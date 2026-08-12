La Supercoppa UEFA, la sfida annuale tra i vincitori della Champions League e i detentori dell’Europa League, si giocherà in Austria il 12 agosto.
Dodici mesi fa, il PSG è stato portato fino ai rigori dal Tottenham nella Supercoppa. Nuno Mendes ha trasformato il penalty decisivo mandando in delirio i tifosi francesi. Questa volta, per la squadra di Luis Enrique ci sono di nuovo avversari inglesi, con l’Aston Villa che arriva a Salisburgo forte dello straordinario successo per 3-0 nella finale di Europa League contro il Friburgo.
Lasciate che GOAL vi dia tutte le informazioni sui biglietti per la Supercoppa UEFA, compreso dove acquistarli, quanto costano e molto altro.
Quando si gioca la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain-Aston Villa?
Come acquistare i biglietti per la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain-Aston Villa
La finestra per la richiesta dei biglietti da parte del pubblico generale per la Supercoppa UEFA si è ufficialmente aperta tramite il sito UEFA il 16 giugno. Questa fase iniziale è durata fino al 23 giugno, con 9.000 biglietti assegnati ai tifosi neutrali tramite un sistema di sorteggio.
Per quanto riguarda i club, entrambi hanno ricevuto un’assegnazione di 7.000 biglietti ciascuno. La finestra esclusiva dell’Aston Villa si è aperta il 25 giugno, mentre il PSG ha distribuito e coordinato internamente la vendita dei propri, sempre tra metà e fine giugno.
Sebbene le richieste ufficiali di biglietti per il pubblico generale e le finestre di vendita coordinate dai club possano ora essere chiuse, è ancora possibile assicurarsi dei posti tramite la piattaforma UEFA Ticket Resale o marketplace secondari verificati, come StubHub.
Quanto costano i biglietti per la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain-Aston Villa?
I prezzi ufficiali nominali dei biglietti per la Supercoppa UEFA andavano da 30 € a 150 €, con la seguente suddivisione:
- Fans First (assegnazioni ai club): 30 €
- Categoria 3: 50 €
- Categoria 2: 90 €
- Categoria 1: 150 €
- Biglietti accessibili: 30 € (include un posto omaggio per un accompagnatore)
Tenete d’occhio i portali ufficiali dei club e della UEFA più a ridosso dell’evento, per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come Ticombo per la disponibilità aggiornata.
Dove si gioca la Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain-Aston Villa?
Red Bull Arena (Salisburgo)
La Red Bull Arena, nota anche come Stadion Salzburg per gli eventi UEFA per club, è uno stadio di calcio situato a Wals-Siezenheim, un sobborgo di Salisburgo. È stata inaugurata ufficialmente nel 2003 ed è lo stadio di casa della squadra di Bundesliga austriaca FC Red Bull Salzburg.
Sebbene la capienza ufficiale della Red Bull Arena sia di 30.188 posti, la configurazione dello stadio varia a seconda del tipo di competizione disputata. Per la Supercoppa UEFA 2026 la capienza prevista è di 28.500 spettatori.
Questa potrebbe essere la prima volta che l’impianto ospita una grande finale UEFA per club, ma ha già accolto tutte e tre le partite del girone della Grecia durante Euro 2008. All’epoca era la campione d’Europa in carica.
Chi sono le vincitrici più recenti della Supercoppa UEFA?
Anno
Vincitore
Finalista
Risultato
2025
Paris Saint-Germain
Tottenham Hotspur
4-3 (rig.)
2024
Real Madrid
Atalanta
2-0
2023
Manchester City
Siviglia
5-4 (rig.)
2022
Real Madrid
Eintracht Francoforte
2-0
2021
Chelsea
Villarreal
6-5 (rig.)
2020
Bayern Monaco
Siviglia
2-1 (dts)
2019
Liverpool
Chelsea
5-4 (rig.)
2018
Atletico Madrid
Real Madrid
4-2 (dts)
2017
Real Madrid
Manchester United
2-1
2016
Real Madrid
Siviglia
3-2 (dts)
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Panchina
Allenatore
- Luis Enrique
- U. Emery