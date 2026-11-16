Quando si parla delle grandi rivalità del calcio inglese, il derby del Merseyside tra Liverpool ed Everton occupa sempre un posto di primo piano. Appassiona i tifosi da generazioni e continuerà a farlo ancora per molti anni.

Il prossimo atteso confronto tra Everton e Liverpool si giocherà all’Hill Dickinson Stadium domenica 29 novembre e i biglietti per la partita sono già prenotabili.

Con giocatori del calibro di Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall e James Tarkowski pronti a scendere in campo, l’ultima sfida tra le due grandi squadre del Merseyside si preannuncia un altro appuntamento da non perdere.

Ma come assistere di persona a tutte le emozioni del derby? GOAL presenta tutte le opzioni disponibili per i biglietti di Everton-Liverpool, spiegando dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca il prossimo derby del Merseyside?

Data Partita (ora locale) Biglietti Stadio (città) Domenica 29 novembre Premier League: Everton-Liverpool (12:00 GMT) Biglietti Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30/31 gennaio Premier League: Liverpool-Everton (orario da definire) Biglietti Anfield (Liverpool)

Come acquistare i biglietti per Everton-Liverpool di Premier League

I biglietti ufficiali per Everton-Liverpool di Premier League del 29 novembre possono essere acquistati direttamente attraverso i canali ufficiali dei club o un partner di viaggio autorizzato. Com’è prevedibile, per un derby del Merseyside così richiesto la vendita libera è praticamente inesistente.

Tifosi di casa (settore Everton) : i biglietti ufficiali possono essere acquistati direttamente sul portale ufficiale di biglietteria online dell’Everton. Per averne diritto è necessario essere in possesso di un’iscrizione attiva al club.

: i biglietti ufficiali possono essere acquistati direttamente sul portale ufficiale di biglietteria online dell’Everton. Per averne diritto è necessario essere in possesso di un’iscrizione attiva al club. Tifosi ospiti (settore Liverpool): i biglietti ufficiali per il settore ospiti sono venduti esclusivamente attraverso il portale ufficiale di biglietteria del Liverpool FC ai tifosi che soddisfano specifici requisiti legati ai crediti accumulati per le trasferte.

Modalità d’acquisto / tifosi interessati Inizio della vendita Modalità di assegnazione dei biglietti Sorteggio per i tifosi dell’Everton (membri Forever Blue+) Lunedì 2 novembre I membri partecipano a un sorteggio le cui iscrizioni si chiudono venerdì 6 novembre Vendita ai membri Forever Blue dell’Everton Dopo la conclusione del sorteggio Gli eventuali biglietti restituiti o rimasti disponibili vengono messi in vendita ai membri Forever Blue secondo l’ordine di arrivo. Settore ospiti del Liverpool (tifosi idonei) Lunedì 9 novembre I tifosi idonei in possesso di un link personale possono acquistare online dalle 13:00 alle 17:00

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per Everton-Liverpool, il derby del Merseyside, sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un’opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all’ultimo momento.

Quanto costano i biglietti per Everton-Liverpool di Premier League?

I biglietti ufficiali per il derby del Merseyside tra Everton e Liverpool all’Hill Dickinson Stadium rientrano nella fascia A dell’Everton.

I prezzi ufficiali dei biglietti ordinari per i tifosi di casa vanno da 55 a 75 £ per gli adulti, mentre quelli per i tifosi ospiti non superano la tariffa standard di 30 £ prevista dalla Premier League.

Di seguito il dettaglio dei prezzi ufficiali dei biglietti per una partita di Premier League di fascia A in casa dell’Everton:

Settore e tribuna Prezzo adulti Tariffe ridotte Tribune est e ovest (lungo le linee laterali) 75 £ 52-56 £ Tribuna sud (settore di casa più caloroso / anello superiore) 71 £ 52 £ Tribuna nord (settore di casa dietro la porta) 67 £ 50 £ Tribuna famiglie 55-63 £ 19 £

Consulta il portale ufficiale di biglietteria del club per ulteriori informazioni o i siti di rivendita secondaria come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c’è da sapere sull’Hill Dickinson Stadium

L’Hill Dickinson Stadium è il moderno stadio dell’Everton Football Club, affacciato sul fiume e con una capienza di 52.769 posti. Si trova a Bramley-Moore Dock, sulle rive del Mersey a Liverpool.

Inaugurato ufficialmente nel 2025, ha posto fine al legame durato 133 anni tra l’Everton e Goodison Park ed è uno degli impianti più avanzati dal punto di vista tecnologico e più suggestivi sul piano architettonico dello sport britannico.

Per oltre due decenni, l’Everton aveva cercato attivamente uno stadio moderno che sostituisse Goodison Park, privo di possibilità di espansione. Dopo il fallimento dei progetti a King’s Dock e Kirkby, nel 2017 il club si è assicurato l’area parzialmente abbandonata di Bramley-Moore Dock. I lavori sono iniziati nell’agosto 2021 e si sono conclusi nel dicembre 2024.

Momenti memorabili all’Hill Dickinson Stadium

Everton Under 18 1-2 Wigan Under 18 (febbraio 2025) : il primissimo evento di prova dello stadio, davanti a 10.000 tifosi. Il subentrato Ray Robert ha segnato il primo gol in assoluto dell’Everton nell’impianto.

: il primissimo evento di prova dello stadio, davanti a 10.000 tifosi. Il subentrato Ray Robert ha segnato il primo gol in assoluto dell’Everton nell’impianto. Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (agosto 2025) : la prima partita ufficiale di Premier League. Iliman Ndiaye ha segnato lo storico primo gol in campionato su assist di Jack Grealish.

: la prima partita ufficiale di Premier League. Iliman Ndiaye ha segnato lo storico primo gol in campionato su assist di Jack Grealish. Super League Magic Weekend (luglio 2026): un grande evento di rugby a 13 durato due giorni, che ha richiamato complessivamente 82.925 tifosi, un’affluenza da record.

Sede di Euro 2028: l’impianto è già stato scelto come uno dei principali stadi ospitanti del prossimo torneo UEFA Euro 2028, con quattro partite della fase a gironi e una degli ottavi di finale in programma.

Everton-Liverpool: tutto quello che c’è da sapere sul derby del Merseyside

Everton-Liverpool: i precedenti recenti nel derby del Merseyside

Il derby del Merseyside è una delle sfide più ricche di storia, sentite e combattute del calcio mondiale. Disputato tra Liverpool ed Everton, detiene il primato di derby della massima serie inglese giocato con maggiore continuità: si è tenuto ininterrottamente in ogni stagione dal 1962-63.

Considerando anche gli incontri più recenti, il Liverpool è in vantaggio nel bilancio storico complessivo. Delle 248 partite disputate tra le due squadre, il Liverpool ne ha vinte 102, l’Everton 68 e 78 sono terminate in pareggio.

L’ultimo confronto tra le rivali cittadine si è giocato nell’aprile 2026: il Liverpool ha battuto l’Everton 2-1 nel primo derby del Merseyside disputato nel nuovo Hill Dickinson Stadium dell’Everton.