Il Neom SC ospita l’Al-Taawoun giovedì 26 novembre 2026 al King Khalid Sport City Stadium di Tabuk.

Nell’ultimo confronto in campionato, disputato nel marzo 2026, le due squadre hanno pareggiato 2-2 al King Khalid Sport City Stadium. La partita è stata segnata da una rimonta nel finale, completata dal pareggio in extremis di Mohammed Al Kuwaykibi dell’Al-Taawoun.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Neom SC-Al-Taawoun, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Neom SC-Al-Taawoun di Saudi Pro League?

Neom SC-Al-Taawoun si gioca giovedì 26 novembre 2026 al King Khalid Sport City Stadium di Tabuk.

1ª Divisione - Game Week 15 12 dic 2026 - 07:40 King Khalid Sport City Stadium

Come acquistare i biglietti per Neom SC-Al-Taawoun di Saudi Pro League?

In base alle informazioni sulla vendita dei biglietti per la prossima partita, ecco le opzioni disponibili per acquistare i tagliandi di Neom SC-Al-Taawoun:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: I biglietti sono distribuiti principalmente attraverso le piattaforme ufficiali o le biglietterie fisiche del Neom SC, la squadra di casa.

2. Piattaforme di rivendita

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare tagliandi d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Neom SC-Al-Taawoun di Saudi Pro League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Neom SC e Al-Taawoun:

1. Canali ufficiali del club

Posti standard / ingresso generale: da 30 a 100 SAR.

da 30 a 100 SAR. Posti premium e lungo la linea laterale: da 250 a 600 SAR.

da 250 a 600 SAR. Pacchetti VIP e hospitality: da 1.200 SAR in su.

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti ufficiali sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono tagliandi a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita, anello superiore dietro la porta: circa da 1.800 a oltre 2.400 SAR .

circa . Rivendita, anello inferiore dietro la porta: circa da 2.300 a oltre 2.800 SAR .

circa . Rivendita, posti lungo la linea laterale e settore premium: da 3.000 SAR in su.

Neom SC-Al-Taawoun di Saudi Pro League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Neom SC e Al-Taawoun

Il Neom ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, segnando otto gol e subendone cinque. Nell’ultima gara ha battuto l’Abha 2-0 in casa in Saudi Pro League, interrompendo una serie di due sconfitte consecutive. In precedenza aveva perso 1-0 contro l’Al Nassr e 1-0 contro l’Al-Ettifaq, anche se il successo per 4-2 sull’Al Fateh a settembre ha mostrato il suo potenziale offensivo quando è in giornata. La squadra di Galtier ha dimostrato di saper segnare con facilità, ma è stata incostante in difesa.

Le ultime cinque partite dell’Al-Taawoun raccontano una storia più difficile. Ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, subendo sette gol. Nell’ultima gara ha perso 2-1 contro l’Al Riyadh, dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Al Qadsiah della settimana precedente. L’unica nota positiva è stata la vittoria per 2-1 sull’Al-Rayyan nella AFC Champions League Two, che ha offerto poco conforto alla luce delle difficoltà in campionato. La squadra di Rasovic ha segnato appena cinque gol in quelle cinque partite e non ha ancora trovato la solidità difensiva necessaria per fermare il calo di risultati.

Neom SC-Al-Taawoun: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra i due club si è concluso 2-2 al King Khalid Sport City Stadium nel marzo 2026, un risultato che ha mostrato quanto questa sfida possa essere equilibrata nonostante l’attuale divario tra le squadre. Prima di allora, nel novembre 2025, avevano pareggiato 1-1 in casa dell’Al-Taawoun. Nei due precedenti più recenti registrati, nessuna delle due squadre è riuscita a vincere e tutti e quattro i gol sono stati divisi equamente.