battuto 2-1 il Levadiakos in Super League, dopo due sconfitte consecutive contro il Real Madrid in Champions League e il Panathinaikos in campionato. Il 3-2 subito contro il Real Madrid ha messo in evidenza fragilità difensive in un momento cruciale. Il miglior risultato di questa serie è stato il netto 5-0 sul Panetolikos, ma il bilancio complessivo mostra una certa discontinuità.

Il Galatasaray ha vinto tutte le ultime cinque partite, segnando 13 goal e subendone soltanto quattro. Nell’ultima gara ha battuto 4-3 l’Amed Sportif in Super Lig e, nello stesso periodo, ha conquistato anche vittorie contro VfB Stuttgart e Lille in Champions League. Spicca il successo per 2-1 sul Fenerbahce in Super Lig, un risultato di particolare valore. Il Galatasaray non ha perso in nessuna competizione nelle ultime cinque uscite.

AEK Atene-Galatasaray: i precedenti recenti

L’unico incontro tra AEK Atene e Galatasaray registrato in questi dati risale al 31 luglio 2018: un’amichevole tra club vinta 3-2 dall’AEK Atene. È il solo precedente disponibile tra le due squadre, perciò le indicazioni ricavabili dai confronti passati sono limitate.