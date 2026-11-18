L'FC Copenaghen ospita il Lugano giovedì 10 dicembre 2026 al Parken di Copenaghen.

Nei precedenti tra le due squadre, il Copenaghen ha vinto il 100% delle sfide contro la formazione svizzera, imponendosi in entrambi gli incontri disputati. Il club danese ha vinto la gara d'andata per 1-0 al Parken Stadium il 19 settembre 2019, prima di ottenere un altro successo di misura per 1-0 in trasferta in Svizzera il 28 novembre 2019.

Scopri con GOAL tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di FC Copenaghen-Lugano, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca FC Koebenhavn-Lugano di Conference League?

FC Copenaghen-Lugano si gioca giovedì 10 dicembre 2026 al Parken di Copenaghen.

Conference League - Game Week 5 10 dic 2026 - 12:45 Stadio Parken

Come acquistare i biglietti per FC Koebenhavn-Lugano di Conference League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Conference League tra FC Koebenhavn e Lugano:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: acquistare i biglietti direttamente dal sito ufficiale o dalla biglietteria dell'FC Copenaghen è il modo principale e più affidabile per ottenerli al prezzo nominale, quando vengono messi a disposizione dei soci e poi in vendita libera.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Conference League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per FC Koebenhavn-Lugano di Conference League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per FC Koebenhavn-Lugano di Conference League:

1. Canali ufficiali del club

Ingresso standard e posti a sedere nei settori dietro le porte e negli anelli superiori: 22-25 €

22-25 € Posti centrali e lungo il campo, nell'anello inferiore e con visuale privilegiata: 40-65 €

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dal club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard nei settori dietro le porte e negli anelli superiori: 50-55 €

50-55 € Posti premium a bordo campo e lungo il campo: 75-300+ €

FC Koebenhavn-Lugano di Conference League: tutto quello che c'è da sapere

Il momento di forma di FC Koebenhavn e Lugano

Il Copenaghen arriva alla partita in ottima forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. Nell'impegno più recente ha battuto in casa il Brondby IF per 1-0 in Superliga, dopo aver superato l'Iberia 1999 per 2-1 in Conference League. Tra i risultati precedenti figurano la vittoria esterna per 2-0 contro il Soenderjyske e il successo per 3-0 in coppa contro l'Aarhus Fremad. La squadra di Svensson ha segnato sette goal e ne ha subiti soltanto due in queste cinque partite.

Le ultime cinque partite del Lugano raccontano una storia più altalenante. La squadra ha ottenuto tre vittorie consecutive, tra cui il successo esterno per 2-5 contro il Getafe e quello per 2-1 in campionato contro il Basilea, ma nell'ultima gara ha subito una pesante sconfitta per 5-0 contro il San Gallo. In Europa ha battuto l'FK Kauno Zalgiris per 3-0 nella precedente partita di Conference League. Nell'arco delle cinque gare, il Lugano ha segnato 11 goal e ne ha subiti nove.

FC Koebenhavn-Lugano: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club si è disputato in Europa League il 28 novembre 2019, quando il Copenaghen ha vinto per 1-0 in trasferta contro il Lugano. Le squadre si erano affrontate anche in precedenza nella stessa stagione, con il Copenaghen vittorioso per 1-0 in casa il 19 settembre 2019. Il Copenaghen ha vinto entrambe le due sfide registrate senza subire goal.