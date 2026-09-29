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Come acquistare i biglietti per Abha-Al Ittihad: prezzi della Saudi Pro League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Biglietti
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Al Ittihad
1ª Divisione

L'Abha affronta l'Al Ittihad nella Saudi Pro League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Abha affronta l'Al Ittihad venerdì 30 ottobre 2026 al Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium di Abha.

Storicamente, l'Al-Ittihad ha un vantaggio nei recenti precedenti diretti, anche se l'Abha ha ottenuto una significativa vittoria per 3-1 l'ultima volta che ha giocato in casa. La partita si preannuncia ad alta tensione, con l'Al-Ittihad che punta a risalire la classifica contro un Abha determinato, spinto dal supporto del pubblico di casa.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Abha-Al Ittihad, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Abha-Al Ittihad di Saudi Pro League?

Abha-Al Ittihad si gioca al Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium di Abha, venerdì 30 ottobre 2026.

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1ª Divisione - Game Week 12
Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Come acquistare i biglietti per Abha-Al Ittihad di Saudi Pro League?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Saudi Pro League tra Abha e Al Ittihad, hai alcune opzioni principali a seconda delle piattaforme ufficiali e dei marketplace di rivendita:

1. Piattaforma ufficiale della lega (Webook)

  • Il partner ufficiale per la biglietteria della Saudi Pro League è Webook.com. Puoi controllare la loro piattaforma per la vendita diretta dei biglietti primari, dove una parte significativa dei posti dello stadio è regolata con prezzi d'ingresso più bassi.

2. Canali dei club

  • Puoi controllare i portali ufficiali delle squadre, come il portale ticketing dell'Al Ittihad o i canali ufficiali dell'Abha Club, che indirizzano i tifosi verso le emissioni autorizzate dei biglietti per la partita.

3. Marketplace secondari di biglietti

  • Piattaforme secondarie per i biglietti: Se le opzioni ufficiali dei club sono completamente esaurite, i biglietti di ingresso generale si possono spesso trovare su piattaforme secondarie come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le assegnazioni primarie sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Abha-Al Ittihad di Saudi Pro League?

I prezzi dei biglietti per le partite di Saudi Pro League variano in base ai valori nominali ufficiali rispetto alle rivendite sul mercato secondario:

1. Piattaforme primarie ufficiali

  • Regole ufficiali della lega e minimi: In base ai regolamenti della Saudi Pro League, i prezzi dei biglietti partono da appena 10 SAR, con almeno il 30% dei posti dello stadio fissato a 30 SAR o meno.
  • Posti standard e premium (valore nominale): I normali biglietti di ingresso generale e per i settori laterali vanno in genere da 50 SAR a 150 SAR, mentre i pacchetti premium o VIP hospitality possono costare da 500 SAR a oltre 1.500 SAR.

2. Marketplace secondari di biglietti

  • Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso la vendita primaria dei club, piattaforme secondarie come StubHub mettono in vendita i biglietti in base alla domanda di mercato a partire da oltre 400 SAR, mentre i posti premium, le opzioni hospitality o i settori ad alta richiesta possono salire in modo significativo.

Abha-Al Ittihad di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Abha e Al Ittihad

L'Abha ha raccolto due punti nelle ultime cinque partite di Saudi Pro League, con due pareggi e tre sconfitte. L'uscita più recente si è conclusa sullo 0-0 contro l'Al Diriyah, mentre prima era stato battuto 2-1 dall'Al Nassr. Nelle cinque partite, l'Abha ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette, senza vincere nemmeno una volta.

L'Al Ittihad ha vinto tre delle ultime cinque partite ufficiali, pareggiando le altre due. La gara più recente è stata l'1-1 con l'Al-Shamal in AFC Champions League Elite, ma in Saudi Pro League ha battuto in trasferta l'Al-Faisaly per 3-1 e l'Al-Fayha per 2-1. Ha anche sconfitto l'Al Nassr per 2-1 e pareggiato 0-0 con l'Al Fateh nell'arco delle cinque partite.

ABH

ABH - Forma

ALK
D1-1
ALF
S3-2
ALI
S0-1
ALN
S2-1
DIR
D0-0
Gol segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ITT

ITT - Forma

ALF
D0-0
ALN
V2-1
ALF
V2-1
AFS
V1-3
ALS
D1-1
Gol segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Abha-Al Ittihad: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale alla Saudi Pro League del 3 maggio 2024, quando l'Abha ha vinto 3-1 in casa. Prima di allora, l'Al Ittihad aveva vinto 4-2 quando la partita si era giocata sul proprio campo nel novembre 2023. Negli ultimi cinque precedenti diretti, l'Al Ittihad ha vinto tre volte, l'Abha una, mentre una partita è terminata in pareggio, con 13 gol segnati dall'Al Ittihad contro i sei dell'Abha.

Testa a testa

AbhaPareggioAl Ittihad
1
0
4
1ª Divisione
Abha badge
Abha
ABH
3
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
FIN
1ª Divisione
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
Abha badge
Abha
ABH
2
FIN
1ª Divisione
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
Abha badge
Abha
ABH
0
FIN
1ª Divisione
Abha badge
Abha
ABH
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
FIN
1ª Divisione
Abha badge
Abha
ABH
0
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
FIN
6Gol segnati15
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
S
V
V
V
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
V
V
V
D
V
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
D
V
S
V
V
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
D
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
S
S
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
V
S
V
S
S
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
S
V
D
V
D
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
D
V
S
V
D
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
D
D
V
S
S
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
S
V
D
D
S
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
V
D
S
V
D
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
D
S
D
V
D
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
D
D
S
S
D
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
D
S
S
D
D
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
S
S
D
D
D
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
S
D
D
S
D
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
S
S
D
S
D
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
D
S
S
S
D
AFC Champions League
Retrocessione

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