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Come acquistare i biglietti di Al Hilal-Al Hazem: prezzi della Saudi Pro League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Biglietti
Al Hilal
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1ª Divisione

L'Al Hilal affronta l'Al Hazem nella Saudi Pro League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Al Hilal affronta l'Al Kholood lunedì 19 ottobre 2026 al Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium di Abha.

Nella più recente partita di campionato, il 2 maggio 2026, l'Al Hilal ha ottenuto un comodo successo esterno per 3-0 all'Al-Hazem Club Stadium. I gol di Karim Benzema, Marcos Leonardo e un rigore nel finale di Rúben Neves hanno sancito quella netta vittoria dell'Al Hilal.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Al Hilal-Al Hazem, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Al Hilal-Al Hazem di Saudi Pro League?

Al Hilal-Al Hazem inizierà lunedì 19 ottobre 2026 al Prince Faisal bin Fahd Stadium di Riad.

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1ª Divisione - Game Week 10
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Come acquistare i biglietti per Al Hilal-Al Hazem di Saudi Pro League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Hilal e Al Hazem, segui queste principali opzioni e questi passaggi di acquisto:

1. Piattaforme ufficiali primarie

  • Piattaforma Webook: La principale piattaforma ufficiale di biglietteria per i grandi eventi e le partite in Arabia Saudita, comprese le gare di Saudi Pro League ospitate a Riad.
  • App Blu Store: L'applicazione mobile ufficiale del club Al Hilal, dove i biglietti per le partite casalinghe vengono spesso messi in vendita in esclusiva prima per i membri del club e poi aperti al pubblico generale.

2. Mercato secondario e rivendita biglietti

Se i biglietti vengono esauriti sui canali ufficiali, piattaforme secondarie di biglietteria come GrintaHub spesso propongono biglietti di rivendita, anche se i prezzi possono variare a seconda della domanda.

Quanto costano i biglietti per Al Hilal-Al Hazem di Saudi Pro League?

I prezzi dei biglietti per Al Hilal-Al Hazem in Saudi Pro League in genere vanno da 50 SAR a oltre 1.500 SAR, a seconda della categoria del posto e della posizione nello stadio:

1. Piattaforme ufficiali primarie

  • Categoria 3 (dietro le porte / anello superiore): 50 SAR - 75 SAR
  • Categoria 2 (angolo / settore laterale standard): 100 SAR - 150 SAR
  • Categoria 1 (tribuna principale / posti laterali inferiori): 200 SAR - 350 SAR
  • Premium / VIP Hospitality: 500 SAR - oltre 1.500 SAR

2. Prezzi del mercato secondario

I prezzi sulle piattaforme secondarie di biglietteria come GrintaHub oscillano in base alla disponibilità, alla domanda e alla posizione del posto con l'avvicinarsi del giorno della partita.

  • Categoria 3 (rivendita dietro le porte / anello superiore): 75 SAR - 120 SAR
  • Categoria 2 (rivendita angolo / settore laterale): 150 SAR - 250 SAR
  • Categoria 1 (rivendita tribuna principale inferiore): 300 SAR - 550 SAR
  • Rivendita VIP & Premium Hospitality: 600 SAR - oltre 2.000 SAR

Al Hilal-Al Hazem di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Al Hilal e Al Hazem

L'Al Hilal ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Saudi Pro League, con l'unica sconfitta arrivata nel ko per 0-2 contro il Neom SC il 7 settembre. Prima di quel passo falso, aveva battuto l'Al Shabab 2-0, travolto l'Al Ahli 3-0 e vinto 5-1 in trasferta contro l'Al Khaleej. In queste cinque partite ha segnato 12 gol e ne ha subiti tre.

Nelle ultime cinque uscite di campionato, l'Al Hazem ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 contro l'Al-Taawoun l'8 settembre, e ha anche pareggiato 1-1 con l'Al Shabab. In questa serie ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei.

HIL

HIL - Forma

AHL
V3-0
ALS
V0-2
NEO
S0-2
ALT
V0-6
ALG
V2-1
Gol segnato (subito)
13/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
ALH

ALH - Forma

ITT
S3-2
ALS
D1-1
AFS
D0-0
ALT
V1-0
AHL
S3-1
Gol segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Al Hilal-Al Hazem: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre risale al 2 maggio 2026, quando l'Al Hazem ha ospitato l'Al Hilal in Saudi Pro League perdendo 0-3. Prima di allora, l'Al Hilal aveva vinto 3-0 in casa l'8 gennaio 2026. Nelle ultime cinque partite registrate tra i due club, l'Al Hilal le ha vinte tutte e cinque, segnando 19 gol e subendone appena tre.

Testa a testa

Al HilalPareggioAl Hazem
5
0
0
1ª Divisione
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
FIN
1ª Divisione
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
FIN
1ª Divisione
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
4
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
1
FIN
1ª Divisione
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
9
FIN
King Cup
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
FIN
22Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
S
V
V
V
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
V
V
V
D
V
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
D
V
S
V
V
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
D
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
S
S
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
V
S
V
S
S
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
S
V
D
V
D
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
D
V
S
V
D
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
D
D
V
S
S
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
S
V
D
D
S
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
V
D
S
V
D
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
D
S
D
V
D
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
D
D
S
S
D
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
D
S
S
D
D
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
S
S
D
D
D
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
S
D
D
S
D
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
S
S
D
S
D
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
D
S
S
S
D
AFC Champions League
Retrocessione

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