Il Brann ospita il Braga giovedì 10 dicembre 2026 al Brann Stadion di Bergen.

SK Brann e SC Braga non hanno precedenti in partite ufficiali: questa sfida di UEFA Conference League sarà il loro primo confronto diretto. I due club si affrontano nella fase campionato della UEFA Conference League 2026/27, a caccia di punti cruciali per conquistare un posto nella fase a eliminazione diretta.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Brann-Braga, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Brann-Braga di Conference League?

Brann-Braga si gioca giovedì 10 dicembre 2026 al Brann Stadion di Bergen.

Conference League - Game Week 5 10 dic 2026 - 12:45 Brann Stadion

Come acquistare i biglietti per Brann-Braga di Conference League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Conference League tra Brann e Braga:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Il canale principale e più affidabile è costituito dal sito ufficiale e dai portali di biglietteria della squadra di casa, l'SK Brann, dove vengono messi in vendita per primi i biglietti per il pubblico e quelli riservati ai soci.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare biglietti per il pubblico su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Conference League quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Brann-Braga di Conference League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Conference League tra Brann e Braga:

1. Canali ufficiali del club

Biglietto standard per adulti: da 30 € a 60 €.

da 30 € a 60 €. Biglietti ridotti (bambini, studenti, anziani): da 15 € a 25 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard / anello superiore: da 50 € a 80 €.

da 50 € a 80 €. Posti premium / preferenziali: da 100 € a 250 € e oltre.

Brann-Braga di Conference League: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Brann e Braga

Nelle ultime cinque partite ufficiali, il Brann ha ottenuto una vittoria, due pareggi e una sconfitta; nello stesso periodo figura anche un successo in coppa contro il Grorud. In quelle cinque gare ha segnato nove goal e ne ha subiti sette. Il risultato più recente è un pareggio per 2-2 con il Fredrikstad in Eliteserien, preceduto dall'1-1 con lo St. Truiden in Conference League. La vittoria per 3-2 sul Molde a inizio novembre dimostra che la squadra è in grado di vincere, ma la continuità difensiva resta un problema.

Il Braga ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'8 novembre ha battuto il Rio Ave per 1-0 in Liga Portugal e, prima ancora, ha vinto 3-0 contro il Famalicao. Tra i risultati in Conference League c'è uno 0-0 con l'Aarhus GF. Una delle due sconfitte è arrivata ai rigori: la partita contro il Famalicao in Coppa di Lega è stata registrata come una sconfitta nonostante il risultato di 2-2.

Brann-Braga: I precedenti recenti

Non sono disponibili dati su precedenti incontri tra Brann e Braga. Questa partita potrebbe essere il primo confronto ufficiale tra i due club.