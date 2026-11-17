Il LASK ospita il Fenerbahçe mercoledì 9 dicembre 2026 alla Raiffeisen Arena di Linz.

Le due squadre si sono già affrontate in un'amichevole precampionato il 14 luglio 2026, quando il Fenerbahçe si è imposto di misura per 2-1. In vista di questa partita della fase campionato alla Raiffeisen Arena, il LASK ha dimostrato di poter competere a livello europeo, come testimonia l'impressionante vittoria per 4-0 sullo Slovan Bratislava in Champions League.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarti i biglietti di LASK-Fenerbahçe, compresi i canali d'acquisto e i prezzi.

Quando si gioca LASK-Fenerbahçe in Champions League?

LASK-Fenerbahçe si gioca mercoledì 9 dicembre 2026 alla Raiffeisen Arena di Linz.

Champions League - Game Week 6 9 dic 2026 - 15:00 Raiffeisen Arena

Come acquistare i biglietti per LASK-Fenerbahçe in Champions League?

Ecco i canali e le modalità d'acquisto dei biglietti disponibili per la prossima partita di Champions League tra LASK e Fenerbahçe:

1. Canali ufficiali dei club

Canali ufficiali del LASK: I biglietti in vendita prioritaria e generale per i settori riservati ai tifosi di casa alla Raiffeisen Arena sono disponibili principalmente sul portale ufficiale del LASK.

I biglietti in vendita prioritaria e generale per i settori riservati ai tifosi di casa alla Raiffeisen Arena sono disponibili principalmente sul portale ufficiale del LASK. Canali ufficiali del Fenerbahçe: I tifosi ospiti che desiderano assistere alla partita nel settore a loro riservato acquistano generalmente i biglietti assegnati tramite il sistema di vendita ufficiale e i canali riservati ai soci del Fenerbahçe.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per LASK-Fenerbahçe in Champions League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra LASK e Fenerbahçe:

1. Canali ufficiali dei club

Ingresso generale / fasce standard: I prezzi partono generalmente da circa 40-75 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Categorie superiori / centrali: I prezzi sono generalmente compresi tra 90 e 150 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Anello inferiore / settori in piedi: I prezzi partono da circa 195-240 € .

I prezzi partono da circa . Tribune laterali / settori premium: I prezzi sono generalmente compresi tra 350 e 710 € .

I prezzi sono generalmente compresi tra . Settori VIP / hospitality e settori molto richiesti: I prezzi vanno da 780 a oltre 1.130 €.

LASK-Fenerbahçe in Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di LASK e Fenerbahçe

Il LASK è in ottima forma: ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendone una. Nell'ultima gara ha vinto 2-4 in trasferta contro il Ried in Bundesliga e, in precedenza, ha battuto 4-0 lo Slovan Bratislava in Champions League. L'unica sconfitta è arrivata contro il Salisburgo, per 3-1 in Bundesliga. In queste cinque partite, il LASK ha segnato 14 goal e ne ha subiti otto, mostrando una propensione offensiva che gli permette di ottenere risultati con molti goal.

Il Fenerbahçe ha vinto due delle ultime cinque partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due. Il risultato più recente è una vittoria per 5-0 sul campo del Corum FK in Süper Lig, arrivata dopo il successo per 3-2 contro il Liverpool in Champions League. Nello stesso periodo, però, ha perso contro Goztepe e Galatasaray in Süper Lig. In queste cinque partite, il Fenerbahçe ha segnato 13 goal e ne ha subiti sette.

LASK-Fenerbahçe: i precedenti recenti

L'unico incontro registrato tra LASK e Fenerbahçe è l'amichevole precampionato del 14 luglio 2026, vinta dal Fenerbahçe per 2-1. Con una sola partita nei dati disponibili, non è possibile individuare una tendenza nei precedenti: questa sfida di Champions League sarà di fatto il primo incontro ufficiale tra i due club.