Il Charlton Athletic ospita lo Swansea City sabato 12 dicembre 2026 al The Valley di Londra.

I due incontri disputati nella Championship 2025–26 hanno regalato parecchie emozioni, a cominciare dal combattuto 1-1 al The Valley nel novembre 2025. Nell’incrocio più recente, giocato in casa dello Swansea nell’ultima giornata di quella stagione, nel maggio 2026, i padroni di casa hanno vinto 3-1 grazie a una doppietta nel finale di Adam Idah e a una punizione di Leo Walta, dopo il momentaneo pareggio di Miles Leaburn.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Charlton Athletic-Swansea City, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Charlton Athletic-Swansea City in Championship?

Charlton Athletic-Swansea City si gioca sabato 12 dicembre 2026 al The Valley di Londra.

Championship - Game Week 21 12 dic 2026 - 10:00 The Valley, Charlton

Come acquistare i biglietti per Charlton Athletic-Swansea City in Championship?

Per acquistare i biglietti della partita di Championship tra Charlton Athletic e Swansea City, sono disponibili le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti ufficiali del Charlton Athletic per i tifosi di casa: I biglietti per i tifosi di casa sono disponibili direttamente attraverso i canali ufficiali del Charlton Athletic. Si possono acquistare online sul sito del club oppure recandosi alla biglietteria del The Valley o contattandola telefonicamente.

I biglietti per i tifosi di casa sono disponibili direttamente attraverso i canali ufficiali del Charlton Athletic. Si possono acquistare online sul sito del club oppure recandosi alla biglietteria del The Valley o contattandola telefonicamente. Settore ospiti assegnato ufficialmente allo Swansea City: Ai tifosi dello Swansea City è riservato un contingente di biglietti per il settore ospiti, solitamente nella Jimmy Seed Stand o in un settore equivalente. I biglietti sono distribuiti tramite il sistema ufficiale dello Swansea City, con fasi di vendita prioritaria per gli iscritti al programma tifosi del club e gli abbonati, prima della vendita libera.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando i contingenti iniziali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Charlton Athletic-Swansea City in Championship?

Ecco una panoramica dei prezzi indicativi dei biglietti per la partita di Championship tra Charlton Athletic e Swansea City:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard per adulti: Partono generalmente da circa 30 £ .

Partono generalmente da circa . Pacchetti famiglia: Come il pacchetto Under 12, per due adulti e due minori di 12 anni, a partire da 50 £ , oppure un pacchetto per due adulti e due minori di 18 anni al prezzo di 60 £ .

Come il pacchetto Under 12, per due adulti e due minori di 12 anni, a partire da , oppure un pacchetto per due adulti e due minori di 18 anni al prezzo di . Pacchetti per più partite: A partire da circa 22,50-24 £.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Tribune laterali e settori standard: A partire da circa 70-78 £ .

A partire da circa . Anello inferiore e posti con vista privilegiata: Prezzi generalmente più alti, da 80 a oltre 90 £.

Charlton Athletic-Swansea City in Championship: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Charlton Athletic e Swansea City

Il Charlton ha raccolto quattro punti nelle ultime cinque partite di Championship, con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente è il successo casalingo per 2-1 contro lo Sheffield United del 7 novembre, arrivato dopo la sconfitta per 0-1 contro il Bolton Wanderers e quella per 3-0 contro il Middlesbrough. In queste cinque gare, il Charlton ha segnato cinque goal e ne ha subiti sette. Prima della vittoria sullo Sheffield United aveva perso tre delle precedenti quattro partite, a conferma delle sue difficoltà nel trovare continuità.

Lo Swansea ha ottenuto una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Championship. Il risultato migliore è stato il netto 4-0 sul Blackburn Rovers del 31 ottobre, preceduto dalla sconfitta per 5-0 contro il Queens Park Rangers e seguito da quella per 3-1 contro il Portsmouth. L’ultima partita dello Swansea, il 7 novembre, si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro il Birmingham City. Nelle cinque gare ha segnato sei goal e ne ha subiti dieci, mostrando la stessa incostanza che ha caratterizzato la sua stagione.

Charlton Athletic-Swansea City: I precedenti recenti

L’ultimo incontro ufficiale tra le due squadre risale al 2 maggio 2026, quando lo Swansea City ha battuto in casa il Charlton Athletic per 3-1 in Championship. Prima di allora, i due club avevano pareggiato 1-1 al The Valley nel novembre 2025. Negli ultimi cinque confronti diretti in tutte le competizioni, lo Swansea ha vinto tre volte e il Charlton una, mentre una partita è terminata in parità.