L'Al Hilal affronta l'Al Kholood lunedì 19 ottobre 2026 al Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium di Abha.
Nella più recente partita di campionato, il 2 maggio 2026, l'Al Hilal ha ottenuto un comodo successo esterno per 3-0 all'Al-Hazem Club Stadium. I gol di Karim Benzema, Marcos Leonardo e un rigore nel finale di Rúben Neves hanno sancito quella netta vittoria dell'Al Hilal.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Al Hilal-Al Hazem, compreso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Al Hilal-Al Hazem di Saudi Pro League?
Al Hilal-Al Hazem inizierà lunedì 19 ottobre 2026 al Prince Faisal bin Fahd Stadium di Riad.
Come acquistare i biglietti per Al Hilal-Al Hazem di Saudi Pro League?
Per acquistare i biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Hilal e Al Hazem, segui queste principali opzioni e questi passaggi di acquisto:
1. Piattaforme ufficiali primarie
- Piattaforma Webook: La principale piattaforma ufficiale di biglietteria per i grandi eventi e le partite in Arabia Saudita, comprese le gare di Saudi Pro League ospitate a Riad.
- App Blu Store: L'applicazione mobile ufficiale del club Al Hilal, dove i biglietti per le partite casalinghe vengono spesso messi in vendita in esclusiva prima per i membri del club e poi aperti al pubblico generale.
2. Mercato secondario e rivendita biglietti
Se i biglietti vengono esauriti sui canali ufficiali, piattaforme secondarie di biglietteria come GrintaHub spesso propongono biglietti di rivendita, anche se i prezzi possono variare a seconda della domanda.
Quanto costano i biglietti per Al Hilal-Al Hazem di Saudi Pro League?
I prezzi dei biglietti per Al Hilal-Al Hazem in Saudi Pro League in genere vanno da 50 SAR a oltre 1.500 SAR, a seconda della categoria del posto e della posizione nello stadio:
1. Piattaforme ufficiali primarie
- Categoria 3 (dietro le porte / anello superiore): 50 SAR - 75 SAR
- Categoria 2 (angolo / settore laterale standard): 100 SAR - 150 SAR
- Categoria 1 (tribuna principale / posti laterali inferiori): 200 SAR - 350 SAR
- Premium / VIP Hospitality: 500 SAR - oltre 1.500 SAR
2. Prezzi del mercato secondario
I prezzi sulle piattaforme secondarie di biglietteria come GrintaHub oscillano in base alla disponibilità, alla domanda e alla posizione del posto con l'avvicinarsi del giorno della partita.
- Categoria 3 (rivendita dietro le porte / anello superiore): 75 SAR - 120 SAR
- Categoria 2 (rivendita angolo / settore laterale): 150 SAR - 250 SAR
- Categoria 1 (rivendita tribuna principale inferiore): 300 SAR - 550 SAR
- Rivendita VIP & Premium Hospitality: 600 SAR - oltre 2.000 SAR
Al Hilal-Al Hazem di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere
La forma di Al Hilal e Al Hazem
L'Al Hilal ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Saudi Pro League, con l'unica sconfitta arrivata nel ko per 0-2 contro il Neom SC il 7 settembre. Prima di quel passo falso, aveva battuto l'Al Shabab 2-0, travolto l'Al Ahli 3-0 e vinto 5-1 in trasferta contro l'Al Khaleej. In queste cinque partite ha segnato 12 gol e ne ha subiti tre.
Nelle ultime cinque uscite di campionato, l'Al Hazem ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 contro l'Al-Taawoun l'8 settembre, e ha anche pareggiato 1-1 con l'Al Shabab. In questa serie ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei.
Al Hilal-Al Hazem: i precedenti recenti
L'ultimo confronto tra le due squadre risale al 2 maggio 2026, quando l'Al Hazem ha ospitato l'Al Hilal in Saudi Pro League perdendo 0-3. Prima di allora, l'Al Hilal aveva vinto 3-0 in casa l'8 gennaio 2026. Nelle ultime cinque partite registrate tra i due club, l'Al Hilal le ha vinte tutte e cinque, segnando 19 gol e subendone appena tre.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|7
|6
|0
|1
|23
|5
|+18
|18
V
S
V
V
V
|2
|7
|5
|2
|0
|12
|6
|+6
|17
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V
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|3
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|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
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|5
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|1
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|+8
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|6
|+7
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|6
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|4
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|16
|10
|+6
|12
V
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V
S
S
|7
|7
|3
|3
|1
|12
|10
|+2
|12
S
V
D
V
D
|8
|7
|3
|2
|2
|7
|5
|+2
|11
D
V
S
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D
|9
|7
|3
|2
|2
|11
|11
|0
|11
D
D
V
S
S
|10
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|-2
|8
S
V
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D
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|7
|2
|2
|3
|8
|16
|-8
|8
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D
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D
|12
|7
|1
|3
|3
|7
|11
|-4
|6
D
S
D
V
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|13
|7
|0
|5
|2
|3
|10
|-7
|5
D
D
S
S
D
|14
|7
|0
|4
|3
|6
|11
|-5
|4
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S
S
D
D
|15
|7
|0
|3
|4
|4
|11
|-7
|3
S
S
D
D
D
|16
|7
|0
|3
|4
|5
|13
|-8
|3
S
D
D
S
D
|17
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
S
S
D
S
D
|18
|7
|0
|2
|5
|5
|13
|-8
|2
D
S
S
S
D