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Biglietti Millwall-Sheffield United: prezzi, informazioni sulla partita, acquisti all’ultimo minuto e altro

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Il Millwall affronta lo Sheffield United in Championship. Ecco come assicurarsi i biglietti

Il Millwall ospita lo Sheffield United martedì 8 dicembre 2026 al The Den di Londra.

L’ultimo risultato positivo del Millwall contro lo Sheffield United al The Den risale a gennaio 2026, quando le due squadre pareggiarono 1-1 in una partita di Championship molto combattuta. Andando più indietro, il Millwall aveva dimostrato di saper mettere in difficoltà in casa il club del South Yorkshire, conquistando una sofferta vittoria per 3-2 al The Den nel febbraio 2023.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Millwall-Sheffield United, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Millwall-Sheffield United in Championship?

Millwall-Sheffield United si gioca al The Den di Londra martedì 8 Desember 2026.

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Championship - Game Week 20
The Den

Come acquistare i biglietti per Millwall-Sheffield United in Championship?

Per acquistare i biglietti per la partita di Championship tra Millwall e Sheffield United, potete valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: Acquistare direttamente presso la biglietteria ufficiale del Millwall FC o tramite il portale online del club è il modo più sicuro e diretto per ottenere biglietti autentici per i settori di casa.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Millwall-Sheffield United in Championship?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per la partita di Championship tra Millwall e Sheffield United:

1. Canali ufficiali del club

  • Adulti, tariffa standard: Generalmente da 27 £ a 45 £.
  • Tariffe ridotte e ragazzi: Generalmente da 15 £ a 25 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali di vendita ufficiali del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che dipendono dalla domanda:

  • Biglietti rivenduti più economici: A partire da circa 40 £.
  • Posti rivenduti di fascia media e alta: Generalmente tra 65 £ e 95 £.
  • Pacchetti hospitality premium o VIP: Da 249 £ in su.

Millwall-Sheffield United in Championship: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Millwall e Sheffield United

Il Millwall arriva a questa partita con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare di Championship. Nell’incontro più recente ha perso 3-0 contro il West Bromwich Albion, dopo una precedente sconfitta per 3-0 contro il Birmingham City. L’unica vittoria del Millwall in questo periodo è stata il 4-1 sul Derby County. Nelle cinque partite ha segnato otto goal e ne ha subiti dieci, mostrando discontinuità sia in attacco sia in difesa.

Nelle ultime cinque gare di Championship, lo Sheffield United ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Nell’ultima partita ha perso 2-1 sul campo del Charlton Athletic, mentre in precedenza aveva battuto il Preston North End per 2-3 in trasferta e il Wrexham per 1-0. Lo Sheffield United ha segnato cinque goal e ne ha subiti cinque in queste cinque partite. La gara senza reti subite contro il Wrexham spicca come segnale dell’organizzazione difensiva che Wilder ha lavorato per costruire.

MIL

MIL - Forma

LIN
D2-2
POR
S2-1
DER
V4-1
BIR
S3-0
WBA
S3-0
Gol segnato (subito)
7/11
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SHU

SHU - Forma

BRC
V0-1
DER
D1-1
WRE
V1-0
PNE
V2-3
CHA
S2-1
Gol segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Millwall-Sheffield United: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre, disputato al The Den in Championship nel gennaio 2026, è terminato 1-1. Lo Sheffield United ha vinto tre degli ultimi cinque incontri tra i club, mentre il Millwall ha ottenuto una vittoria e un pareggio nello stesso periodo. Lo Sheffield United ha vinto le due sfide consecutive contro il Millwall nell’aprile e nell’agosto 2025, ma il Millwall si era imposto 3-2 al The Den nell’incontro del febbraio 2023.

Testa a testa

MillwallPareggioSheffield United
3
1
1
Championship
Millwall badge
Millwall
MIL
1
Sheffield United badge
Sheffield United
SHU
1
FIN
Championship
Sheffield United badge
Sheffield United
SHU
0
Millwall badge
Millwall
MIL
1
FIN
Championship
Sheffield United badge
Sheffield United
SHU
0
Millwall badge
Millwall
MIL
1
FIN
Championship
Millwall badge
Millwall
MIL
0
Sheffield United badge
Sheffield United
SHU
1
FIN
Championship
Millwall badge
Millwall
MIL
3
Sheffield United badge
Sheffield United
SHU
2
FIN
6Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

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