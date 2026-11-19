Il Liverpool ospita il Leeds United sabato 12 dicembre 2026 ad Anfield, a Liverpool.

Il loro incontro più recente in Premier League, il 1° gennaio 2026, si è concluso con un combattuto 0-0 ad Anfield, con entrambe le difese capaci di reggere. Prima di quel pareggio senza reti, questa sfida aveva spesso regalato spettacolo, in particolare con il rocambolesco 3-3 a Elland Road nel dicembre 2025.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c’è da sapere per assicurarvi i biglietti di Liverpool-Leeds United, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Liverpool-Leeds United in Premier League?

Liverpool-Leeds United si gioca ad Anfield, a Liverpool, sabato 12 dicembre 2026.

Come acquistare i biglietti per Liverpool-Leeds United in Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Liverpool e Leeds United, potete valutare queste opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Sia il Liverpool (Official LFC Membership) sia il Leeds United (Official Membership) offrono diverse categorie di iscrizione per l’acquisto dei biglietti. Gli iscritti possono generalmente accedere ai sistemi di sorteggio, alle vendite riservate e a ulteriori finestre di vendita o disponibilità dell’ultimo minuto.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Liverpool-Leeds United in Premier League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la prossima sfida di Premier League tra Liverpool e Leeds United:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti d’ingresso standard: In genere costano circa da 30 a 60 sterline.

In genere costano circa Pacchetti hospitality ufficiali & VIP: Di solito partono da circa 150-200 sterline e oltre.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti nelle vendite dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita dei biglietti d’ingresso standard: Prezzi di partenza intorno a 95-160 sterline .

Prezzi di partenza intorno a . Rivendita di pacchetti VIP e hospitality: In genere, prezzi di partenza intorno a 180-320 sterline.

Liverpool-Leeds United in Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Liverpool e Leeds United

Nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, il Liverpool ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un’altra vittoria, segnando sette goal e subendone sei. Nell’ultima gara, l’8 novembre, ha vinto 1-3 in trasferta contro il Crystal Palace in Premier League. Prima erano arrivate le sconfitte contro il Fenerbahce (3-2 in Champions League) e l’Arsenal (1-0 in campionato), anche se il Liverpool ha superato il turno in Carabao Cup grazie a un pareggio per 1-1 contro il Chelsea risoltosi a suo favore.

Il Leeds United ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Premier League, segnando quattro goal e subendone quattro. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 in casa del Tottenham Hotspur il 7 novembre. In precedenza aveva perso 2-0 contro il Bournemouth e pareggiato 0-0 in casa del Sunderland; nelle cinque partite considerate figura anche l’1-1 sul campo del Manchester United.

Liverpool-Leeds United: i precedenti recenti

L’ultimo incontro ufficiale tra le due squadre è stato lo 0-0 di Premier League ad Anfield del 1° gennaio 2026. In precedenza, le due formazioni avevano pareggiato 3-3 a Elland Road nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque confronti diretti, tra cui la vittoria per 2-4 del Leeds in un’amichevole precampionato nell’agosto 2026, il Leeds è avanti con due successi contro uno del Liverpool; completano il bilancio due pareggi.