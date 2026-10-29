Quando si parla delle grandi rivalità del calcio inglese, il derby del Merseyside tra Liverpool ed Everton occupa sempre un posto di rilievo. Appassiona i tifosi da generazioni e continuerà a farlo ancora a lungo.

Il prossimo confronto tra Everton e Liverpool si disputerà all'Hill Dickinson Stadium domenica 29 novembre e i biglietti sono già prenotabili.

Con giocatori come Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall e James Tarkowski pronti a scendere in campo, l'ultima sfida tra le due grandi squadre del Merseyside si preannuncia imperdibile.

Ma come assistere di persona a tutte le emozioni del derby? GOAL presenta tutte le opzioni disponibili per i biglietti di Everton-Liverpool, spiegando dove acquistarli e quanto costano.

Quando si giocherà il prossimo derby del Merseyside?

Data Partita (ora locale) Biglietti Stadio (località) Domenica 29 novembre Premier League: Everton-Liverpool (12:00 GMT) Biglietti Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30 o 31 gennaio Premier League: Liverpool-Everton (orario da definire) Biglietti Anfield (Liverpool)

Come acquistare i biglietti per Everton-Liverpool di Premier League

I biglietti ufficiali per Everton-Liverpool di Premier League del 29 novembre possono essere acquistati direttamente tramite i canali ufficiali dei club o un partner di viaggio autorizzato. Come prevedibile, la vendita al pubblico per un derby del Merseyside così richiesto è praticamente inesistente.

Tifosi di casa (settore Everton) : I biglietti ufficiali possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria elettronica dell'Everton. Per averne diritto, è necessario essere titolari di un'iscrizione ufficiale al club in corso di validità.

: I biglietti ufficiali possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria elettronica dell'Everton. Per averne diritto, è necessario essere titolari di un'iscrizione ufficiale al club in corso di validità. Tifosi ospiti (settore Liverpool): I biglietti ufficiali per il settore ospiti sono venduti esclusivamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del Liverpool FC ai tifosi che soddisfano specifici requisiti relativi alle precedenti partite in trasferta.

Canale d'acquisto / tifosi interessati Inizio della vendita Modalità di assegnazione dei biglietti Sorteggio per i tifosi dell'Everton (iscritti Forever Blue+) Lunedì 2 novembre Gli iscritti partecipano a un sorteggio le cui iscrizioni si chiudono venerdì 6 novembre Vendita agli iscritti Forever Blue dell'Everton Dopo la chiusura del sorteggio Gli eventuali biglietti restituiti o rimasti disponibili vengono messi in vendita agli iscritti Forever Blue, in ordine di richiesta. Settore ospiti del Liverpool (tifosi aventi diritto) Lunedì 9 novembre I tifosi aventi diritto possono acquistare i biglietti online tramite un link personale dalle 13:00 alle 17:00

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per Everton-Liverpool, il derby del Merseyside, sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per Everton-Liverpool di Premier League?

I biglietti ufficiali per il derby del Merseyside tra Everton e Liverpool all'Hill Dickinson Stadium rientrano nella fascia A dell'Everton.

I prezzi nominali dei biglietti ordinari per i tifosi di casa vanno da 55 a 75 £ per gli adulti, mentre quelli per i tifosi ospiti sono soggetti al tetto standard di 30 £ previsto dalla Premier League.

Di seguito, il dettaglio dei prezzi nominali ufficiali dei biglietti per una partita di Premier League di fascia A in casa dell'Everton:

Settore e tribuna Prezzo adulti Prezzi ridotti Tribune est e ovest (lungo le linee laterali) 75 £ 52-56 £ Tribuna sud (settore dei tifosi di casa più calorosi / anello superiore) 71 £ 52 £ Tribuna nord (settore dei tifosi di casa dietro la porta) 67 £ 50 £ Tribuna famiglie 55-63 £ 19 £

Controlla il portale ufficiale di biglietteria del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita secondaria come StubHub per conoscere la disponibilità attuale.

Tutto quello che c'è da sapere sull'Hill Dickinson Stadium

L'Hill Dickinson Stadium è il moderno impianto da 52.769 posti dell'Everton Football Club, affacciato sull'acqua a Bramley-Moore Dock, sulle rive del fiume Mersey a Liverpool.

Inaugurato ufficialmente nel 2025, ha posto fine al legame durato 133 anni tra l'Everton e Goodison Park ed è uno degli impianti tecnologicamente più avanzati e architettonicamente più suggestivi dello sport britannico.

Per oltre vent'anni l'Everton aveva cercato una sede moderna che sostituisse Goodison Park, stretto tra gli edifici circostanti. Dopo il naufragio dei progetti a King’s Dock e Kirkby, nel 2017 il club si è assicurato il sito parzialmente abbandonato di Bramley-Moore Dock. I lavori sono iniziati nell'agosto 2021 e si sono conclusi nel dicembre 2024.

Momenti memorabili all'Hill Dickinson Stadium

Everton U18-Wigan U18 1-2 (febbraio 2025) : Il primo evento di prova dello stadio, davanti a 10.000 tifosi. Il subentrato Ray Robert ha segnato il primo gol in assoluto dell'Everton nell'impianto.

: Il primo evento di prova dello stadio, davanti a 10.000 tifosi. Il subentrato Ray Robert ha segnato il primo gol in assoluto dell'Everton nell'impianto. Everton-Brighton & Hove Albion 2-0 (agosto 2025) : La prima partita ufficiale di Premier League. Iliman Ndiaye ha segnato il primo storico gol in campionato su assist di Jack Grealish.

: La prima partita ufficiale di Premier League. Iliman Ndiaye ha segnato il primo storico gol in campionato su assist di Jack Grealish. Magic Weekend della Super League (luglio 2026): Un grande evento di rugby a 13 durato due giorni, che ha richiamato la cifra record di 82.925 tifosi nell'arco del fine settimana.

Sede di Euro 2028: L'impianto è già stato scelto come uno dei principali stadi ospitanti del prossimo torneo UEFA Euro 2028 e ospiterà quattro partite della fase a gironi e un ottavo di finale.

Everton-Liverpool: Tutto quello che c'è da sapere sul derby del Merseyside

Everton-Liverpool: Il bilancio recente degli scontri diretti nel derby del Merseyside

Il derby del Merseyside è una delle sfide più ricche di storia, passione e rivalità del calcio mondiale. Disputato tra Liverpool ed Everton, detiene il primato di derby della massima serie inglese giocato senza interruzioni da più tempo: si disputa ogni stagione dal 1962-63.

Considerando anche gli incontri più recenti, il Liverpool è in vantaggio nel bilancio complessivo. Delle 248 partite disputate tra le due squadre, il Liverpool ne ha vinte 102, l'Everton 68 e 78 sono terminate in pareggio.

L'ultima sfida tra le due rivali cittadine si è disputata nell'aprile 2026: il Liverpool ha battuto l'Everton 2-1 nel primo derby del Merseyside giocato nel nuovo Hill Dickinson Stadium dell'Everton.