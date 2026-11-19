Il Como ospita il Bologna sabato 12 dicembre 2026 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Nel loro primo confronto nella Serie A moderna, disputato nel settembre 2024 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, le due squadre hanno pareggiato 2-2 al termine di una partita ricca di emozioni. Anche l’incontro più recente, nel gennaio 2026, ha riservato emozioni nel finale: il centrocampista del Como Martin Baturina ha segnato nel recupero, strappando l’1-1.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che serve sapere per assicurarti i biglietti di Como-Bologna, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Como-Bologna di Serie A?

Como-Bologna si gioca sabato 12 dicembre 2026 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Serie A - Game Week 15 12 dic 2026 - 14:45 Stadio G. Sinigaglia

Come acquistare i biglietti per Como-Bologna di Serie A?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Serie A tra Como e Bologna:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: La via più diretta e sicura è acquistare i biglietti al prezzo nominale attraverso la piattaforma ufficiale del Como. Le vendite si svolgono generalmente in più fasi: prima le finestre riservate ai soci del club o agli abbonati, poi la vendita libera, che apre una settimana o meno prima del calcio d’inizio.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Serie A quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Como-Bologna di Serie A?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per Como-Bologna di Serie A:

1. Canali ufficiali del club

Curva / settori ordinari dietro le porte: I prezzi partono generalmente da circa 35-45 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Distinti (settori laterali): I prezzi sono generalmente compresi tra 50 e 90 € .

I prezzi sono generalmente compresi tra . Tribuna / settori centrali coperti: I prezzi sono solitamente compresi tra 100 e oltre 150 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita posti standard / anello superiore: I prezzi partono generalmente da circa 49-95 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Rivendita posti nei Distinti: I prezzi sono generalmente compresi tra 100 e 190 € .

I prezzi sono generalmente compresi tra . Rivendita posti in Tribuna / premium: I prezzi vanno da 200 a oltre 270 €.

Como-Bologna di Serie A: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Como e Bologna

Il Como ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha persa una. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-0 contro l’Inter in Serie A, che ha interrotto un’ottima serie di risultati comprendente anche il successo per 9-1 sul Lens in Champions League. Nell’arco delle cinque partite, il Como ha segnato 15 goal e ne ha subiti tre, due dei quali nella sconfitta contro l’Inter. Il risultato contro il Lens resta la sua prestazione più netta del periodo.

Anche il Bologna ha vinto quattro delle ultime cinque partite. L’unica sconfitta è arrivata contro l’Inter, che lo ha battuto 3-1 in Serie A a ottobre. La partita più recente è stata la vittoria per 2-1 sul Parma. In queste cinque gare, il Bologna ha segnato 10 goal e ne ha subiti sette. Tra i risultati più significativi figura la vittoria per 4-2 in casa del Milan.

Como-Bologna: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club si è disputato il 10 gennaio 2026, quando Como e Bologna hanno pareggiato 1-1 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia in Serie A. Prima di allora, il Bologna aveva vinto 1-0 in casa nell’agosto 2025 e 2-0 in casa nel febbraio 2025. Nelle ultime cinque sfide dirette riportate nei dati, il Bologna ha il bilancio migliore. Il risultato più significativo del Como è una vittoria casalinga per 5-1 risalente al marzo 2003.