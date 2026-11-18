L’Egnatia ospita il FK Kauno Zalgiris giovedì 10 dicembre 2026 allo Stadiumi Egnatia di Rrogozhinë.

La prossima partita sarà il primo incontro ufficiale tra la formazione albanese del KF Egnatia e il club lituano FK Kauno Žalgiris nelle competizioni europee. Entrambi i club raggiungono per la prima volta la fase campionato della Conference League UEFA 2026-27, a testimonianza della loro continua crescita sulla scena continentale.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Egnatia-FK Kauno Zalgiris: dove trovarli e quanto costano.

Quando si gioca Egnatia-FK Kauno Zalgiris di Conference League?

Egnatia-FK Kauno Zalgiris si gioca giovedì 10 dicembre 2026 allo Stadiumi Egnatia di Rrogozhinë.

Conference League - Game Week 5 10 dic 2026 - 15:00 Stadiumi Egnatia Rrogogzhine

Come acquistare i biglietti per Egnatia-FK Kauno Zalgiris di Conference League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Conference League tra Egnatia e FK Kauno Zalgiris:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale del club: Consulta il sito ufficiale o i canali social del KF Egnatia, la squadra di casa, per gli annunci sull’apertura delle biglietterie, sui punti vendita fisici in Albania o sulla vendita online diretta dei biglietti per l’Arena Egnatia di Rrogozhinë.

Consulta il sito ufficiale o i canali social del KF Egnatia, la squadra di casa, per gli annunci sull’apertura delle biglietterie, sui punti vendita fisici in Albania o sulla vendita online diretta dei biglietti per l’Arena Egnatia di Rrogozhinë. Informazioni sul settore ospiti: Se tifi FK Kauno Žalgiris, contatta direttamente l’ufficio biglietteria o il servizio tifosi del club lituano: nelle competizioni europee, i biglietti per il settore ospiti vengono generalmente gestiti e distribuiti attraverso i canali ufficiali della squadra in trasferta.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e rivendere biglietti per le prossime partite di Conference League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Egnatia-FK Kauno Zalgiris di Conference League?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la partita di Conference League tra Egnatia e FK Kauno Zalgiris:

1. Canali ufficiali dei club

Ingresso standard / acquisto diretto in biglietteria: I prezzi vanno generalmente da 15 a 50 € .

I prezzi vanno generalmente . Settori VIP e hospitality: I prezzi partono generalmente da circa 100 € e arrivano a oltre 250 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi che dipendono dalla domanda:

Posti rivenduti più economici: I prezzi partono da circa 54-91 € .

I prezzi partono da circa . Posti di fascia intermedia e lungo le tribune laterali: I prezzi vanno generalmente da 120 a oltre 300 € .

I prezzi vanno generalmente . Posti premium e VIP rivenduti: I prezzi possono arrivare a oltre 900 €.

Egnatia-FK Kauno Zalgiris di Conference League: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Egnatia e FK Kauno Zalgiris

L’Egnatia arriva alla partita con un bilancio altalenante: tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni. Nell’ultima uscita ha battuto il Vora 5-1 in Kategoria Superiore, dopo aver perso 2-0 contro l’Universitatea Craiova in Conference League. In quelle cinque partite ha segnato nove goal e ne ha subiti otto, mostrando efficacia in attacco ma anche vulnerabilità in difesa. Le tre vittorie consecutive in campionato prima della sconfitta contro il Craiova hanno evidenziato la sua continuità sul fronte nazionale.

Il FK Kauno Zalgiris fatica a trovare continuità e ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite. Si tratta del successo esterno per 4-1 contro l’Hegelmann in A Lyga, arrivato in mezzo a una serie di sconfitte. La gara più recente si è conclusa con una sconfitta per 4-1 contro il FK TransINVEST. Nelle cinque partite il club ha subito 12 goal e ne ha segnati soltanto sei. Nella sola Conference League, lo Zalgiris ha perso tutte e tre le sue ultime gare europee, subendo otto goal.

Egnatia-FK Kauno Zalgiris: I precedenti recenti

Nei dati disponibili non risultano precedenti tra Egnatia e FK Kauno Zalgiris. Questa partita rappresenta il primo incontro tra i due club.