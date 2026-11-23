L'Inter Club d'Escaldes ospita l'AGF giovedì 17 dicembre 2026 all'Estadi de la FAF.

L'Inter Club d'Escaldes e l'AGF Aarhus non si sono mai affrontati, né in una partita ufficiale né in un'amichevole: questa sfida della fase campionato della UEFA Conference League sarà il loro primo incontro in assoluto. La partita rappresenta anche un raro confronto tra club di Paesi diversi: l'Inter Club d'Escaldes non ha mai giocato contro una squadra danese nelle competizioni UEFA, mentre l'AGF ha pochi precedenti contro avversarie andorrane.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Inter Club d'Escaldes-AGF, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Inter Club d'Escaldes-AGF di Conference League?

Inter Club d'Escaldes-AGF si gioca all'Estadi de la FAF giovedì 17 dicembre 2026.

Come acquistare i biglietti per Inter Club d'Escaldes-AGF di Conference League?

Ecco i canali e le modalità di acquisto disponibili per la prossima partita di Conference League tra Inter Club d'Escaldes e AGF:

1. Canali ufficiali dei club

Canali ufficiali dell'Inter Club d'Escaldes: I biglietti per le partite casalinghe in Andorra vengono generalmente messi in vendita sul sito ufficiale e sui canali social del club in prossimità della data dell'incontro oppure, se ancora disponibili, alla biglietteria dello stadio il giorno della partita.

I biglietti per le partite casalinghe in Andorra vengono generalmente messi in vendita sul sito ufficiale e sui canali social del club in prossimità della data dell'incontro oppure, se ancora disponibili, alla biglietteria dello stadio il giorno della partita. Settore ospiti assegnato ufficialmente all'AGF: I tifosi in trasferta possono acquistare i biglietti per il settore ospiti tramite il portale ufficiale dell'AGF Aarhus, nel rispetto delle eventuali regole di priorità legate ai punti fedeltà o agli abbonamenti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Conference League quando quelli disponibili attraverso i canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Inter Club d'Escaldes-AGF di Conference League?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la partita di Conference League tra Inter Club d'Escaldes e AGF:

1. Canali ufficiali dei club

Settori ordinari / settori laterali scoperti: 20 – 35 € .

. Tribuna principale coperta: 35 – 50 € .

. Settore ospiti (tifosi dell'AGF): 20 – 40 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali di vendita ufficiali dei club, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Settori ordinari / settori laterali scoperti: 420 – 435 € .

. Tribuna principale coperta / fascia intermedia: 435 – oltre 600 € .

. VIP / servizi di ospitalità premium: 600 – oltre 1.150 €.

Inter Club d'Escaldes-AGF di Conference League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Inter Club d'Escaldes e AGF

L'Inter Club d'Escaldes ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'ultima gara si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro lo Sporting Escaldes in 1. Division, dopo la sconfitta per 2-1 in Conference League contro l'FK Crvena Zvezda. In queste cinque partite, l'Inter Club d'Escaldes ha segnato quattro goal e ne ha subiti sei; entrambe le gare europee si sono concluse con una sconfitta.

L'AGF attraversa un periodo migliore: nelle ultime cinque partite ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. La squadra di Poulsen ha battuto l'AC Horsens per 2-0 in Superliga nell'ultima gara, mentre lo 0-0 contro il Braga in Conference League ha mostrato solidità difensiva ai massimi livelli. In questa serie di partite ha segnato cinque goal e ne ha subiti tre; le vittorie consecutive contro FC Roskilde e Viborg, precedenti alla sfida con il Braga, hanno dimostrato continuità in attacco.

Inter Club d'Escaldes-AGF: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati su precedenti recenti tra Inter Club d'Escaldes e AGF. Nel database fornito non risultano incontri precedenti tra le due squadre.