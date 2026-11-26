Un posto nelle semifinali di Carabao Cup di gennaio sarà in palio quando il Liverpool affronterà il Bournemouth ad Anfield (mercoledì 16 dicembre). Si preannuncia un quarto di finale importante e i biglietti sono già prenotabili.

Nel 2024 il Liverpool ha conquistato la sua decima Coppa di Lega, staccando tutte le altre squadre nella classifica delle più titolate nella storia della competizione. Il Bournemouth, invece, non ha mai superato i quarti di finale in nessuna delle due principali coppe nazionali inglesi.

Il passaggio di Andoni Iraola dal Bournemouth alla guida del Liverpool in estate aggiunge ulteriore interesse alla sfida, che ad Anfield, sotto i riflettori, promette un'atmosfera elettrizzante.

Di seguito GOAL ti fornisce tutte le informazioni sui biglietti per Liverpool-Bournemouth di Carabao Cup, compresi i canali di acquisto e i prezzi.

Quando si gioca Liverpool-Bournemouth di Carabao Cup?

Data Partita (ora locale) Biglietti Stadio (città) Mercoledì 16 dicembre Carabao Cup: Liverpool-Bournemouth (ore 20 GMT) Biglietti Anfield (Liverpool) Domenica 30 maggio Premier League: Liverpool-Bournemouth (orario da definire) Biglietti Anfield (Liverpool)

Come acquistare i biglietti per Liverpool-Bournemouth di Carabao Cup

I biglietti ufficiali per il quarto di finale di Carabao Cup tra Liverpool e Bournemouth ad Anfield possono essere acquistati direttamente dai due club. I pacchetti hospitality ufficiali sono invece disponibili da subito.

I biglietti sono rigorosamente suddivisi tra settori di casa e ospiti:

Tifosi di casa (Liverpool) : possono acquistarli online tramite il portale ufficiale dei biglietti del Liverpool FC. Per sincronizzarli con il portafoglio digitale è necessario un dispositivo mobile.

: possono acquistarli online tramite il portale ufficiale dei biglietti del Liverpool FC. Per sincronizzarli con il portafoglio digitale è necessario un dispositivo mobile. Tifosi ospiti (Bournemouth): i biglietti per il settore ospiti vengono assegnati direttamente al Bournemouth e devono essere acquistati tramite il sito della biglietteria ufficiale del club.

La vendita dei biglietti ufficiali per i settori di casa segue diverse fasi, stabilite in base all'iscrizione al club e alla presenza alle partite precedenti (crediti fedeltà):

Vendita prioritaria : le registrazioni per chi possiede crediti relativi alle precedenti partite di Carabao Cup si aprono generalmente alcune settimane prima dell'incontro.

: le registrazioni per chi possiede crediti relativi alle precedenti partite di Carabao Cup si aprono generalmente alcune settimane prima dell'incontro. Vendita ai soci : la vendita principale per i soci All Red con crediti relativi a specifiche fasce di partite casalinghe inizia il 10 novembre.

: la vendita principale per i soci All Red con crediti relativi a specifiche fasce di partite casalinghe inizia il 10 novembre. Sorteggi locali e generali: se dopo le vendite prioritarie restano biglietti, i sorteggi per i soci locali e la vendita generale si tengono solitamente una o due settimane prima della partita, all'inizio di dicembre.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per Liverpool-Bournemouth di Carabao Cup sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e rappresenta un'opzione affidabile per i tifosi alla ricerca di biglietti all'ultimo momento.

Quanto costano i biglietti per Liverpool-Bournemouth di Carabao Cup?

I biglietti ufficiali per le partite delle coppe nazionali del Liverpool ad Anfield costano generalmente tra 10 e 40 sterline, a seconda della fascia, della tribuna e delle eventuali agevolazioni.

I prezzi delle diverse categorie di biglietti e dei vari settori sono così suddivisi:

Categoria di biglietto / settore Fascia di prezzo Caratteristiche e servizi inclusi Anelli superiori e inferiori delle tribune dietro le porte Da 10 a 30 £ Situati dietro le porte: il Kop è noto per la sua atmosfera, mentre l'anello superiore della Anfield Road, recentemente ampliato, offre un'ottima visuale dall'alto. Anelli delle tribune laterali Da 30 a 40 £ Visuale privilegiata dalle tribune laterali: le file più basse sono vicine alle panchine, mentre gli anelli superiori offrono una visione tattica più ampia. Brodies Sports Bar / Lounge (hospitality) Da 125 £ Livello 1 dell'anello superiore della Anfield Road. Include posti imbottiti per la partita, street food gratuito, una bevanda nell'intervallo e la presenza di leggende del Liverpool FC. Anfield Beat Lounge (hospitality) Da 180 £ Posti premium nel blocco L15 della Main Stand. Include l'accesso esclusivo alla lounge e una bevanda gratuita nell'intervallo. Lounge premium Da 245 £ Esperienze di lusso nel giorno della partita, con menu di più portate di alto livello, bevande e posti centrali privilegiati lungo il campo.

Per ulteriori informazioni, consulta il portale ufficiale dei biglietti del club. Per verificare la disponibilità attuale, puoi controllare anche i siti di rivendita come StubHub.

Liverpool-Bournemouth: i precedenti

Il Liverpool domina il bilancio dei precedenti contro il Bournemouth, con 21 vittorie nelle 27 partite ufficiali disputate tra le due squadre. Il Bournemouth ha vinto soltanto 3 volte, mentre le restanti 3 sfide sono terminate in pareggio.

Nell'ultimo confronto tra le due squadre, il Liverpool ha vinto 1-0 in campionato al Vitality Stadium (settembre 2026). Alexander Isak ha segnato l'unico goal della partita al 57° minuto su assist di Cody Gakpo.

Record e traguardi principali