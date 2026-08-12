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Supercoppa UEFA
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Come acquistare i biglietti last minute per la Supercoppa UEFA 2026: biglietti per PSG-Aston Villa, prezzi a Salisburgo e altro ancora

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Biglietti
Supercoppa UEFA
Paris Saint-Germain
Aston Villa
O. Dembele

Potresti andare in Austria per uno degli appuntamenti clou del calendario del calcio europeo

La Supercoppa UEFA, la sfida annuale tra i vincitori della Champions League e i detentori dell’Europa League, si giocherà in Austria il 12 agosto.

Dodici mesi fa, il PSG è stato portato fino ai rigori dal Tottenham nella Supercoppa. Nuno Mendes ha trasformato il penalty decisivo mandando in delirio i tifosi francesi. Questa volta, per la squadra di Luis Enrique ci sono di nuovo avversari inglesi, con l’Aston Villa che arriva a Salisburgo forte dello straordinario successo per 3-0 nella finale di Europa League contro il Friburgo.

Lasciate che GOAL vi dia tutte le informazioni sui biglietti per la Supercoppa UEFA, compreso dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si gioca la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain-Aston Villa?

crest
Supercoppa UEFA - Finale
Red Bull Arena

Come acquistare i biglietti per la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain-Aston Villa

La finestra per la richiesta dei biglietti da parte del pubblico generale per la Supercoppa UEFA si è ufficialmente aperta tramite il sito UEFA il 16 giugno. Questa fase iniziale è durata fino al 23 giugno, con 9.000 biglietti assegnati ai tifosi neutrali tramite un sistema di sorteggio.

Per quanto riguarda i club, entrambi hanno ricevuto un’assegnazione di 7.000 biglietti ciascuno. La finestra esclusiva dell’Aston Villa si è aperta il 25 giugno, mentre il PSG ha distribuito e coordinato internamente la vendita dei propri, sempre tra metà e fine giugno.

Sebbene le richieste ufficiali di biglietti per il pubblico generale e le finestre di vendita coordinate dai club possano ora essere chiuse, è ancora possibile assicurarsi dei posti tramite la piattaforma UEFA Ticket Resale o marketplace secondari verificati, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain-Aston Villa?

I prezzi ufficiali nominali dei biglietti per la Supercoppa UEFA andavano da 30 € a 150 €, con la seguente suddivisione:

  • Fans First (assegnazioni ai club): 30 €
  • Categoria 3: 50 €
  • Categoria 2: 90 €
  • Categoria 1: 150 €
  • Biglietti accessibili: 30 € (include un posto omaggio per un accompagnatore)

Tenete d’occhio i portali ufficiali dei club e della UEFA più a ridosso dell’evento, per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come Ticombo per la disponibilità aggiornata.

Dove si gioca la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain-Aston Villa?

Red Bull Arena (Salisburgo)

La Red Bull Arena, nota anche come Stadion Salzburg per gli eventi UEFA per club, è uno stadio di calcio situato a Wals-Siezenheim, un sobborgo di Salisburgo. È stata inaugurata ufficialmente nel 2003 ed è lo stadio di casa della squadra di Bundesliga austriaca FC Red Bull Salzburg.

Sebbene la capienza ufficiale della Red Bull Arena sia di 30.188 posti, la configurazione dello stadio varia a seconda del tipo di competizione disputata. Per la Supercoppa UEFA 2026 la capienza prevista è di 28.500 spettatori.

Questa potrebbe essere la prima volta che l’impianto ospita una grande finale UEFA per club, ma ha già accolto tutte e tre le partite del girone della Grecia durante Euro 2008. All’epoca era la campione d’Europa in carica.

Chi sono le vincitrici più recenti della Supercoppa UEFA?

Anno

Vincitore

Finalista

Risultato

2025

Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur

4-3 (rig.)

2024

Real Madrid

Atalanta

2-0

2023

Manchester City

Siviglia

5-4 (rig.)

2022

Real Madrid

Eintracht Francoforte

2-0

2021

Chelsea

Villarreal

6-5 (rig.)

2020

Bayern Monaco

Siviglia

2-1 (dts)

2019

Liverpool

Chelsea

5-4 (rig.)

2018

Atletico Madrid

Real Madrid

4-2 (dts)

2017

Real Madrid

Manchester United

2-1

2016

Real Madrid

Siviglia

3-2 (dts)

Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain-Aston Villa, tutto quello che c’è da sapere

Forma di Paris Saint-Germain e Aston Villa

PSG

PSG - Forma

RCL
V0-2
PAR
S2-1
ARS
V1-1
MLL
S3-0
MUN
D1-1
Gol segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
AVL

AVL - Forma

WAL
V0-5
POR
S2-1
RSO
S2-4
BGP
V1-3
FCB
S2-1
Gol segnato (subito)
12/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Paris Saint-Germain-Aston Villa: precedenti

Testa a testa

Paris Saint-GermainPareggioAston Villa
1
0
1
Champions League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FIN
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FIN
5Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/2
Entrambe le squadre hanno segnato2/2

Paris Saint-Germain-Aston Villa: notizie sulle squadre

Formazioni Paris Saint-Germain - Aston Villa

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formazione
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosA. HakimiA. HakimiN. MendesN. MendesVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesW. Zaire-EmeryW. Zaire-EmeryM. AklioucheM. AklioucheK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaD. DoueD. DoueM. BizotM. BizotP. TorresP. TorresM. CashM. CashI. MaatsenI. MaatsenV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefB. KamaraB. KamaraJ. GomesJ. GomesE. BuendiaE. BuendiaJ. McGinnJ. McGinnteam-logoG. HemmingsB. MadjoB. Madjo
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-3-3
Paris Saint-Germain

Formazione titolare

Aston Villa

Panchina

Allenatore

  • Luis Enrique
  • U. Emery

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