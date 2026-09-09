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Quando si gioca il prossimo El Clásico?

LaLiga - Game Week 10 25 ott 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Come acquistare i biglietti per El Clásico

Poiché El Clásico è la partita con la domanda più alta in assoluto nel calcio di club, la distribuzione dei biglietti segue un rigido sistema di priorità attraverso i canali ufficiali dei club prima di arrivare ai mercati secondari:

Fasi di vendita riservate ai membri ufficiali dei club: entrambi i club danno priorità ai propri membri ufficiali (Socios per il Real Madrid; Socios e Culés Premium per il Barcellona). Le finestre riservate ai membri ufficiali si aprono circa 7-10 giorni prima del calcio d'inizio, lasciando una disponibilità estremamente limitata per la vendita al pubblico generale.

Vendita al pubblico generale: gli eventuali posti standard rimanenti vengono messi in vendita da 3 a 5 giorni prima della partita sui portali ufficiali dei club (realmadrid.com o fcbarcelona.com). In genere si esauriscono in pochi secondi.

Mercati secondari: per i viaggiatori internazionali o i tifosi che non sono riusciti ad acquistare nelle vendite ufficiali, piattaforme di rivendita affidabili come StubHub offrono un modo sicuro per comprare biglietti digitali verificati con largo anticipo o fino al calcio d'inizio.

Pacchetti VIP & hospitality: sono il modo più affidabile per garantirsi posti direttamente dai club senza le code riservate ai membri. I biglietti VIP includono posti nell'anello inferiore lungo la linea laterale, accesso alle lounge private dello stadio, catering gourmet e servizio bar gratuito.

Quanto costano i biglietti per El Clásico?

A causa di una domanda globale senza eguali, El Clásico ha prezzi ben superiori a quelli delle normali partite di Liga:

Prezzo nominale : i biglietti standard al prezzo nominale partono da circa 120-150 € per i posti nell'anello superiore o dietro la porta (Fondos), per salire fino a 350-500 € o più per le posizioni centrali più prestigiose lungo la linea laterale (Tribuna / Lateral).

Mercati secondari : su piattaforme come StubHub, i prezzi del mercato secondario fluttuano in base al dynamic pricing. I biglietti d'ingresso sul mercato secondario partono generalmente da 250-350 €, mentre i posti premium di Categoria 1 per sfide che decidono il titolo possono arrivare a 600-1.200 € o più.

VIP & hospitality : i pacchetti ufficiali VIP experience vanno da 950 € a 2.500 € o più per posto, a seconda del settore dello stadio e dei servizi lounge inclusi.

Dove si gioca El Clásico?

Santiago Bernabéu

Il Santiago Bernabeu è uno stadio con tetto retrattile a Madrid. Con una capienza di quasi 80.000 posti, è il secondo stadio di calcio più grande della Spagna ed è la casa del Real Madrid dal suo completamento nel 1947.

Il Bernabeu è uno dei templi del calcio più famosi al mondo e ha ospitato la finale della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League in quattro occasioni (1957, 1969, 1980 e 2010), oltre alla finale della Coppa del Mondo FIFA del 1982, in cui l'Italia batté la Germania Ovest 3-1.

Al di fuori del calcio, nel corso degli anni il Bernabeu ha ospitato anche molte leggende della musica internazionali e spagnole, tra cui Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, i Rolling Stones e, più recentemente, Taylor Swift durante il suo Eras Tour da record.

Camp Nou

Lo stadio Camp Nou fu costruito nel 1957 per sostituire il vecchio stadio Les Corts, che era diventato troppo piccolo per la crescente base di tifosi del Barcellona.

All'epoca divenne lo stadio più grande d'Europa, con una capienza di 93.053 spettatori.

Oltre ad aver ospitato due finali di Coppa dei Campioni/Champions League (1989 e 1999) e due finali di Coppa delle Coppe (1972 e 1982), il Camp Nou ha accolto concerti di grandi artisti come U2, Bruce Springsteen e Beyonce.

Dopo la sua recente ristrutturazione, la capienza è destinata a salire a 105.000 posti, il che lo renderà ancora una volta lo stadio più grande d'Europa per numero di posti a sedere e il terzo stadio di calcio più grande del mondo.