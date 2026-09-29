Come acquistare i biglietti per Abha-Al Ittihad: prezzi della Saudi Pro League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Abha affronta l'Al Ittihad venerdì 30 ottobre 2026 al Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium di Abha.
Storicamente, l'Al-Ittihad ha un vantaggio nei recenti precedenti diretti, anche se l'Abha ha ottenuto una significativa vittoria per 3-1 l'ultima volta che ha giocato in casa. La partita si preannuncia ad alta tensione, con l'Al-Ittihad che punta a risalire la classifica contro un Abha determinato, spinto dal supporto del pubblico di casa.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Abha-Al Ittihad, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Abha-Al Ittihad di Saudi Pro League?
Abha-Al Ittihad si gioca al Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium di Abha, venerdì 30 ottobre 2026.
Come acquistare i biglietti per Abha-Al Ittihad di Saudi Pro League?
Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Saudi Pro League tra Abha e Al Ittihad, hai alcune opzioni principali a seconda delle piattaforme ufficiali e dei marketplace di rivendita:
1. Piattaforma ufficiale della lega (Webook)
- Il partner ufficiale per la biglietteria della Saudi Pro League è Webook.com. Puoi controllare la loro piattaforma per la vendita diretta dei biglietti primari, dove una parte significativa dei posti dello stadio è regolata con prezzi d'ingresso più bassi.
2. Canali dei club
- Puoi controllare i portali ufficiali delle squadre, come il portale ticketing dell'Al Ittihad o i canali ufficiali dell'Abha Club, che indirizzano i tifosi verso le emissioni autorizzate dei biglietti per la partita.
3. Marketplace secondari di biglietti
- Piattaforme secondarie per i biglietti: Se le opzioni ufficiali dei club sono completamente esaurite, i biglietti di ingresso generale si possono spesso trovare su piattaforme secondarie come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le assegnazioni primarie sono esaurite.
Quanto costano i biglietti per Abha-Al Ittihad di Saudi Pro League?
I prezzi dei biglietti per le partite di Saudi Pro League variano in base ai valori nominali ufficiali rispetto alle rivendite sul mercato secondario:
1. Piattaforme primarie ufficiali
- Regole ufficiali della lega e minimi: In base ai regolamenti della Saudi Pro League, i prezzi dei biglietti partono da appena 10 SAR, con almeno il 30% dei posti dello stadio fissato a 30 SAR o meno.
- Posti standard e premium (valore nominale): I normali biglietti di ingresso generale e per i settori laterali vanno in genere da 50 SAR a 150 SAR, mentre i pacchetti premium o VIP hospitality possono costare da 500 SAR a oltre 1.500 SAR.
2. Marketplace secondari di biglietti
- Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso la vendita primaria dei club, piattaforme secondarie come StubHub mettono in vendita i biglietti in base alla domanda di mercato a partire da oltre 400 SAR, mentre i posti premium, le opzioni hospitality o i settori ad alta richiesta possono salire in modo significativo.
Abha-Al Ittihad di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere
Stato di forma di Abha e Al Ittihad
L'Abha ha raccolto due punti nelle ultime cinque partite di Saudi Pro League, con due pareggi e tre sconfitte. L'uscita più recente si è conclusa sullo 0-0 contro l'Al Diriyah, mentre prima era stato battuto 2-1 dall'Al Nassr. Nelle cinque partite, l'Abha ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette, senza vincere nemmeno una volta.
L'Al Ittihad ha vinto tre delle ultime cinque partite ufficiali, pareggiando le altre due. La gara più recente è stata l'1-1 con l'Al-Shamal in AFC Champions League Elite, ma in Saudi Pro League ha battuto in trasferta l'Al-Faisaly per 3-1 e l'Al-Fayha per 2-1. Ha anche sconfitto l'Al Nassr per 2-1 e pareggiato 0-0 con l'Al Fateh nell'arco delle cinque partite.
Abha-Al Ittihad: precedenti recenti
L'incrocio più recente tra queste due squadre risale alla Saudi Pro League del 3 maggio 2024, quando l'Abha ha vinto 3-1 in casa. Prima di allora, l'Al Ittihad aveva vinto 4-2 quando la partita si era giocata sul proprio campo nel novembre 2023. Negli ultimi cinque precedenti diretti, l'Al Ittihad ha vinto tre volte, l'Abha una, mentre una partita è terminata in pareggio, con 13 gol segnati dall'Al Ittihad contro i sei dell'Abha.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|7
|6
|0
|1
|23
|5
|+18
|18
V
S
V
V
V
|2
|7
|5
|2
|0
|12
|6
|+6
|17
V
V
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|3
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|1
|1
|16
|7
|+9
|16
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S
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|4
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|+8
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|0
|3
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|+6
|12
V
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V
S
S
|7
|7
|3
|3
|1
|12
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|+2
|12
S
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D
V
D
|8
|7
|3
|2
|2
|7
|5
|+2
|11
D
V
S
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D
|9
|7
|3
|2
|2
|11
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|0
|11
D
D
V
S
S
|10
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|-2
|8
S
V
D
D
S
|11
|7
|2
|2
|3
|8
|16
|-8
|8
V
D
S
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D
|12
|7
|1
|3
|3
|7
|11
|-4
|6
D
S
D
V
D
|13
|7
|0
|5
|2
|3
|10
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|5
D
D
S
S
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|14
|7
|0
|4
|3
|6
|11
|-5
|4
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S
D
D
|15
|7
|0
|3
|4
|4
|11
|-7
|3
S
S
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D
D
|16
|7
|0
|3
|4
|5
|13
|-8
|3
S
D
D
S
D
|17
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
S
S
D
S
D
|18
|7
|0
|2
|5
|5
|13
|-8
|2
D
S
S
S
D