Il Wolverhampton Wanderers ospita il Millwall sabato 12 dicembre 2026 al Molineux Stadium di Wolverhampton.

I loro più recenti incontri ufficiali in campionato risalgono alla Championship 2017/18, stagione al termine della quale il Wolverhampton ottenne la promozione in Premier League. In quelle sfide, il Wolverhampton vinse di misura per 1-0 al Molineux, prima di pareggiare 2-2 sul campo del Millwall, al The Den, al termine di una partita avvincente.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarti i biglietti per Wolverhampton Wanderers-Millwall, compresi i canali d’acquisto e i prezzi.

Quando si gioca Wolverhampton Wanderers-Millwall di Championship?

Wolverhampton Wanderers-Millwall si gioca sabato 12 dicembre 2026 al Molineux Stadium di Wolverhampton.

Championship - Game Week 21 12 dic 2026 - 10:00 Molineux Stadium

Come acquistare i biglietti per Wolverhampton Wanderers-Millwall di Championship?

Per acquistare i biglietti per Wolverhampton Wanderers-Millwall di Championship, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale del Wolverhampton: Per i tifosi di casa, l’opzione più affidabile e sicura è acquistare i biglietti direttamente dal sito ufficiale del Wolverhampton Wanderers o tramite il servizio telefonico di biglietteria.

Per i tifosi di casa, l’opzione più affidabile e sicura è acquistare i biglietti direttamente dal sito ufficiale del Wolverhampton Wanderers o tramite il servizio telefonico di biglietteria. Biglietteria ufficiale del Millwall: I tifosi ospiti diretti al Molineux Stadium devono acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali del Millwall dedicati alla quota loro riservata.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Wolverhampton Wanderers-Millwall di Championship?

Ecco una stima dei prezzi dei biglietti per Wolverhampton Wanderers-Millwall di Championship:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti ordinari per adulti: In genere costano all’incirca tra 25 e 45 sterline.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti presso i club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che dipendono dalla domanda:

Biglietti standard per adulti: Prezzi a partire da circa 80-100 sterline .

Prezzi a partire da circa . Posti lungo i lati del campo e posti premium nell’anello inferiore: I prezzi oscillano generalmente tra 100 e oltre 130 sterline.

Wolverhampton Wanderers-Millwall di Championship: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Wolverhampton Wanderers e Millwall

Il Wolverhampton ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Championship e ne ha pareggiata una, segnando otto goal e subendone soltanto quattro. Il risultato più recente è l’1-1 casalingo contro il Wrexham del 7 novembre, in una partita dominata senza però riuscire a sfruttare le occasioni create. Nelle gare precedenti di questa serie di risultati ha battuto il Cardiff City per 3-0 e il Bristol City per 2-1 in trasferta, confermando la propria efficacia offensiva.

Il Millwall ha vinto una delle ultime cinque partite di Championship, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre, segnando cinque goal e subendone otto. Nell’ultima gara, il 7 novembre, ha perso 3-0 sul campo del West Bromwich Albion, dopo la sconfitta per 3-0 contro il Birmingham City di quattro giorni prima. L’unica vittoria del Millwall in questo periodo è arrivata contro il Derby County, battuto 4-1 il 31 ottobre.

Wolverhampton Wanderers-Millwall: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale al 26 dicembre 2017 in Championship, quando Millwall e Wolverhampton pareggiarono 2-2 al The Den. Nelle ultime cinque sfide dirette, tutte disputate in Championship, il Wolverhampton ha vinto tre volte e il Millwall nessuna, mentre due partite sono finite in pareggio. In questi incontri il Wolverhampton ha segnato nove goal e il Millwall sette.