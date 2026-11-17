Lo Jagiellonia Bialystok ospita il Crystal Palace giovedì 10 dicembre 2026 allo Stadion Miejski di Bialystok.

Lo Jagiellonia arriva a questa fase della competizione mostrando solidità in casa, forte di una recente serie di vittorie tra campionato e coppe. Il Crystal Palace affronta questo impegno europeo cercando di gestire un calendario fitto e conquistare punti importanti in trasferta nella classifica della fase campionato.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Jagiellonia Bialystok-Crystal Palace, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Jagiellonia Bialystok-Crystal Palace di Europa League?

Jagiellonia Bialystok-Crystal Palace si gioca allo Stadion Miejski di Bialystok giovedì 10 dicembre 2026.

Europa League - Game Week 6 10 dic 2026 - 12:45 Stadion Miejski, Bialystok

Come acquistare i biglietti per Jagiellonia Bialystok-Crystal Palace di Europa League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Europa League tra Jagiellonia Bialystok e Crystal Palace:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: L'acquisto diretto sui portali ufficiali o presso le biglietterie dello Jagiellonia Bialystok o del Crystal Palace è il modo principale e più sicuro per assicurarsi un posto.

2. Piattaforme di rivendita

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Europa League quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Jagiellonia Bialystok-Crystal Palace di Europa League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la partita di Europa League tra Jagiellonia Bialystok e Crystal Palace:

1. Canali ufficiali dei club

Settori inferiori o ingresso ordinario: I prezzi partono generalmente da circa 20-40 €.

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Biglietti più economici: Partono da circa 50-65 € .

Partono da circa . Prezzi medi di mercato: Si aggirano sui 95-110 €

Si aggirano sui Settori premium e posti centrali lungo le tribune laterali: Arrivano a 150-250 € e oltre.

Jagiellonia Bialystok-Crystal Palace di Europa League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Jagiellonia Bialystok e Crystal Palace

Lo Jagiellonia Bialystok ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è una vittoria per 1-0 sul GKS Katowice in Ekstraklasa; ha inoltre battuto nettamente il Lechia Gdansk per 6-0 in FA Cup. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro il Levski Sofia in Europa League. Nelle cinque partite lo Jagiellonia ha segnato nove goal e ne ha subiti due, mostrando una solida tenuta difensiva in casa.

Il Crystal Palace ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell'incontro più recente ha perso 3-1 contro il Liverpool a Selhurst Park in Premier League; ha inoltre subito una sconfitta per 2-0 contro il Newcastle United e una per 2-0 contro il Tottenham Hotspur. L'unica vittoria di questa serie è arrivata in Carabao Cup sul campo del Fulham. Nelle cinque partite il Palace ha subito sette goal e ne ha segnati cinque.

Jagiellonia Bialystok-Crystal Palace: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Jagiellonia Bialystok e Crystal Palace nelle ultime cinque partite registrate.