La Lazio ospita la Roma domenica 13 dicembre 2026 allo Stadio Olimpico di Roma.

Nell’ultimo confronto, disputato il 17 maggio 2026, la Roma ha conquistato una netta vittoria per 2-0 allo Stadio Olimpico grazie a una doppietta del difensore Gianluca Mancini, in una sfida accesa che entrambe le squadre hanno concluso in dieci uomini. La Lazio vuole interrompere la sua serie senza vittorie nel derby e riscattare le due sconfitte in campionato della scorsa stagione: il prossimo incontro promette un’altra intensa battaglia per il predominio nella Città Eterna.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Lazio-Roma, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Lazio-Roma di Serie A?

Lazio-Roma si gioca allo Stadio Olimpico di Roma domenica 13 dicembre 2026.

Come acquistare i biglietti per Lazio-Roma di Serie A?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Serie A tra Lazio e Roma:

1. Canali ufficiali dei club

Partner ufficiale per la biglietteria: I biglietti del circuito ufficiale sono venduti esclusivamente tramite Vivaticket e il sito ufficiale della SS Lazio.

I biglietti del circuito ufficiale sono venduti esclusivamente tramite Vivaticket e il sito ufficiale della SS Lazio. Canali ufficiali della Roma: I biglietti per i settori ospiti Curva Sud e Distinti Sud sono gestiti separatamente attraverso il portale ufficiale di biglietteria dell’AS Roma tramite Vivaticket.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, è spesso possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Serie A quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Lazio-Roma di Serie A?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per Lazio-Roma di Serie A:

1. Canali ufficiali dei club

Curva Nord e Distinti (dietro le porte / anelli inferiori): 30–50 €.

30–50 €. Tribuna Tevere (tribune laterali): 60–120 €.

60–120 €. Tribuna Monte Mario (settori laterali centrali / premium): 100–180 € e oltre.

100–180 € e oltre. Ospitalità VIP e aziendale: 250–500 € e oltre.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti dei club sui canali ufficiali sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Anello superiore / settori dietro le porte (Curve / Distinti): 95–140 €

95–140 € Tribune laterali (Tribuna Tevere): 150–280 €

150–280 € Posti centrali e premium negli anelli inferiori (Monte Mario): 300–550 € e oltre

Lazio-Roma di Serie A: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Lazio e Roma

La Lazio ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, lasciando punti per strada soltanto nell’1-1 casalingo contro il Napoli. Il risultato più recente è una vittoria per 2-1 sul Cagliari; in questa serie è arrivato anche un successo per 6-2 in trasferta contro il Sassuolo. La squadra di Gattuso ha segnato 14 gol e ne ha subiti appena quattro in queste cinque gare.

Nelle ultime cinque partite la Roma ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nell’impegno più recente ha battuto il Sassuolo per 3-0 e ha anche vinto per 5-2 in trasferta contro l’Udinese. L’unica sconfitta è arrivata in Champions League, per 3-2 contro il Manchester United. La squadra di Gasperini ha segnato 17 gol e ne ha subiti otto nelle cinque gare.

Lazio-Roma: I precedenti più recenti

Il derby della Capitale più recente tra quelli qui considerati si è disputato il 17 maggio 2026, quando la Roma ha battuto la Lazio per 2-0 allo Stadio Olimpico in Serie A. Negli ultimi cinque confronti tra i due club, la Roma ha vinto tre volte, la Lazio una e una partita è finita in pareggio. La Roma non ha subito gol in due di questi cinque incontri.