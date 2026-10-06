Come acquistare i biglietti per Abha-Al Shabab: prezzi della Saudi Pro League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Abha affronta l'Al Shabab giovedì 5 novembre 2026 al Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium di Abha.

L'Al Shabab vanta il record migliore nei confronti recenti, evidenziato da una netta vittoria per 5-0 nell'ultima sfida tra le due squadre in campionato. Il loro confronto competitivo più recente si è disputato in King's Cup nel settembre 2025, ed è terminato con un combattuto pareggio per 2-2.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Abha-Al Shabab, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Abha-Al Shabab di Saudi Pro League?

Abha-Al Shabab si gioca al Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium di Abha giovedì 5 novembre 2026.

1ª Divisione - Game Week 13 5 nov 2026 - 12:00 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Come acquistare i biglietti per Abha-Al Shabab di Saudi Pro League?

Se vuoi acquistare i biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Abha Club e Al Shabab, puoi utilizzare diverse opzioni di biglietteria primaria:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Controlla direttamente il portale ufficiale di biglietteria dell'Abha Club o i suoi annunci, poiché i club di casa gestiscono la distribuzione iniziale dei biglietti per le partite disputate al Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium.

2. Piattaforme secondarie di rivendita biglietti

Piattaforme secondarie di biglietteria: Se le opzioni ufficiali del club sono completamente esaurite, i biglietti di ingresso generale si possono spesso trovare su piattaforme secondarie di biglietteria come Ticombo . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le assegnazioni primarie sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Abha-Al Shabab di Saudi Pro League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Abha Club e Al Shabab variano a seconda che l'acquisto avvenga attraverso i canali ufficiali primari o il mercato secondario della rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Ingresso standard / posti ordinari: In genere vanno da 10 SAR a 50 SAR , con i regolamenti del campionato che garantiscono che una parte dei posti base resti accessibile.

Posti premium & a bordo campo: In genere vanno da 50 SAR a 150 SAR per una visuale migliore lungo le linee laterali.

Pacchetti VIP & hospitality: Da 500 SAR a 1.500+ SAR , e in genere includono accesso esclusivo alle lounge e servizi matchday migliorati.

2. Piattaforme secondarie di rivendita biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso la vendita primaria del club, piattaforme secondarie di biglietteria come Ticombo mettono in vendita i biglietti in base alla domanda di mercato:

Ingresso generale / rivendita shortside: I prezzi in genere partono da circa 400 SAR+ , spinti dall'offerta sul mercato e dalla domanda complessiva.

Rivendita longside & premium: I biglietti nei settori laterali migliori o con visuale libera vanno spesso da 600 SAR a 1.500+ SAR .

Pacchetti VIP & ad alta domanda: Le inserzioni di rivendita per i migliori pacchetti hospitality o premium possono salire sensibilmente a seconda della vicinanza al giorno della partita.

Abha-Al Shabab di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Abha e Al Shabab

L'Abha ha raccolto due punti nelle ultime cinque partite di Saudi Pro League, con due pareggi e tre sconfitte. L'uscita più recente si è chiusa sullo 0-0 contro l'Al Diriyah, mentre in precedenza aveva perso 2-1 contro l'Al Nassr. Nelle cinque partite l'Abha ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette, senza vincerne nessuna.

Anche l'Al Shabab è rimasto senza vittorie nelle ultime cinque partite di Saudi Pro League, con tre pareggi e due sconfitte. L'ultimo risultato è stato uno 0-0 con l'Al-Fayha, mentre in precedenza è stato fermato sull'1-1 dall'Al Hazem. Il pareggio per 3-3 con l'Al Riyadh ha evidenziato sia la sua minaccia offensiva sia le vulnerabilità difensive durante questa serie.

Abha-Al Shabab: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre è arrivato in King's Cup nel settembre 2025, e si è concluso 2-2. In Saudi Pro League, l'Al Shabab ha battuto l'Abha 5-0 nell'aprile 2024 quando la partita si è giocata sul campo dell'Al Shabab. Negli ultimi cinque precedenti diretti, l'Al Shabab vanta il record migliore, con l'unica vittoria dell'Abha arrivata nel successo interno per 2-1 dell'ottobre 2023.