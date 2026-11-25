Tra le grandi rivalità del calcio inglese, il derby del Merseyside tra Liverpool ed Everton occupa sempre un posto di primo piano. Appassiona i tifosi da generazioni e continuerà a farlo ancora per molti anni.

Il prossimo atteso confronto tra Everton e Liverpool si giocherà all'Hill Dickinson Stadium domenica 29 novembre e i biglietti sono già prenotabili.

Con giocatori come Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall e James Tarkowski pronti a scendere in campo, l'ultima sfida tra le due grandi squadre del Merseyside promette di essere un appuntamento imperdibile.

Ma come assistere di persona al derby? GOAL presenta tutte le opzioni disponibili per i biglietti di Everton-Liverpool, spiegando dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca il prossimo derby del Merseyside?

Data Partita (ora locale) Biglietti Stadio (città) Domenica 29 novembre Premier League: Everton-Liverpool (12:00 GMT) Biglietti Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30/31 gennaio Premier League: Liverpool-Everton (orario da definire) Biglietti Anfield (Liverpool)

Come acquistare i biglietti per Everton-Liverpool di Premier League

I biglietti ufficiali per Everton-Liverpool di Premier League del 29 novembre possono essere acquistati direttamente tramite i canali ufficiali dei club o un partner di viaggio autorizzato. Come prevedibile per un derby del Merseyside così richiesto, la vendita libera al pubblico è praticamente inesistente.

Tifosi di casa (settore Everton) : i biglietti ufficiali possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria online dell'Everton. Per averne diritto è necessario possedere un'iscrizione attiva al club.

: i biglietti ufficiali possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria online dell'Everton. Per averne diritto è necessario possedere un'iscrizione attiva al club. Tifosi ospiti (settore Liverpool): i biglietti ufficiali per il settore ospiti sono venduti esclusivamente tramite il portale ufficiale dei biglietti del Liverpool FC ai tifosi che soddisfano specifici criteri relativi alle precedenti trasferte.

Modalità d'acquisto / tifosi Inizio vendita Modalità di assegnazione dei biglietti Sorteggio Everton per i posti di casa (membri Forever Blue+) Lunedì 2 novembre I membri partecipano a un sorteggio, con iscrizioni aperte fino a venerdì 6 novembre Vendita Everton agli altri membri (Forever Blue) Dopo la chiusura del sorteggio I biglietti restituiti o rimasti disponibili sono messi in vendita ai membri Forever Blue in ordine di arrivo. Settore ospiti Liverpool (tifosi aventi diritto) Lunedì 9 novembre I tifosi aventi diritto possono acquistare online tramite un link personale dalle 13:00 alle 17:00

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per Everton-Liverpool, il derby del Merseyside, sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per Everton-Liverpool di Premier League?

I biglietti ufficiali per il derby del Merseyside tra Everton e Liverpool all'Hill Dickinson Stadium rientrano nella fascia A dell'Everton.

I prezzi ufficiali dei biglietti d'ingresso standard per i tifosi di casa vanno da 55 a 75 sterline per gli adulti, mentre quelli per i tifosi ospiti non possono superare la tariffa standard di 30 sterline fissata dalla Premier League.

Di seguito i prezzi ufficiali dei biglietti per le diverse categorie di una partita di Premier League di fascia A in casa dell'Everton:

Settore e tribuna Prezzo adulti Tariffe ridotte Tribune est e ovest (lungo le linee laterali) 75 £ 52-56 £ Tribuna sud (settore di casa più caldo / anello superiore) 71 £ 52 £ Tribuna nord (settore di casa dietro la porta) 67 £ 50 £ Tribuna famiglie 55-63 £ 19 £

Consulta il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c'è da sapere sull'Hill Dickinson Stadium

L'Hill Dickinson Stadium è la moderna casa dell'Everton Football Club, con una capienza di 52.769 spettatori. Si trova sul lungofiume, a Bramley-Moore Dock, sulle rive del Mersey a Liverpool.

Inaugurato ufficialmente nel 2025, ha messo fine ai 133 anni dell'Everton a Goodison Park ed è uno degli impianti più avanzati dal punto di vista tecnologico e più notevoli sul piano architettonico dello sport britannico.

Per oltre vent'anni l'Everton aveva cercato una struttura moderna che sostituisse Goodison Park, privo di spazio per espandersi. Dopo il naufragio dei progetti a King's Dock e Kirkby, nel 2017 il club si è assicurato l'area di Bramley-Moore Dock, parzialmente abbandonata. I lavori sono iniziati nell'agosto 2021 e si sono conclusi nel dicembre 2024.

Momenti memorabili all'Hill Dickinson Stadium

Everton U18-Wigan U18 1-2 (febbraio 2025) : il primo evento di prova dello stadio, davanti a 10.000 tifosi. Il subentrato Ray Robert ha segnato il primo gol dell'Everton nel nuovo impianto.

: il primo evento di prova dello stadio, davanti a 10.000 tifosi. Il subentrato Ray Robert ha segnato il primo gol dell'Everton nel nuovo impianto. Everton-Brighton & Hove Albion 2-0 (agosto 2025) : la prima partita ufficiale di Premier League. Iliman Ndiaye ha segnato lo storico primo gol in campionato su assist di Jack Grealish.

: la prima partita ufficiale di Premier League. Iliman Ndiaye ha segnato lo storico primo gol in campionato su assist di Jack Grealish. Magic Weekend della Super League (luglio 2026): un grande festival di rugby a 13 di due giorni che ha attirato il numero record di 82.925 spettatori nell'arco del fine settimana.

Sede di Euro 2028: l'impianto è già stato scelto come uno degli stadi principali del prossimo torneo UEFA Euro 2028 e ospiterà quattro partite della fase a gironi e una degli ottavi di finale.

Everton-Liverpool: tutto quello che c'è da sapere sul derby del Merseyside

Everton-Liverpool: i precedenti recenti nel derby del Merseyside

Il derby del Merseyside è una delle sfide più ricche di storia, passione e rivalità del calcio mondiale. Giocato tra Liverpool ed Everton, detiene il primato di derby della massima serie inglese disputato senza interruzioni da più tempo, in ogni stagione dal 1962-63.

Considerando anche gli incontri più recenti, il Liverpool è in vantaggio nel bilancio complessivo. Nelle 248 partite tra le due squadre, il Liverpool ha ottenuto 102 vittorie, l'Everton 68 e i pareggi sono stati 78.

L'ultimo confronto tra le rivali cittadine si è disputato nell'aprile 2026: il Liverpool ha battuto l'Everton 2-1 nel primo derby del Merseyside giocato nel nuovo Hill Dickinson Stadium dell'Everton.