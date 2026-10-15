La UEFA Nations League propone un’altra sfida internazionale avvincente: il Kosovo si prepara ad affrontare Israele allo stadio Fadil Vokrri di Pristina. Entrambe le squadre arrivano a questo incontro del Gruppo B3 a caccia di punti fondamentali per migliorare la propria posizione in classifica e lottare per la promozione.

GOAL vi offre tutte le informazioni essenziali sulla partita, i dettagli sulla disponibilità dei biglietti e le indicazioni per assicurarvi un posto.

A che ora inizia Kosovo-Israele di UEFA Nations League B?

Il Kosovo affronta Israele allo stadio Fadil Vokrri di Pristina. Il calcio d’inizio della sfida del Gruppo 3 di UEFA Nations League B è previsto all’orario indicato sopra.

UEFA Nations League B - Game Week 5 14 nov 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Dove acquistare i biglietti per Kosovo-Israele?

I biglietti ufficiali sono distribuiti attraverso il portale della federazione del Paese ospitante, gestito dalla Federazione calcistica del Kosovo, che cura la vendita ordinaria dei biglietti per le partite casalinghe a Pristina. I tifosi dovrebbero seguire gli annunci ufficiali sulla messa in vendita e registrarsi per tempo per assicurarsi i posti standard.

Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali si esauriscono o i posti standard non sono più disponibili sul sito ufficiale, è possibile rivolgersi a piattaforme del mercato secondario come Ticombo.

Quanto costano i biglietti per Kosovo-Israele?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita partono da circa 15-20 euro per i settori ordinari dello stadio Fadil Vokrri, a seconda della fascia e della categoria del posto scelto.

Sulle piattaforme del mercato secondario come Ticombo, i prezzi partono da circa 102 euro quando i biglietti standard si esauriscono sui canali di vendita ufficiali.

Kosovo-Israele di UEFA Nations League B: tutto quello che c’è da sapere

Kosovo-Israele: lo stato di forma

Il Kosovo ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell’ultima uscita ha battuto Andorra 3-0 in amichevole nel giugno 2026, mentre il miglior risultato di questa serie è stato il successo per 4-3 sulla Slovacchia nelle qualificazioni ai Mondiali a marzo. Ha subito goal in quattro di queste cinque gare, mantenendo la porta inviolata soltanto contro Andorra.

Israele ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. La squadra di Ben Shimon ha battuto l’Albania 1-0 in un’amichevole a giugno e la Moldavia 4-1 nelle qualificazioni ai Mondiali nel novembre 2025. Non perde da tre partite, anche se due di queste si sono concluse con pareggi contro Georgia e Lituania.

Kosovo-Israele: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale al novembre 2023, quando il Kosovo vinse 1-0 in casa nelle qualificazioni agli Europei. Prima di allora, nel marzo 2023, le due squadre avevano pareggiato 1-1 in Israele nella stessa competizione. Nei due precedenti registrati, il Kosovo è in vantaggio con una vittoria contro nessuna di Israele. Le due sfide hanno prodotto appena tre goal in totale.



