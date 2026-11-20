L’Elche ospita il Siviglia domenica 13 dicembre 2026 all’Estadio Martínez Valero di Elche.

Nonostante il predominio storico del Siviglia, testimoniato dai netti successi per 3-0 del 2015 e del gennaio 2023, gli ultimi confronti sono stati molto più equilibrati. Le ultime tre sfide di campionato sono infatti finite in parità, comprese due gare consecutive terminate 2-2 nella stagione 2025-26.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Elche-Siviglia, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Elche-Siviglia in Liga?

Elche-Siviglia si gioca domenica 13 dicembre 2026 all’Estadio Martínez Valero di Elche.

LaLiga - Game Week 16 13 dic 2026 - 09:00 Estadio Martinez Valero

Come acquistare i biglietti per Elche-Siviglia in Liga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della prossima sfida di Liga tra Elche e Siviglia:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale dell’Elche CF (Club Oficial): Per le partite casalinghe all’Estadio Manuel Martínez Valero, l’acquisto diretto sul portale ufficiale dell’Elche è la soluzione più sicura. Di norma i biglietti vengono messi in vendita prima per i soci del club e poi per il pubblico, una o due settimane prima della partita.

Per le partite casalinghe all’Estadio Manuel Martínez Valero, l’acquisto diretto sul portale ufficiale dell’Elche è la soluzione più sicura. Di norma i biglietti vengono messi in vendita prima per i soci del club e poi per il pubblico, una o due settimane prima della partita. Sito ufficiale del Sevilla FC: Se intendete assistere alla partita al Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia o cercate un posto nel settore riservato ai tifosi ospiti quando il Siviglia gioca a Elche, acquistare attraverso i canali ufficiali del club garantisce un biglietto valido e il rispetto delle regole sulla disponibilità dei posti per gli ospiti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare posti a ingresso ordinario su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando quelli disponibili attraverso i canali primari sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Elche-Siviglia in Liga?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima sfida di Liga tra Elche e Siviglia:

1. Canali ufficiali dei club

Posti standard a ingresso ordinario: Di norma costano da 30 a 120 € .

Di norma costano da . Anello superiore e settori dietro le porte: I prezzi partono generalmente da circa 30-50 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Tribune laterali e anello inferiore a bordo campo: I prezzi vanno generalmente da 70 a oltre 120 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti messi in vendita dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub. propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard: Di norma i prezzi partono da circa 40-75 € .

Di norma i prezzi partono da circa . Anello superiore o settori dietro le porte: I prezzi oscillano generalmente tra 75 e 150 € .

I prezzi oscillano generalmente tra . Posti premium e molto richiesti: I prezzi salgono spesso da 150 a oltre 350 €.

Elche-Siviglia in Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Elche e Siviglia

L’Elche arriva a questa partita dopo aver ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Nell’ultima uscita ha perso 2-0 contro il Real Betis in Liga l’8 novembre; il 1° novembre era stato sconfitto 1-0 dal Valencia, sempre in campionato. La vittoria in Coppa del Re contro l’UD Pinatar e il successo esterno per 3-0 sul Rayo Vallecano hanno offerto un breve sollievo, ma il rendimento in campionato resta motivo di preoccupazione. In quelle cinque partite l’Elche ha segnato quattro goal e ne ha subiti tre.

Il Siviglia ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è lo 0-0 contro il Deportivo Alavés del 6 novembre, arrivato dopo la sconfitta per 3-1 contro il Getafe in Liga. In questo periodo la squadra di Garcia ha battuto l’Osasuna 2-0 e ha vinto una sfida di Coppa del Re contro lo Sporting Hortaleza, ma il precedente ko per 4-1 contro il Real Madrid evidenzia il persistere dei problemi difensivi. In quelle cinque partite il Siviglia ha segnato sei goal e ne ha subiti cinque.

Elche-Siviglia: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club si è disputato in Liga il 19 gennaio 2026: la partita all’Estadio Martínez Valero è finita 2-2. Anche la precedente sfida, giocata nel settembre 2025 al Ramón Sánchez Pizjuán, si è conclusa 2-2. Negli ultimi cinque confronti diretti in Liga, il Siviglia è leggermente avanti con due vittorie contro nessuna dell’Elche, mentre tre partite sono terminate in parità. In quei confronti il Siviglia ha segnato dieci goal, contro i sette dell’Elche.