Per i tifosi di Arsenal e Tottenham, niente suscita emozione e tensione quanto il derby del nord di Londra.

Vincere è fondamentale per entrambe le squadre e un successo contro le grandi rivali dà sempre una spinta al morale del gruppo e dei tifosi che le seguono con passione.

Ecco tutte le informazioni essenziali di GOAL in vista del prossimo derby del nord di Londra, da come acquistare i biglietti ai relativi prezzi.

Quando si gioca il prossimo derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal?

Data Partita (ora locale) Biglietti Stadio (città) Domenica 6 dicembre Premier League: Tottenham-Arsenal (16:30) Biglietti Tottenham Hotspur Stadium (Londra) 1 o 2 maggio (da confermare) Premier League: Arsenal-Tottenham (orario da confermare) Biglietti Emirates Stadium (Londra)

Come acquistare i biglietti per il derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal

I biglietti disponibili per le partite casalinghe del Tottenham vengono generalmente acquistati in fretta dagli iscritti a «One Hotspur» o «One Hotspur +»:

« One Hotspur » è il livello base del programma di affiliazione degli Spurs, aperto a tutti, e costa 45 £ a stagione.

» è il livello base del programma di affiliazione degli Spurs, aperto a tutti, e costa 45 £ a stagione. Il livello superiore è «One Hotspur +»: costa 55 £ a stagione e offre diversi vantaggi aggiuntivi rispetto al pacchetto base, tra cui 24 ore di accesso prioritario alla vendita dei biglietti e l'inserimento nella lista d'attesa per un abbonamento stagionale degli Spurs.

Oltre che tramite i canali ufficiali, i tifosi possono acquistare posti anche sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca biglietti all'ultimo momento attraverso canali alternativi.

Quanto costano i biglietti per il derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal?

I biglietti per adulti per le partite del Tottenham, acquistati tramite il club, costano generalmente tra 38 e 109 £ e sono suddivisi in tre categorie:

Categoria A (71-109 £) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle

: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Categoria B (49-96 £) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham

: Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Categoria C (38-81 £): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Per ulteriori informazioni, controlla il portale ufficiale dei biglietti del club; per verificare la disponibilità attuale, consulta anche i siti di rivendita come StubHub.

Quali pacchetti hospitality sono disponibili per il derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal?

I prezzi dei pacchetti hospitality per le partite del Tottenham Hotspur variano in base alla categoria dell'incontro (derby londinesi di categoria A rispetto alle partite di categoria B o C), al tipo di ristorazione (street food informale o alta cucina) e alla posizione dei posti (vista panoramica dall'anello superiore o posti a bordo campo all'altezza della linea di metà campo):

Sports bar informali e posti premium (199-349 £ a persona) : opzioni più accessibili nelle aree premium delle tribune est e ovest. Comprendono posti imbottiti a bordo campo, buoni per la ristorazione informale, bevande nell'intervallo e accesso ai bar del microbirrificio dello stadio.

: opzioni più accessibili nelle aree premium delle tribune est e ovest. Comprendono posti imbottiti a bordo campo, buoni per la ristorazione informale, bevande nell'intervallo e accesso ai bar del microbirrificio dello stadio. Lounge moderne al piano superiore (349-549 £ a persona) : ambienti vivaci come Stratus o Stadium Social al livello 5. Comprendono vista dall'alto, più portate servite in ciotola o cucina mediterranea, pacchetti bevande inclusi e intrattenimento con DJ dopo la partita.

: ambienti vivaci come Stratus o Stadium Social al livello 5. Comprendono vista dall'alto, più portate servite in ciotola o cucina mediterranea, pacchetti bevande inclusi e intrattenimento con DJ dopo la partita. Alta cucina e lounge con chef (549-999 £ a persona) : spazi gastronomici premium come The Residency East/West o Galvin at Tottenham. Offrono menu gourmet di più portate, tavoli privati, bevande incluse e posti imbottiti all'altezza della linea di metà campo.

: spazi gastronomici premium come The Residency East/West o Galvin at Tottenham. Offrono menu gourmet di più portate, tavoli privati, bevande incluse e posti imbottiti all'altezza della linea di metà campo. Esperienze VIP di punta (750-1.500+ £ a persona) : ambienti di altissimo livello per il giorno della partita, tra cui The H Club e The Tunnel Club. Comprendono una vista attraverso pareti vetrate sull'area del tunnel dei giocatori, alta cucina, servizio privato di sommelier e posti di lusso accanto al palco delle autorità.

: ambienti di altissimo livello per il giorno della partita, tra cui The H Club e The Tunnel Club. Comprendono una vista attraverso pareti vetrate sull'area del tunnel dei giocatori, alta cucina, servizio privato di sommelier e posti di lusso accanto al palco delle autorità. Suite private e palchi executive (1.494-12.000+ £ per palco): suite chiuse e spazi privati per 4-20 ospiti. Comprendono menu personalizzati di più portate, personale di servizio dedicato e posti privati nello stadio appena fuori dalla suite.

Tottenham Hotspur-Arsenal: gli ultimi scontri diretti

Data Risultato Stadio Febbraio 2026 Premier League: Tottenham 1-4 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Novembre 2025 Premier League: Arsenal 4-1 Tottenham Emirates Stadium Gennaio 2025 Premier League: Arsenal 2-1 Tottenham Emirates Stadium Settembre 2024 Premier League: Tottenham 0-1 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Aprile 2024 Premier League: Tottenham 2-3 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Settembre 2023 Premier League: Arsenal 2-2 Tottenham Emirates Stadium Gennaio 2023 Premier League: Tottenham 0-2 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Ottobre 2022 Premier League: Arsenal 3-1 Tottenham Emirates Stadium Maggio 2022 Premier League: Tottenham 3-0 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium

Dal 1909, anno del primo derby ufficiale del nord di Londra, il bilancio degli scontri diretti è di 86 vittorie per l'Arsenal, 61 per il Tottenham e 52 pareggi. Nel corso degli anni gli equilibri sono cambiati più volte, ma di recente è stato l'Arsenal a dominare.

L'Arsenal ha chiuso la scorsa stagione con 44 punti di vantaggio sul Tottenham e la squadra di Mikel Arteta ha vinto gli ultimi cinque confronti consecutivi con i rivali cittadini. Nell'ultimo incontro al Tottenham Hotspur Stadium, a febbraio, l'Arsenal ha vinto 4-1 grazie anche alle doppiette di Eberechi Eze e Viktor Gyökeres.