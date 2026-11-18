Il Frosinone ospita l'Udinese venerdì 11 dicembre 2026 al Bluenergy Stadium - Stadio Friuli di Udine.

L'ultimo incontro tra le due squadre si è disputato il 26 maggio 2024, nell'ultima giornata di un campionato di Serie A dalla posta in palio altissima: l'Udinese ha conquistato una fondamentale vittoria per 1-0 in trasferta allo Stadio Benito Stirpe. Prima di quel successo di misura, le sfide tra le due squadre, compreso lo 0-0 dell'andata nella stagione 2023–24, sono state spesso combattute, tattiche e con pochi goal.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti per Frosinone-Udinese, da dove trovarli a quanto costano.

A che ora inizia Udinese-Frosinone di Serie A?

Frosinone-Udinese si gioca al Bluenergy Stadium - Stadio Friuli di Udine venerdì 11 dicembre 2026.

Come acquistare i biglietti per Udinese-Frosinone di Serie A?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Serie A tra Udinese e Frosinone:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: I biglietti per le partite dell'Udinese Calcio al Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) sono venduti tramite il portale ufficiale del club (udinese.it/tickets) e i negozi ufficiali. La prelazione è riservata ai titolari della carta Udinese Membership prima dell'apertura della vendita generale.

I biglietti per le partite dell'Udinese Calcio al Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) sono venduti tramite il portale ufficiale del club (udinese.it/tickets) e i negozi ufficiali. La prelazione è riservata ai titolari della carta Udinese Membership prima dell'apertura della vendita generale. Biglietti per i tifosi ospiti: Al Bluenergy Stadium, i tifosi ospiti sono sistemati nel Settore Ospiti (settore ospiti della Curva Sud), che mette a disposizione circa 1.300 posti. La distribuzione dei biglietti è gestita direttamente dalla biglietteria del club ospite.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare quelli per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Serie A quando quelli messi in vendita inizialmente sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Udinese-Frosinone di Serie A?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per la partita di Serie A tra Udinese e Frosinone:

1. Canali ufficiali del club

Curve / settori dietro le porte (Curva Nord / Curva Sud): Generalmente tra 25 e 35 € .

Generalmente tra . Distinti / settori laterali: Di norma tra 40 e 60 € .

Di norma tra . Tribuna / tribuna principale: Da 70 a oltre 150 € .

Da . Pacchetti hospitality e VIP ufficiali: Partono da circa 250 fino a oltre 350 € .

Partono da circa . Biglietti per il settore ospiti: Generalmente tra 25 e 40 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Curve / settori dietro le porte: Si aggirano tra 30 e 55 € .

Si aggirano tra . Distinti / settori laterali: Generalmente tra 60 e 110 € .

Generalmente tra . Tribuna / settori laterali centrali: Di norma da 120 a oltre 180 € .

Di norma da . Rivendita di pacchetti VIP e hospitality: I prezzi salgono da 250 a oltre 300 €.

Udinese-Frosinone: La forma recente

Il rendimento recente dell'Udinese è difficile da digerire. Ha perso quattro delle ultime cinque partite di Serie A, conquistando l'unico punto con un pareggio a reti inviolate contro il Parma. Le sconfitte contro Roma (5-2), Milan (2-0), Lecce (3-0) e, più recentemente, Venezia (2-1) descrivono una squadra con poca fiducia e in difficoltà su tutti i fronti. Il cambio in panchina che ha portato Zanetti non ha ancora prodotto risultati positivi.

Le ultime cinque partite di campionato del Frosinone raccontano una storia diversa: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il 3-0 subito contro il Napoli è l'eccezione in una serie altrimenti positiva. Le vittorie contro Lecce (5-1) e Torino (2-0) dimostrano la prolificità offensiva della squadra, e anche il 4-4 con l'Atalanta ha mostrato un Frosinone capace di segnare a raffica. L'unica preoccupazione in vista della partita è l'assenza di Raimondo, che prima dell'infortunio era stato il giocatore più prolifico della squadra.

Udinese-Frosinone: I precedenti recenti

Secondo i dati sui precedenti, i due club si sono affrontati cinque volte, con risultati abbastanza equilibrati. L'Udinese ha il bilancio recente migliore, avendo vinto due delle ultime cinque sfide, mentre il Frosinone ha ottenuto una vittoria. L'incontro più recente è stato una partita di Serie A nel maggio 2024, vinta dall'Udinese per 1-0 in trasferta contro il Frosinone. Due delle cinque sfide sono finite in parità, a conferma di un equilibrio storico tra le squadre.