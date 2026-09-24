Come acquistare i biglietti per Abha-Al Kholood: prezzi della Saudi Pro League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L’Abha affronta l’Al Kholood lunedì 19 ottobre 2026 al Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium di Abha.

Nei recenti precedenti diretti, gli incontri ufficiali nella massima serie tra le due squadre restano estremamente rari, rendendo questa sfida imprevedibile. In vista della partita, l’Al-Kholood ha mostrato una forma recente solida con un rendimento offensivo positivo, compresa un’impressionante vittoria per 3-1 contro l’Al-Ahli.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Abha-Al Kholood, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Abha-Al Kholood di Saudi Pro League?

Abha-Al Kholood si gioca al Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium di Abha, lunedì 19 ottobre 2026.

1ª Divisione - Game Week 10 19 ott 2026 - 11:20 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Come acquistare i biglietti per Abha-Al Kholood di Saudi Pro League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Abha e Al-Kholood, è possibile comprarli online attraverso le piattaforme ufficiali di biglietteria della Saudi Pro League o piattaforme secondarie di ticketing come Ticombo.

1. Piattaforme online ufficiali e autorizzate

Il modo principale per assicurarsi i biglietti per le partite di Saudi Pro League è in formato digitale attraverso la piattaforma partner ufficiale della lega per la biglietteria. La Saudi Pro League collabora con distributori digitali di biglietti per garantire un accesso conveniente e accessibile in tutti gli stadi.

2. Marketplace secondari di biglietti

Quando le allocazioni primarie sono esaurite o sono richiesti specifici settori, le piattaforme secondarie di biglietteria rappresentano un’opzione alternativa. Le piattaforme secondarie di biglietteria come Ticombo ospitano inventario di rivendita da parte di singoli tifosi e venditori secondari.

Quanto costano i biglietti per Abha-Al Kholood di Saudi Pro League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Abha e Al Kholood dipendono dalla categoria del posto e dalla piattaforma di acquisto:

1. Standard / Ingresso generale

Biglietti base per gli anelli superiori o i posti dietro la porta, che rendono le normali partite di campionato altamente accessibili attraverso i canali digitali primari.

Prezzo:SAR 10 - SAR 30

2. Categoria 1 / Premium laterale

Posti di fascia media situati lungo le linee laterali con una visuale migliore del campo.

Prezzo:SAR 50 - SAR 150

3. Pass VIP e hospitality

Posti premium che offrono accesso lounge, catering e visuale diretta a bordo campo.

Prezzo:SAR 300 - SAR 1.000+

4. Prezzi del mercato secondario

I prezzi sulle piattaforme secondarie di biglietteria come Ticombo oscillano in base alla disponibilità, alla domanda e alla posizione del posto con l’avvicinarsi del giorno della partita.

Fascia di prezzo della rivendita:SAR 50 - SAR 200+

Abha-Al Kholood di Saudi Pro League: tutto quello che c’è da sapere

Forma di Abha e Al Kholood

L’Abha non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di Saudi Pro League, con un bilancio di un pareggio e quattro sconfitte per un record di V0 N1 P4. Il risultato più recente è stata una sconfitta interna per 2-1 contro l’Al Nassr, mentre in precedenza nel parziale era stato battuto 4-0 dall’Al Ahli. Nelle cinque partite l’Abha ha segnato cinque gol e ne ha subiti nove. La squadra non ha ancora mantenuto la porta inviolata in questa serie.

L’Al Kholood è stato considerevolmente più costante, con un record di V3 N1 P1 nelle ultime cinque gare di campionato. Ha battuto l’Al Shabab 2-1 nell’ultima uscita e in precedenza ha superato anche l’Al Ahli per 3-1 e l’Al Taawoun per 3-2. La squadra ha segnato undici gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite, mostrando una produzione offensiva prolifica nonostante una certa vulnerabilità difensiva.

Abha-Al Kholood: precedenti recenti

Al momento non sono disponibili dati sui recenti precedenti tra Abha e Al Kholood. Questa sezione sarà aggiornata con le informazioni storiche sulle sfide quando i dati saranno disponibili.