Il Derby della Madonnina è una delle rivalità più storiche e intense del calcio, e mette di fronte due giganti del calcio italiano nell’iconico San Siro. Milan e Inter si affrontano in una sfida di Serie A ad alta tensione che cattura l’attenzione di milioni di tifosi in tutto il mondo.

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Quando si gioca Milan-Inter di Serie A?

Serie A - Game Week 10 31 ott 2026 - 15:45 San Siro

Dove comprare i biglietti per Milan-Inter?

I biglietti ufficiali per la partita vengono messi in vendita direttamente attraverso il portale ufficiale di biglietteria del Milan e tramite le quote riservate ai fan club. Vista l’enorme richiesta per il Derby della Madonnina, i tagliandi in vendita generale sul sito ufficiale del club vanno esauriti quasi istantaneamente.

Piattaforme secondarie come StubHub sono la soluzione a cui affidarsi se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Milan-Inter?

I prezzi ufficiali dei biglietti sul sito principale del club partono da 45 € per i posti standard al terzo anello, e aumentano in base alla posizione e alla visuale all’interno di San Siro.

Se le quote ufficiali di vendita generale vanno esaurite, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un’alternativa per assicurarsi posti all’ultimo minuto, con prezzi d’ingresso sul mercato secondario a partire da circa 140 €.

Milan-Inter di Serie A: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Milan e Inter

Il Milan ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’uscita più recente si è conclusa con un pareggio per 2-2 in casa contro la Lazio in Serie A, dopo il precedente 1-1 contro la Juventus. Prima di questi due pareggi, il Milan aveva vinto due gare di campionato consecutive contro Venezia (2-0) e Torino (1-2 in trasferta). Nelle cinque partite, il Milan ha segnato dieci gol e ne ha subiti cinque, con l’unica sconfitta arrivata contro il Manchester United in un’amichevole precampionato.

L’Inter ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il successo per 3-2 sul Napoli in Serie A il 5 settembre, una partita vinta dopo essere stata sotto 2-0. Ha inoltre battuto Cagliari (1-0) e Monza (4-1) in campionato. L’unica sconfitta in questa serie è stata il 2-1 contro il Real Madrid in Champions League l’8 settembre. L’Inter ha segnato undici gol e ne ha subiti sei in queste cinque uscite.

Milan-Inter: i precedenti recenti

L’incontro più recente tra questi due club si è concluso con l’1-0 del Milan a San Siro in Serie A l’8 marzo 2026. Prima di allora, l’Inter aveva battuto il Milan 1-0 a San Siro nel novembre 2025. Nelle ultime cinque sfide registrate, che comprendono due partite di Coppa Italia e un’amichevole precampionato, il Milan ne ha vinte due, l’Inter una, mentre due gare sono terminate in parità.







