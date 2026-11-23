Tra le grandi rivalità del calcio inglese, il derby del Merseyside tra Liverpool ed Everton occupa sempre un posto di rilievo. Appassiona i tifosi da generazioni e continuerà a farlo ancora per molti anni.

Il prossimo confronto tra Everton e Liverpool, che si preannuncia avvincente, si giocherà all'Hill Dickinson Stadium domenica 29 novembre. È già possibile prenotare i biglietti.

Con giocatori come Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall e James Tarkowski pronti a scendere in campo, anche la prossima sfida tra le due grandi squadre del Merseyside si annuncia imperdibile.

Ma come assistere di persona al derby? GOAL vi presenta tutte le opzioni disponibili per i biglietti di Everton-Liverpool, spiegando dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca il prossimo derby del Merseyside?

Data Partita (ora locale) Biglietti Stadio (città) Domenica 29 novembre Premier League: Everton-Liverpool (12:00 GMT) Biglietti Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30/31 gennaio Premier League: Liverpool-Everton (orario da definire) Biglietti Anfield (Liverpool)

Come acquistare i biglietti per Everton-Liverpool di Premier League

I biglietti ufficiali per Everton-Liverpool di Premier League del 29 novembre possono essere acquistati direttamente tramite i canali ufficiali dei club o un partner di viaggio autorizzato. Per un derby del Merseyside così richiesto, la vendita libera al pubblico è infatti praticamente inesistente.

Tifosi di casa (settore Everton) : i biglietti ufficiali possono essere acquistati direttamente sul portale ufficiale di biglietteria dell'Everton. Per averne diritto è necessario essere iscritti al programma ufficiale di membership del club con un'iscrizione attiva.

: i biglietti ufficiali possono essere acquistati direttamente sul portale ufficiale di biglietteria dell'Everton. Per averne diritto è necessario essere iscritti al programma ufficiale di membership del club con un'iscrizione attiva. Tifosi ospiti (settore Liverpool): i biglietti ufficiali per il settore ospiti sono venduti esclusivamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del Liverpool FC ai tifosi che soddisfano specifici requisiti relativi alle trasferte.

Canale d'acquisto / tifosi interessati Inizio della vendita Modalità di assegnazione dei biglietti Sorteggio Everton per i tifosi di casa (iscritti Forever Blue+) Lunedì 2 novembre Gli iscritti partecipano a un sorteggio, le cui iscrizioni si chiudono venerdì 6 novembre Vendita agli iscritti Forever Blue dell'Everton Dopo la chiusura del sorteggio Gli eventuali biglietti restituiti o rimasti disponibili vengono messi in vendita agli iscritti Forever Blue secondo l'ordine di arrivo. Settore ospiti del Liverpool (tifosi in possesso dei requisiti) Lunedì 9 novembre I tifosi aventi diritto possono acquistare online tramite un link personale dalle 13 alle 17

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per Everton-Liverpool, il derby del Merseyside, sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca un posto attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per Everton-Liverpool di Premier League?

I biglietti ufficiali per il derby del Merseyside tra Everton e Liverpool all'Hill Dickinson Stadium rientrano nella categoria A dell'Everton.

I prezzi ufficiali dei biglietti standard per i tifosi di casa vanno da 55 a 75 sterline per gli adulti, mentre quelli per il settore ospiti hanno un tetto massimo di 30 sterline, come previsto dalla Premier League.

Di seguito i prezzi ufficiali delle diverse categorie di biglietti per una partita di Premier League di categoria A in casa dell'Everton:

Settore e tribuna Prezzo adulti Tariffe ridotte Tribune Est e Ovest (lungo i lati del campo) 75 £ 52-56 £ Tribuna Sud (settore dei tifosi di casa più calorosi / anello superiore) 71 £ 52 £ Tribuna Nord (settore dei tifosi di casa dietro la porta) 67 £ 50 £ Tribuna Famiglie 55-63 £ 19 £

Per ulteriori informazioni, consultate il portale ufficiale di biglietteria del club; per verificare la disponibilità attuale, potete controllare anche i siti di rivendita come StubHub.

Tutto quello che c'è da sapere sull'Hill Dickinson Stadium

L'Hill Dickinson Stadium è la moderna casa dell'Everton Football Club, con una capienza di 52.769 spettatori. Si trova a Bramley-Moore Dock, sulle rive del fiume Mersey a Liverpool.

Inaugurato ufficialmente nel 2025, ha posto fine ai 133 anni di storia dell'Everton a Goodison Park ed è uno degli impianti sportivi britannici più avanzati dal punto di vista tecnologico e più notevoli sul piano architettonico.

Per oltre vent'anni, l'Everton aveva cercato un sostituto moderno per Goodison Park, circondato da edifici. Dopo il fallimento dei progetti a King's Dock e Kirkby, nel 2017 il club si è assicurato il sito parzialmente abbandonato di Bramley-Moore Dock. I lavori sono iniziati nell'agosto 2021 e si sono conclusi nel dicembre 2024.

Momenti memorabili all'Hill Dickinson Stadium

Everton Under 18 1-2 Wigan Under 18 (febbraio 2025) : il primo evento di prova nello stadio, davanti a 10.000 tifosi. Il subentrato Ray Robert ha segnato il primo gol dell'Everton nel nuovo impianto.

: il primo evento di prova nello stadio, davanti a 10.000 tifosi. Il subentrato Ray Robert ha segnato il primo gol dell'Everton nel nuovo impianto. Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (agosto 2025) : la prima partita ufficiale di Premier League. Iliman Ndiaye ha segnato il primo storico gol in campionato nello stadio su assist di Jack Grealish.

: la prima partita ufficiale di Premier League. Iliman Ndiaye ha segnato il primo storico gol in campionato nello stadio su assist di Jack Grealish. Super League Magic Weekend (luglio 2026): un grande evento di rugby a 13 durato due giorni, che ha attirato un numero record di 82.925 tifosi nell'arco del weekend.

Sede di Euro 2028: lo stadio è già stato scelto tra le principali sedi dei prossimi Europei UEFA 2028 e ospiterà quattro partite della fase a gironi e un incontro degli ottavi di finale.

Everton-Liverpool: tutto quello che c'è da sapere sul derby del Merseyside

Everton-Liverpool: il bilancio dei derby del Merseyside

Il derby del Merseyside è una delle sfide più ricche di storia, passione e rivalità del calcio mondiale. La partita tra Liverpool ed Everton detiene il primato di derby della massima divisione inglese disputato senza interruzioni da più tempo: si gioca ogni stagione dal 1962-63.

Nei precedenti complessivi, aggiornati agli incontri più recenti, il Liverpool è in vantaggio. Delle 248 partite disputate tra le due squadre, il Liverpool ne ha vinte 102, l'Everton 68 e 78 sono terminate in pareggio.

L'ultimo confronto tra le rivali cittadine si è giocato nell'aprile 2026, quando il Liverpool ha battuto l'Everton 2-1 nel primo derby del Merseyside disputato nel nuovo Hill Dickinson Stadium dell'Everton.