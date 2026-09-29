Come acquistare i biglietti per Abha-Al Ittihad: prezzi della Saudi Pro League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Abha affronta l'Al Ittihad venerdì 30 ottobre 2026 al Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium di Abha.

Storicamente, l'Al-Ittihad ha un vantaggio nei recenti precedenti diretti, anche se l'Abha ha ottenuto una significativa vittoria per 3-1 l'ultima volta che ha giocato in casa. La partita si preannuncia ad alta tensione, con l'Al-Ittihad che punta a risalire la classifica contro un Abha determinato, spinto dal supporto del pubblico di casa.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Abha-Al Ittihad, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Abha-Al Ittihad di Saudi Pro League?

Abha-Al Ittihad si gioca al Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium di Abha, venerdì 30 ottobre 2026.

1ª Divisione - Game Week 12 30 ott 2026 - 09:45 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Come acquistare i biglietti per Abha-Al Ittihad di Saudi Pro League?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Saudi Pro League tra Abha e Al Ittihad, hai alcune opzioni principali a seconda delle piattaforme ufficiali e dei marketplace di rivendita:

1. Piattaforma ufficiale della lega (Webook)

Il partner ufficiale per la biglietteria della Saudi Pro League è Webook.com. Puoi controllare la loro piattaforma per la vendita diretta dei biglietti primari, dove una parte significativa dei posti dello stadio è regolata con prezzi d'ingresso più bassi.

2. Canali dei club

Puoi controllare i portali ufficiali delle squadre, come il portale ticketing dell'Al Ittihad o i canali ufficiali dell'Abha Club, che indirizzano i tifosi verso le emissioni autorizzate dei biglietti per la partita.

3. Marketplace secondari di biglietti

Piattaforme secondarie per i biglietti: Se le opzioni ufficiali dei club sono completamente esaurite, i biglietti di ingresso generale si possono spesso trovare su piattaforme secondarie come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le assegnazioni primarie sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Abha-Al Ittihad di Saudi Pro League?

I prezzi dei biglietti per le partite di Saudi Pro League variano in base ai valori nominali ufficiali rispetto alle rivendite sul mercato secondario:

1. Piattaforme primarie ufficiali

Regole ufficiali della lega e minimi: In base ai regolamenti della Saudi Pro League, i prezzi dei biglietti partono da appena 10 SAR , con almeno il 30% dei posti dello stadio fissato a 30 SAR o meno .

Posti standard e premium (valore nominale): I normali biglietti di ingresso generale e per i settori laterali vanno in genere da 50 SAR a 150 SAR , mentre i pacchetti premium o VIP hospitality possono costare da 500 SAR a oltre 1.500 SAR .

2. Marketplace secondari di biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso la vendita primaria dei club, piattaforme secondarie come StubHub mettono in vendita i biglietti in base alla domanda di mercato a partire da oltre 400 SAR , mentre i posti premium, le opzioni hospitality o i settori ad alta richiesta possono salire in modo significativo.

Abha-Al Ittihad di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Abha e Al Ittihad

L'Abha ha raccolto due punti nelle ultime cinque partite di Saudi Pro League, con due pareggi e tre sconfitte. L'uscita più recente si è conclusa sullo 0-0 contro l'Al Diriyah, mentre prima era stato battuto 2-1 dall'Al Nassr. Nelle cinque partite, l'Abha ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette, senza vincere nemmeno una volta.

L'Al Ittihad ha vinto tre delle ultime cinque partite ufficiali, pareggiando le altre due. La gara più recente è stata l'1-1 con l'Al-Shamal in AFC Champions League Elite, ma in Saudi Pro League ha battuto in trasferta l'Al-Faisaly per 3-1 e l'Al-Fayha per 2-1. Ha anche sconfitto l'Al Nassr per 2-1 e pareggiato 0-0 con l'Al Fateh nell'arco delle cinque partite.

Abha-Al Ittihad: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale alla Saudi Pro League del 3 maggio 2024, quando l'Abha ha vinto 3-1 in casa. Prima di allora, l'Al Ittihad aveva vinto 4-2 quando la partita si era giocata sul proprio campo nel novembre 2023. Negli ultimi cinque precedenti diretti, l'Al Ittihad ha vinto tre volte, l'Abha una, mentre una partita è terminata in pareggio, con 13 gol segnati dall'Al Ittihad contro i sei dell'Abha.