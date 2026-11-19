Il Paderborn ospita l’Elversberg sabato 12 dicembre 2026 alla Home Deluxe Arena di Paderborn.

L’Elversberg ha dominato i confronti più recenti della stagione 2025–26, vincendo 2-1 in trasferta alla Home Deluxe Arena nel dicembre 2025 e travolgendo poi il Paderborn 5-1 nel maggio 2026. Dopo aver conquistato entrambe la promozione, le due squadre sono ora pronte a portare per la prima volta in Bundesliga una rivalità ricca di goal.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarti i biglietti per Paderborn-Elversberg, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Paderborn-Elversberg di Bundesliga?

Paderborn-Elversberg si gioca alla Home Deluxe Arena di Paderborn sabato 12 dicembre 2026.

Bundesliga - Game Week 13 12 dic 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Come acquistare i biglietti per Paderborn-Elversberg di Bundesliga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti per Paderborn-Elversberg di Bundesliga:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria online SCP07: È il canale principale per i biglietti d’ingresso ordinari, i settori per famiglie e i posti in piedi. Le vendite si aprono generalmente in più fasi: prima una prevendita riservata ai soci del club e agli abbonati, poi la vendita al pubblico.

È il canale principale per i biglietti d’ingresso ordinari, i settori per famiglie e i posti in piedi. Le vendite si aprono generalmente in più fasi: prima una prevendita riservata ai soci del club e agli abbonati, poi la vendita al pubblico. Biglietteria online SVE: È la piattaforma ufficiale per le partite casalinghe alla URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde. Come il Paderborn, l’Elversberg dà la precedenza ai soci del club e agli abbonati prima di mettere a disposizione del pubblico i biglietti rimanenti. Se tifi per l’Elversberg e vai a Paderborn, qui vengono distribuiti anche i biglietti per il settore ospiti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando quelli dei canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Paderborn-Elversberg di Bundesliga?

Ecco una stima dei prezzi dei biglietti per Paderborn-Elversberg di Bundesliga:

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi (Stehplatz): I biglietti ordinari per adulti costano 18 € , mentre le tariffe ridotte e per bambini partono da 6 € .

I biglietti ordinari per adulti costano , mentre le tariffe ridotte e per bambini partono da . Posti a sedere di categoria 3: I biglietti ordinari per adulti costano 35,00 € .

I biglietti ordinari per adulti costano . Posti a sedere di categoria 2: I biglietti ordinari per adulti costano 41 €, mentre le tariffe ridotte per ragazzi e bambini sono di circa 10 € .

I biglietti ordinari per adulti costano mentre le tariffe ridotte per ragazzi e bambini sono di circa . Posti a sedere di categoria 1 (tribune principali): I biglietti ordinari premium costano 47 € .

I biglietti ordinari premium costano . Persone in sedia a rotelle: I biglietti accessibili costano 14 € (ingresso dell’accompagnatore incluso).

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita di biglietti d’ingresso ordinari o per l’anello superiore: I prezzi partono generalmente da circa 70-120 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Rivendita di biglietti a bordo campo o per l’anello inferiore: I prezzi vanno da 150 a oltre 350 € .

I prezzi vanno da . Rivendita di pacchetti VIP e hospitality premium: I prezzi partono da circa 400-800 € e oltre.

Paderborn-Elversberg di Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Paderborn ed Elversberg

Il Paderborn ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell’impegno più recente ha pareggiato 2-2 contro l’Eintracht Francoforte in Bundesliga. In precedenza aveva battuto l’Amburgo 1-0 in campionato, ma era stato eliminato dalla DFB-Pokal dopo una sconfitta per 0-1 contro lo Stoccarda. In queste cinque partite ha segnato tre goal e ne ha subiti tre.

L’Elversberg ha vinto due delle ultime cinque partite ufficiali e ne ha perse tre. L’incontro più recente si è concluso con una sconfitta per 1-2 contro il Borussia Dortmund in Bundesliga. Il risultato più significativo di questo periodo è stata la netta vittoria per 4-1 sul Mainz 05 in campionato, anche se la squadra ha subito una pesante sconfitta per 0-4 contro il Lipsia ed è uscita dalla DFB-Pokal perdendo 0-2 contro il Darmstadt. Nelle cinque partite l’Elversberg ha segnato nove goal e ne ha subiti dieci.

Paderborn-Elversberg: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale al maggio 2026, quando l’Elversberg ha battuto in casa il Paderborn 5-1 in 2. Bundesliga. Prima di allora, nel dicembre 2025, il Paderborn aveva vinto 1-2 in trasferta contro l’Elversberg. Negli ultimi cinque confronti diretti registrati, tutti disputati in 2. Bundesliga, entrambe le squadre hanno ottenuto due vittorie, con un pareggio.