Il Lecce ospita il Sassuolo sabato 12 Desember 2026 allo stadio Via del Mare di Lecce.

Il loro incontro più recente, nel maggio 2026, è stato un emozionante 3-2 al Mapei Stadium: il Lecce ha strappato la vittoria in trasferta con un gol di Nikola Štulić nel recupero del 90° minuto. In precedenza, nella stessa stagione 2025/26, le due squadre avevano pareggiato 0-0 a Lecce nell’ottobre 2025.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Lecce-Sassuolo, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Lecce-Sassuolo di Serie A?

Lecce-Sassuolo si gioca sabato 12 Desember 2026 allo stadio Via del Mare di Lecce.

Serie A - Game Week 15 12 dic 2026 - 12:00 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Come acquistare i biglietti per Lecce-Sassuolo di Serie A?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Serie A tra Lecce e Sassuolo:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: È possibile acquistare i biglietti direttamente nella sezione biglietteria del sito ufficiale dell’US Lecce. Di norma la vendita libera inizia circa una o due settimane prima della partita. I biglietti si possono acquistare anche nei punti vendita fisici autorizzati Vivaticket a Lecce.

2. Piattaforme di rivendita

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, quelli per il pubblico possono spesso essere trovati su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Serie A quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Lecce-Sassuolo di Serie A?

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti per la partita di Serie A tra Lecce e Sassuolo:

1. Canali ufficiali del club

Curve Nord / Sud e Distinti (dietro le porte / angoli): 19 € (intero) / 9 € (under 14)

19 € (intero) / 9 € (under 14) Settore Ospiti: 19 € (intero) / 9 € (under 14)

19 € (intero) / 9 € (under 14) Tribuna Est: 25 € (intero) / 13 € (under 14)

25 € (intero) / 13 € (under 14) Tribuna Centrale Inferiore: 35 € (intero) / 16 € (under 14)

35 € (intero) / 16 € (under 14) Tribuna Centrale Superiore: 55 € (intero) / 23 € (under 14)

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti ufficiali venduti dal club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Curve e settori agli angoli (fascia più economica): da 15 € a 35 €

da 15 € a 35 € Settori laterali / Tribuna Est (fascia intermedia): da 45 € a 75 €

da 45 € a 75 € Settori centrali / Tribuna Centrale (fascia premium): da 80 € a oltre 105 €

Lecce-Sassuolo di Serie A: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Lecce e Sassuolo

Il Lecce ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie A. L’ultima si è conclusa con un 1-1 contro il Torino, dopo la sconfitta per 1-2 contro il Genoa. L’unica nota positiva di questa serie è stata la vittoria per 3-0 in trasferta contro l’Udinese. La squadra di Di Francesco ha segnato 10 gol e ne ha subiti 10 in queste cinque gare: numeri che descrivono una formazione capace di produrre in attacco, ma priva di continuità difensiva.

Il Sassuolo ha perso tutte le ultime cinque partite di Serie A. La più recente si è chiusa con una sconfitta per 3-0 contro la Roma. In questa serie ha anche perso 2-4 in casa contro la Fiorentina ed è stato travolto 2-6 dalla Lazio. Il Sassuolo ha segnato nove gol e ne ha subiti 20 in queste cinque gare, a conferma dei problemi difensivi che hanno contribuito all’esonero di Aquilani.

Lecce-Sassuolo: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale al maggio 2026, quando il Lecce ha vinto 3-2 sul campo del Sassuolo in Serie A. Nelle ultime cinque sfide in tutte le competizioni, il Lecce ha vinto due volte e il Sassuolo altrettante, con un pareggio. Le due squadre hanno anche pareggiato 0-0 nell’ottobre 2025, mentre il Sassuolo ha vinto 2-0 in Coppa Italia nel settembre 2024.