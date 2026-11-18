Il Getafe ospita l'Inter Club d'Escaldes giovedì 10 dicembre 2026 al Coliseum di Getafe.

La partita all'Estadio Coliseum sarà il primo confronto ufficiale tra Getafe e Inter Club d'Escaldes in una competizione europea. È una sfida cruciale della quinta giornata della fase campionato della UEFA Conference League 2026/27: entrambe le squadre cercheranno di risalire la classifica.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Getafe-Inter Club d'Escaldes, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Getafe-Inter Club d'Escaldes di Conference League?

Getafe-Inter Club d'Escaldes si gioca giovedì 10 dicembre 2026 al Coliseum di Getafe.

Conference League - Game Week 5 10 dic 2026 - 12:45 Coliseum

Come acquistare i biglietti per Getafe-Inter Club d'Escaldes di Conference League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Conference League tra Getafe e Inter Club d'Escaldes:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: puoi consultare il portale ufficiale del Getafe CF per verificare la disponibilità dei biglietti, le vendite riservate ai soci e quelle aperte al pubblico.

2. Piattaforme di rivendita

Piattaforme di rivendita: se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Conference League quando quelli disponibili sui canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Getafe-Inter Club d'Escaldes di Conference League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Conference League tra Getafe e Inter Club d'Escaldes:

1. Canali ufficiali del club

Posti standard nell'anello inferiore: i prezzi partono generalmente da circa 30 a 50 €.

Posti premium o settori centrali della tribuna: i prezzi sono generalmente compresi tra 70 e 120 €.

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard: prezzi indicativi a partire da 480 a 600 €.

Settori premium o posti VIP: prezzi medi tra 700 e oltre 820 €.

Getafe-Inter Club d'Escaldes di Conference League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Getafe e Inter Club d'Escaldes

Il Getafe arriva a questa partita con due vittorie, zero pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima uscita ha perso 2-0 contro il Villarreal in Liga, dopo aver subito anche una sconfitta per 1-0 contro il Brighton in Conference League. Ha però battuto il Siviglia 3-1 in campionato e vinto 2-3 sul campo dell'UB Lebrijana in Copa del Rey. In queste cinque partite, il Getafe ha segnato otto goal e ne ha subiti sette.

L'Inter Club d'Escaldes non ha ottenuto vittorie nelle ultime cinque partite, nelle quali ha raccolto tre pareggi e due sconfitte. Nell'incontro più recente ha pareggiato 1-1 con lo Sporting Escaldes nella massima serie andorrana, mentre la settimana precedente aveva perso 2-1 contro l'FK Crvena Zvezda in Conference League. Ha inoltre pareggiato 0-0 con il Penya Encarnada d'Andorra e 1-1 con l'FC Santa Coloma. In queste cinque gare l'Inter Club d'Escaldes ha segnato quattro goal e ne ha subiti sei.

Getafe-Inter Club d'Escaldes: i precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Getafe e Inter Club d'Escaldes. Questa partita potrebbe essere il primo confronto ufficiale registrato tra le due squadre.