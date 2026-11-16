Biglietti Millwall-Sheffield United: prezzi, informazioni sulla partita, acquisti all’ultimo minuto e altro

Il Millwall ospita lo Sheffield United martedì 8 dicembre 2026 al The Den di Londra.

L’ultimo risultato positivo del Millwall contro lo Sheffield United al The Den risale a gennaio 2026, quando le due squadre pareggiarono 1-1 in una partita di Championship molto combattuta. Andando più indietro, il Millwall aveva dimostrato di saper mettere in difficoltà in casa il club del South Yorkshire, conquistando una sofferta vittoria per 3-2 al The Den nel febbraio 2023.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Millwall-Sheffield United, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Millwall-Sheffield United in Championship?

Millwall-Sheffield United si gioca al The Den di Londra martedì 8 Desember 2026.

Championship - Game Week 20 8 dic 2026 - 14:45 The Den

Come acquistare i biglietti per Millwall-Sheffield United in Championship?

Per acquistare i biglietti per la partita di Championship tra Millwall e Sheffield United, potete valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Acquistare direttamente presso la biglietteria ufficiale del Millwall FC o tramite il portale online del club è il modo più sicuro e diretto per ottenere biglietti autentici per i settori di casa.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Millwall-Sheffield United in Championship?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per la partita di Championship tra Millwall e Sheffield United:

1. Canali ufficiali del club

Adulti, tariffa standard: Generalmente da 27 £ a 45 £ .

Generalmente da . Tariffe ridotte e ragazzi: Generalmente da 15 £ a 25 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali di vendita ufficiali del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che dipendono dalla domanda:

Biglietti rivenduti più economici: A partire da circa 40 £ .

A partire da circa . Posti rivenduti di fascia media e alta: Generalmente tra 65 £ e 95 £ .

Generalmente tra . Pacchetti hospitality premium o VIP: Da 249 £ in su.

Millwall-Sheffield United in Championship: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Millwall e Sheffield United

Il Millwall arriva a questa partita con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare di Championship. Nell’incontro più recente ha perso 3-0 contro il West Bromwich Albion, dopo una precedente sconfitta per 3-0 contro il Birmingham City. L’unica vittoria del Millwall in questo periodo è stata il 4-1 sul Derby County. Nelle cinque partite ha segnato otto goal e ne ha subiti dieci, mostrando discontinuità sia in attacco sia in difesa.

Nelle ultime cinque gare di Championship, lo Sheffield United ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Nell’ultima partita ha perso 2-1 sul campo del Charlton Athletic, mentre in precedenza aveva battuto il Preston North End per 2-3 in trasferta e il Wrexham per 1-0. Lo Sheffield United ha segnato cinque goal e ne ha subiti cinque in queste cinque partite. La gara senza reti subite contro il Wrexham spicca come segnale dell’organizzazione difensiva che Wilder ha lavorato per costruire.

Millwall-Sheffield United: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre, disputato al The Den in Championship nel gennaio 2026, è terminato 1-1. Lo Sheffield United ha vinto tre degli ultimi cinque incontri tra i club, mentre il Millwall ha ottenuto una vittoria e un pareggio nello stesso periodo. Lo Sheffield United ha vinto le due sfide consecutive contro il Millwall nell’aprile e nell’agosto 2025, ma il Millwall si era imposto 3-2 al The Den nell’incontro del febbraio 2023.