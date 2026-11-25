Il FK Kauno Žalgiris ospita il Friburgo giovedì 17 dicembre 2026 allo stadio Dariaus ir Gireno di Kaunas.

Le due squadre non si sono mai affrontate in una competizione europea e arrivano quindi alla sfida allo stadio Darius e Girėnas senza precedenti negli scontri diretti. Per il club lituano Kauno Žalgiris, ospitare una squadra abitualmente competitiva in Bundesliga rappresenta un’occasione storica e una rara sfida contro un’avversaria della massima serie tedesca.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di FK Kauno Zalgiris-Friburgo, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca FK Kauno Zalgiris-Friburgo di Conference League?

FK Kauno Zalgiris-Friburgo si gioca giovedì 17 dicembre 2026 allo stadio Dariaus ir Gireno di Kaunas.

Come acquistare i biglietti per FK Kauno Zalgiris-Friburgo di Conference League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima sfida di Conference League tra FK Kauno Zalgiris e Friburgo:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale del club (Kauno Žalgiris): Il modo più diretto e sicuro è acquistarli tramite il sito ufficiale del FK Kauno Žalgiris o la piattaforma di vendita designata dal club.

Il modo più diretto e sicuro è acquistarli tramite il sito ufficiale del FK Kauno Žalgiris o la piattaforma di vendita designata dal club. Settore ospiti del Friburgo: I biglietti per i tifosi della squadra tedesca sono distribuiti direttamente attraverso il portale ufficiale del Friburgo ai soci del club e agli abbonati, secondo le linee guida UEFA per il settore ospiti.

2. Piattaforme di rivendita

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Conference League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per FK Kauno Zalgiris-Friburgo di Conference League?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la sfida di Conference League tra FK Kauno Zalgiris e Friburgo:

1. Canali ufficiali dei club

Ingresso standard: I prezzi vanno solitamente da 15 a 35 € .

I prezzi vanno solitamente . Posti nelle tribune laterali e centrali: I prezzi sono generalmente compresi tra 40 e 60 € .

I prezzi sono generalmente compresi . Pacchetti VIP e hospitality: I prezzi partono solitamente da circa 80 € e possono superare i 120 €.

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti ufficiali venduti dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti dietro le porte: I prezzi partono generalmente da circa 50-65 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Posti nelle tribune laterali: I prezzi vanno solitamente da 85 a oltre 160 € .

I prezzi vanno solitamente . Settori VIP: I prezzi vanno generalmente da 100 a oltre 130 €.

FK Kauno Zalgiris-Friburgo di Conference League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di FK Kauno Zalgiris e Friburgo

Il Kauno Zalgiris ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell’impegno più recente ha perso 4-1 contro il FK TransINVEST in A Lyga e ha subito anche una sconfitta per 3-0 contro il Lugano in Conference League. L’unica vittoria in questa serie è arrivata in trasferta contro l’Hegelmann, battuto 4-1. In queste cinque partite lo Zalgiris ha segnato sei goal e ne ha subiti dodici.

Il Friburgo ha vinto quattro delle ultime cinque partite, perdendone una. Nell’impegno più recente ha battuto 2-0 l’Union Berlino in Bundesliga, dopo aver vinto 1-0 in trasferta contro il Trabzonspor in Conference League. L’unica sconfitta in questa serie è arrivata contro il Bayern Monaco, che si è imposto 3-1. Nelle cinque partite il Friburgo ha segnato sette goal e ne ha subiti sei.