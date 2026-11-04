Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
1ª Divisione
team-logoAbha
Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium
team-logoAl Riyadh
Book Abha vs Al Riyadh Tickets
GOAL-e
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per Abha-Al Riyadh: prezzi della Saudi Pro League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Abha
Al Riyadh
1ª Divisione

L’Abha affronta l’Al Riyadh nella Saudi Pro League. Ecco come acquistare i biglietti.

L’Abha ospita l’Al Riyadh giovedì 26 novembre 2026 allo stadio Prince Sultan bin Abdul Aziz di Abha.

Il loro incontro più recente si è concluso sull’1-1 nel marzo 2024, quando l’Al Riyadh ha ospitato l’Abha. Prima di quel pareggio, l’Al Riyadh aveva ottenuto una vittoria di misura per 1-0 in trasferta ad Abha, nel settembre 2023.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Abha-Al Riyadh, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Abha-Al Riyadh di Saudi Pro League?

Abha-Al Riyadh si gioca allo stadio Prince Sultan bin Abdul Aziz di Abha giovedì 26 novembre 2026.

crest
1ª Divisione - Game Week 15
Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Come acquistare i biglietti per Abha-Al Riyadh di Saudi Pro League?

Ecco i principali canali e metodi disponibili per acquistare i biglietti della partita di Saudi Pro League tra Abha e Al Riyadh:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: Spesso è possibile acquistare i biglietti direttamente tramite il sito ufficiale o il portale di biglietteria della squadra di casa, l’Abha Club, oppure presso i rivenditori regionali autorizzati in Arabia Saudita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare quelli d’ingresso generale su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Abha-Al Riyadh di Saudi Pro League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Abha e Al Riyadh:

1. Canali ufficiali del club

  • Ingresso standard / posti ordinari: Solitamente da 10 SAR a 50 SAR.
  • Posti premium e a bordo campo: Generalmente da 50 SAR a 150 SAR.
  • Pacchetti VIP e hospitality: Da 500 SAR a oltre 1.500 SAR.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita primari del club, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Posti standard e ordinari in rivendita: Da circa 150 SAR a 400 SAR.
  • Posti sul lato lungo e premium in rivendita: Da 600 SAR a oltre 1.500 SAR.

Abha-Al Riyadh di Saudi Pro League: tutto quello che c’è da sapere

Il momento di forma di Abha e Al Riyadh

I risultati recenti dell’Abha sono poco incoraggianti. Ha perso quattro delle ultime cinque partite di campionato, con l’unica eccezione del pareggio senza reti contro l’Al Diriyah a settembre. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro il Neom SC e, nell’arco di queste cinque partite, ha segnato appena tre goal subendone sei. C’è ben poco, in questa serie di risultati, che faccia pensare a una squadra capace di invertire rapidamente la rotta.

L’Al Riyadh ha mostrato maggiore capacità di reazione, vincendo due delle ultime cinque partite e pareggiandone altre due. Il successo per 2-1 sull’Al-Taawoun è il più recente, mentre in precedenza, nello stesso periodo, ha battuto anche l’Al Kholood per 2-0. La sconfitta per 1-0 contro l’Al Diriyah rappresenta il punto più basso di questa fase, ma la squadra di Dulac ha generalmente mostrato abbastanza da far pensare a una formazione stabile a metà classifica, capace di conquistare punti contro avversarie in difficoltà.

ABH

ABH - Forma

DIR
D0-0
ALQ
S2-1
NEO
S2-0
AFS
S0-1
ITT
D1-1
Gol segnato (subito)
2/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ALR

ALR - Forma

ALK
V2-0
ALF
D1-1
DIR
S1-0
ALT
V2-1
ALQ
S0-6
Gol segnato (subito)
5/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Abha-Al Riyadh: i precedenti recenti

I due club si sono affrontati due volte nella storia recente della Saudi Pro League. L’incontro più recente, disputato nel marzo 2024 in casa dell’Al Riyadh, è finito 1-1. Prima di allora, nel settembre 2023, l’Al Riyadh aveva vinto 1-0 ad Abha. In queste due sfide, l’Al Riyadh è leggermente avanti con una vittoria e un pareggio, anche se i precedenti sono troppo pochi per trarre conclusioni definitive su cosa aspettarsi.

Testa a testa

AbhaPareggioAl Riyadh
0
1
1
1ª Divisione
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
Abha badge
Abha
ABH
1
FIN
1ª Divisione
Abha badge
Abha
ABH
0
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
FIN
1Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal0/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google