L’Abha ospita l’Al Riyadh giovedì 26 novembre 2026 allo stadio Prince Sultan bin Abdul Aziz di Abha.

Il loro incontro più recente si è concluso sull’1-1 nel marzo 2024, quando l’Al Riyadh ha ospitato l’Abha. Prima di quel pareggio, l’Al Riyadh aveva ottenuto una vittoria di misura per 1-0 in trasferta ad Abha, nel settembre 2023.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Abha-Al Riyadh, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Abha-Al Riyadh di Saudi Pro League?

Abha-Al Riyadh si gioca allo stadio Prince Sultan bin Abdul Aziz di Abha giovedì 26 novembre 2026.

1ª Divisione - Game Week 15 26 nov 2026 - 12:00 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Come acquistare i biglietti per Abha-Al Riyadh di Saudi Pro League?

Ecco i principali canali e metodi disponibili per acquistare i biglietti della partita di Saudi Pro League tra Abha e Al Riyadh:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Spesso è possibile acquistare i biglietti direttamente tramite il sito ufficiale o il portale di biglietteria della squadra di casa, l’Abha Club, oppure presso i rivenditori regionali autorizzati in Arabia Saudita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare quelli d’ingresso generale su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Abha-Al Riyadh di Saudi Pro League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Abha e Al Riyadh:

1. Canali ufficiali del club

Ingresso standard / posti ordinari: Solitamente da 10 SAR a 50 SAR .

Solitamente da . Posti premium e a bordo campo: Generalmente da 50 SAR a 150 SAR .

Generalmente da . Pacchetti VIP e hospitality: Da 500 SAR a oltre 1.500 SAR.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita primari del club, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Posti standard e ordinari in rivendita: Da circa 150 SAR a 400 SAR .

Da circa . Posti sul lato lungo e premium in rivendita: Da 600 SAR a oltre 1.500 SAR.

Abha-Al Riyadh di Saudi Pro League: tutto quello che c’è da sapere

Il momento di forma di Abha e Al Riyadh

I risultati recenti dell’Abha sono poco incoraggianti. Ha perso quattro delle ultime cinque partite di campionato, con l’unica eccezione del pareggio senza reti contro l’Al Diriyah a settembre. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro il Neom SC e, nell’arco di queste cinque partite, ha segnato appena tre goal subendone sei. C’è ben poco, in questa serie di risultati, che faccia pensare a una squadra capace di invertire rapidamente la rotta.

L’Al Riyadh ha mostrato maggiore capacità di reazione, vincendo due delle ultime cinque partite e pareggiandone altre due. Il successo per 2-1 sull’Al-Taawoun è il più recente, mentre in precedenza, nello stesso periodo, ha battuto anche l’Al Kholood per 2-0. La sconfitta per 1-0 contro l’Al Diriyah rappresenta il punto più basso di questa fase, ma la squadra di Dulac ha generalmente mostrato abbastanza da far pensare a una formazione stabile a metà classifica, capace di conquistare punti contro avversarie in difficoltà.

Abha-Al Riyadh: i precedenti recenti

I due club si sono affrontati due volte nella storia recente della Saudi Pro League. L’incontro più recente, disputato nel marzo 2024 in casa dell’Al Riyadh, è finito 1-1. Prima di allora, nel settembre 2023, l’Al Riyadh aveva vinto 1-0 ad Abha. In queste due sfide, l’Al Riyadh è leggermente avanti con una vittoria e un pareggio, anche se i precedenti sono troppo pochi per trarre conclusioni definitive su cosa aspettarsi.