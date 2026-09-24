L'Al Hilal affronta l'Al Kholood lunedì 19 ottobre 2026 al Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium di Abha.

Nella più recente partita di campionato, il 2 maggio 2026, l'Al Hilal ha ottenuto un comodo successo esterno per 3-0 all'Al-Hazem Club Stadium. I gol di Karim Benzema, Marcos Leonardo e un rigore nel finale di Rúben Neves hanno sancito quella netta vittoria dell'Al Hilal.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Al Hilal-Al Hazem, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Al Hilal-Al Hazem di Saudi Pro League?

Al Hilal-Al Hazem inizierà lunedì 19 ottobre 2026 al Prince Faisal bin Fahd Stadium di Riad.

1ª Divisione - Game Week 10 19 ott 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Come acquistare i biglietti per Al Hilal-Al Hazem di Saudi Pro League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Hilal e Al Hazem, segui queste principali opzioni e questi passaggi di acquisto:

1. Piattaforme ufficiali primarie

Piattaforma Webook: La principale piattaforma ufficiale di biglietteria per i grandi eventi e le partite in Arabia Saudita, comprese le gare di Saudi Pro League ospitate a Riad.

App Blu Store: L'applicazione mobile ufficiale del club Al Hilal, dove i biglietti per le partite casalinghe vengono spesso messi in vendita in esclusiva prima per i membri del club e poi aperti al pubblico generale.

2. Mercato secondario e rivendita biglietti

Se i biglietti vengono esauriti sui canali ufficiali, piattaforme secondarie di biglietteria come GrintaHub spesso propongono biglietti di rivendita, anche se i prezzi possono variare a seconda della domanda.

Quanto costano i biglietti per Al Hilal-Al Hazem di Saudi Pro League?

I prezzi dei biglietti per Al Hilal-Al Hazem in Saudi Pro League in genere vanno da 50 SAR a oltre 1.500 SAR, a seconda della categoria del posto e della posizione nello stadio:

1. Piattaforme ufficiali primarie

Categoria 3 (dietro le porte / anello superiore): 50 SAR - 75 SAR

Categoria 2 (angolo / settore laterale standard): 100 SAR - 150 SAR

Categoria 1 (tribuna principale / posti laterali inferiori): 200 SAR - 350 SAR

Premium / VIP Hospitality: 500 SAR - oltre 1.500 SAR

2. Prezzi del mercato secondario

I prezzi sulle piattaforme secondarie di biglietteria come GrintaHub oscillano in base alla disponibilità, alla domanda e alla posizione del posto con l'avvicinarsi del giorno della partita.

Categoria 3 (rivendita dietro le porte / anello superiore): 75 SAR - 120 SAR

Categoria 2 (rivendita angolo / settore laterale): 150 SAR - 250 SAR

Categoria 1 (rivendita tribuna principale inferiore): 300 SAR - 550 SAR

Rivendita VIP & Premium Hospitality: 600 SAR - oltre 2.000 SAR

Al Hilal-Al Hazem di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Al Hilal e Al Hazem

L'Al Hilal ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Saudi Pro League, con l'unica sconfitta arrivata nel ko per 0-2 contro il Neom SC il 7 settembre. Prima di quel passo falso, aveva battuto l'Al Shabab 2-0, travolto l'Al Ahli 3-0 e vinto 5-1 in trasferta contro l'Al Khaleej. In queste cinque partite ha segnato 12 gol e ne ha subiti tre.

Nelle ultime cinque uscite di campionato, l'Al Hazem ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 contro l'Al-Taawoun l'8 settembre, e ha anche pareggiato 1-1 con l'Al Shabab. In questa serie ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei.

Al Hilal-Al Hazem: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre risale al 2 maggio 2026, quando l'Al Hazem ha ospitato l'Al Hilal in Saudi Pro League perdendo 0-3. Prima di allora, l'Al Hilal aveva vinto 3-0 in casa l'8 gennaio 2026. Nelle ultime cinque partite registrate tra i due club, l'Al Hilal le ha vinte tutte e cinque, segnando 19 gol e subendone appena tre.