Il Malaga ospita il Barcellona domenica 13 dicembre 2026 all'Estadio La Rosaleda di Malaga.

Nell'ultimo confronto ufficiale prima della prolungata assenza del Malaga dalla massima serie spagnola, il Barcellona ha vinto agevolmente 2-0 in trasferta il 10 marzo 2018, grazie ai gol di Luis Suárez e Philippe Coutinho. Negli anni di maggiore rilievo di questa sfida, Lionel Messi è stato la vera bestia nera della squadra andalusa, segnando contro di essa ben 10 gol in carriera.

Qui GOAL ti spiega tutto quello che devi sapere per assicurarti i biglietti di Malaga-Barcellona, compresi i canali d'acquisto e i prezzi.

Quando si gioca Malaga-Barcellona di Liga?

Malaga-Barcellona si gioca domenica 13 dicembre 2026 all'Estadio La Rosaleda di Malaga.

LaLiga - Game Week 16 13 dic 2026 - 09:00 Estadio La Rosaleda

Come acquistare i biglietti per Malaga-Barcellona di Liga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Malaga e Barcellona:

1. Canali ufficiali dei club

Canali ufficiali del Málaga CF: Il canale principale più affidabile è il sito ufficiale del Malaga ( malagacf.com ), dove i biglietti per le partite casalinghe vengono messi a disposizione prima dei soci del club e poi del pubblico.

Il canale principale più affidabile è il sito ufficiale del Malaga ( ), dove i biglietti per le partite casalinghe vengono messi a disposizione prima dei soci del club e poi del pubblico. Canali ufficiali del FC Barcelona: Per chi sostiene la squadra ospite, il sito ufficiale del Barcellona (fcbarcelona.com) mette occasionalmente a disposizione una quota ufficiale di biglietti per il settore ospiti riservata ai soci registrati e alle penyes, i club dei tifosi.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Su queste piattaforme i tifosi possono acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando quelli disponibili sui canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Malaga-Barcellona di Liga?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Malaga e Barcellona:

1. Canali ufficiali dei club

Dietro le porte / anello superiore (Fondo / Gol): I prezzi partono generalmente da circa 75 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Settori laterali / posti Preferencia: I prezzi vanno da 80 a 110 € .

I prezzi vanno da . Tribuna principale / categorie premium (Tribuna): I prezzi vanno generalmente da 90 a 130 € .

I prezzi vanno generalmente da . Aree VIP e aziendali: I prezzi vanno da 250 a 500 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, sulle piattaforme di rivendita come StubHub. I prezzi dei biglietti dipendono dalla domanda di mercato:

Anello superiore / rivendita generale: I prezzi partono generalmente da circa 200-250 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Anello inferiore e posti nei settori laterali: I prezzi sono spesso compresi tra 350 e oltre 600 € .

I prezzi sono spesso compresi tra . Rivendita di posti VIP e servizi premium: I prezzi vanno spesso da 1.000 a oltre 2.000 €.

Malaga-Barcellona di Liga: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Malaga e Barcellona

Il Malaga arriva alla sfida in un momento difficile: nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L'unico successo è arrivato contro lo Sporting de Alcazar in Copa del Rey, mentre nelle ultime due gare di Liga ha perso 1-2 contro il Racing Santander e 2-1 contro il Real Betis. In queste cinque partite, il Malaga ha segnato cinque gol e ne ha subiti 11.

Il Barcellona ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell'impegno più recente ha vinto 1-2 in trasferta contro l'Atletico Madrid in Liga e ha anche segnato sei gol al Deportivo Alaves senza subirne. Le due sconfitte sono arrivate contro il Real Madrid in Liga e il Paris Saint-Germain in Champions League. Nelle cinque gare ha segnato 12 gol e ne ha subiti 9.

Malaga-Barcellona: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra i due club risale al marzo 2018, quando il Barcellona vinse 2-0 alla Rosaleda in Liga. Negli ultimi cinque scontri diretti registrati, il Barcellona ha ottenuto tre vittorie, il Malaga una e una partita è finita in parità. In questi incontri il Barcellona ha segnato otto gol e il Malaga quattro.