Per i tifosi di Arsenal e Tottenham, niente suscita emozione e tensione quanto il derby del nord di Londra.
Vincere è fondamentale per entrambe le squadre e un successo contro le grandi rivali dà sempre una spinta al morale del gruppo e dei tifosi che le seguono con passione.
Ecco tutte le informazioni essenziali di GOAL in vista del prossimo derby del nord di Londra, da come acquistare i biglietti ai relativi prezzi.
Quando si gioca il prossimo derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal?
Data
Partita (ora locale)
Biglietti
Stadio (città)
Domenica 6 dicembre
Premier League: Tottenham-Arsenal (16:30)
Tottenham Hotspur Stadium (Londra)
1 o 2 maggio (da confermare)
Premier League: Arsenal-Tottenham (orario da confermare)
Emirates Stadium (Londra)
Come acquistare i biglietti per il derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal
I biglietti disponibili per le partite casalinghe del Tottenham vengono generalmente acquistati in fretta dagli iscritti a «One Hotspur» o «One Hotspur +»:
- «One Hotspur» è il livello base del programma di affiliazione degli Spurs, aperto a tutti, e costa 45 £ a stagione.
- Il livello superiore è «One Hotspur +»: costa 55 £ a stagione e offre diversi vantaggi aggiuntivi rispetto al pacchetto base, tra cui 24 ore di accesso prioritario alla vendita dei biglietti e l'inserimento nella lista d'attesa per un abbonamento stagionale degli Spurs.
Oltre che tramite i canali ufficiali, i tifosi possono acquistare posti anche sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca biglietti all'ultimo momento attraverso canali alternativi.
Quanto costano i biglietti per il derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal?
I biglietti per adulti per le partite del Tottenham, acquistati tramite il club, costano generalmente tra 38 e 109 £ e sono suddivisi in tre categorie:
- Categoria A (71-109 £): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle
- Categoria B (49-96 £): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham
- Categoria C (38-81 £): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland
Per ulteriori informazioni, controlla il portale ufficiale dei biglietti del club; per verificare la disponibilità attuale, consulta anche i siti di rivendita come StubHub.
Quali pacchetti hospitality sono disponibili per il derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal?
I prezzi dei pacchetti hospitality per le partite del Tottenham Hotspur variano in base alla categoria dell'incontro (derby londinesi di categoria A rispetto alle partite di categoria B o C), al tipo di ristorazione (street food informale o alta cucina) e alla posizione dei posti (vista panoramica dall'anello superiore o posti a bordo campo all'altezza della linea di metà campo):
- Sports bar informali e posti premium (199-349 £ a persona): opzioni più accessibili nelle aree premium delle tribune est e ovest. Comprendono posti imbottiti a bordo campo, buoni per la ristorazione informale, bevande nell'intervallo e accesso ai bar del microbirrificio dello stadio.
- Lounge moderne al piano superiore (349-549 £ a persona): ambienti vivaci come Stratus o Stadium Social al livello 5. Comprendono vista dall'alto, più portate servite in ciotola o cucina mediterranea, pacchetti bevande inclusi e intrattenimento con DJ dopo la partita.
- Alta cucina e lounge con chef (549-999 £ a persona): spazi gastronomici premium come The Residency East/West o Galvin at Tottenham. Offrono menu gourmet di più portate, tavoli privati, bevande incluse e posti imbottiti all'altezza della linea di metà campo.
- Esperienze VIP di punta (750-1.500+ £ a persona): ambienti di altissimo livello per il giorno della partita, tra cui The H Club e The Tunnel Club. Comprendono una vista attraverso pareti vetrate sull'area del tunnel dei giocatori, alta cucina, servizio privato di sommelier e posti di lusso accanto al palco delle autorità.
- Suite private e palchi executive (1.494-12.000+ £ per palco): suite chiuse e spazi privati per 4-20 ospiti. Comprendono menu personalizzati di più portate, personale di servizio dedicato e posti privati nello stadio appena fuori dalla suite.
Tottenham Hotspur-Arsenal: gli ultimi scontri diretti
Data
Risultato
Stadio
Febbraio 2026
Premier League: Tottenham 1-4 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Novembre 2025
Premier League: Arsenal 4-1 Tottenham
Emirates Stadium
Gennaio 2025
Premier League: Arsenal 2-1 Tottenham
Emirates Stadium
Settembre 2024
Premier League: Tottenham 0-1 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Aprile 2024
Premier League: Tottenham 2-3 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Settembre 2023
Premier League: Arsenal 2-2 Tottenham
Emirates Stadium
Gennaio 2023
Premier League: Tottenham 0-2 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Ottobre 2022
Premier League: Arsenal 3-1 Tottenham
Emirates Stadium
Maggio 2022
Premier League: Tottenham 3-0 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Dal 1909, anno del primo derby ufficiale del nord di Londra, il bilancio degli scontri diretti è di 86 vittorie per l'Arsenal, 61 per il Tottenham e 52 pareggi. Nel corso degli anni gli equilibri sono cambiati più volte, ma di recente è stato l'Arsenal a dominare.
L'Arsenal ha chiuso la scorsa stagione con 44 punti di vantaggio sul Tottenham e la squadra di Mikel Arteta ha vinto gli ultimi cinque confronti consecutivi con i rivali cittadini. Nell'ultimo incontro al Tottenham Hotspur Stadium, a febbraio, l'Arsenal ha vinto 4-1 grazie anche alle doppiette di Eberechi Eze e Viktor Gyökeres.
|#
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|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
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|+10
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|-9
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|2
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|8
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|27
|-15
|7
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